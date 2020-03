Nel 2008 è nominato presidente di Unicef Italia , carica che ricopre fino al 2011. Spadafora ha spiegato la sua passione per l'infanzia e per il suo lavoro presso l'Unicef raccontando di essere cresciuto in strade con tanta microcriminalità e tanta droga e di aver incontrato a dodici anni una volontaria dell'Unicef prima e Aldo Farina, fondatore di Unicef Italia poi, e di esserne stato profondamente impressionato.

A Roma inizia a collaborare con l'Unicef. Ventenne, Vincenzo Spadafora opera come missionario laico in Sierra Leone, Guinea Bissau e Ruanda. È in questi anni che allaccia rapporti con il Vaticano . Fra tutti, conosce don Ottavio de Bertolis, che considera il suo padre spirituale.

1 di 5

Frasi di Vincenzo Spadafora

7 fotografie

Foto e immagini di Vincenzo Spadafora

Video Vincenzo Spadafora

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Unicef Luigi di Maio Vaticano Alfonso Pecoraro Scanio Francesco Rutelli Gianfranco Fini La Terza Italia Conte Lorenzo Fontana Politica

11 biografie

Nati lo stesso giorno di Vincenzo Spadafora