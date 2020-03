Biografia • Domande surreali

Victoria Cabello nasce a Londra il giorno 12 marzo 1975. Cresciuta sulle rive italiane del lago di Lugano, muove i primi passi nel mondo della pubblicità poi decide di trasferirsi a Milano all'età di vent'anni. Segue diversi corsi di recitazione tra cui uno importante, con il maestro Kuniaki Ida, della scuola Scuola d'Arte Drammatica "Paolo Grassi" di Milano.

L'inizio della sua carriera televisiva è in un'emittente televisiva svizzera (TSI), dove conduce un programma di divulgazione scientifica. Dopo il programma "Hit Hit" per TMC2/Videomusic, arriva a MTV Italia come Veejay, dove nel 1997 conduce "Hits non stop" (da Londra), "Hit List Italia" e soprattutto "Select".

I programmi successivi sono "Cinematic" e "Week in Rock". Nel 1999 conduce per MTV "Cercasi Vj", e - fino al 2001 - "Disco 2000", su MTV.

Con "E.T. - Entertainment Today", programma in onda quotidianamente, entra in confidenza con il mondo del gossip che è portata ad approfondire successivamente a Radio Deejay nel programma "Victoria's Secrets".

La sua prima esperienza importante sulla tv commerciale Mediaset è al programma "Le Iene", su Italia 1, dove si occupa di interviste, il più delle volte al limite del surreale.

Nel 2004 prende parte alla mini serie televisiva di Canale 5 "Cuore contro cuore", nel ruolo della contabile Alice.

Lavora anche in Rai quando nel 2006 affianca Giorgio Panariello nella conduzione del Festival di Sanremo: con lei c'è anche Ilary Blasi. Victoria Cabello in questo contesto intervista a John Travolta.

Dal 2005 al 2008 MTV le affida la conduzione del talk show "Very Victoria" nel quale mostra tutte le sue doti e qualità di intervistatrice che le permettono di venire a contatto con ospiti importanti della televisione e dello spettacolo italiano.

Debutta sul grande schermo con una piccola parte nel 1995 nel film "Ragazzi della notte", di Jerry Calà. Nel 2008 recita ne "Il cosmo sul comò", di Aldo, Giovanni & Giacomo, dove interpreta il quadro "La Dama con l'ermellino".

Dal 2009 al 2010 conduce "Victor Victoria" su LA7. Nella vita privata ha alle spalle una relazione con Maurizio Cattelan, artista italiano noto a livello mondiale.

Nel 2011, dopo il passaggio di Simona Ventura a Sky, Victoria si trasferisce a Rai Due per condurre "Quelli che il calcio...".