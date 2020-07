Biografia

Danilo Toninelli nasce il 2 agosto del 1974 a Soresina, in provincia di Cremona. Dopo aver conseguito il diploma di maturità scientifica al liceo "Pascal" di Manerbio, in provincia di Brescia, nel 1994 si iscrive all'università scegliendo la facoltà di Giurisprudenza all'Università degli Studi di Brescia. Si laurea cinque anni più tardi.

A partire dal 1999 è Ufficiale di Complemento dell'Arma dei Carabinieri, ma abbandona tale ruolo nel 2001. Successivamente viene assunto come impiegato in una compagnia assicurativa.

Danilo Toninelli e l'impegno politico

Dopo aver fondato il gruppo cremasco del Movimento Cinque Stelle, nel 2010 si candida per le elezioni regionali in Lombardia come consigliere per la provincia di Cremona, ma non riesce a farsi eleggere avendo ottenuto appena 84 voti. Si candida anche come consigliere comunale a Crema in occasione delle amministrative del 2012, ma anche in questo caso il misero bottino di 9 preferenze non gli consente di essere eletto.

Ritenta di nuovo la via della politica del 2013, alle elezioni politiche: questa volta ce la fa. Danilo Toninelli viene eletto deputato per il Movimento Cinque Stelle nella circoscrizione V di Lombardia 3 insieme con il capolista Alberto Zolezzi.

Danilo è sposato con la moglie Maruska: hanno due figli, Soleste e Leonida

L'esperienza parlamentare

Diventato deputato della XVII legislatura, Toninelli a partire dal mese di maggio del 2013 è vicepresidente della I Commissione della Camera dei Deputati, quella per gli Affari Costituzionali della Presidenza del Consiglio e Interni. Nello stesso periodo deposita come primo firmatario una proposta di legge costituzionale per l'abolizione delle province, mentre a ottobre, in occasione del Decreto Scuola, presenta un emendamento finalizzato all'introduzione del plurilinguismo nelle scuole dell'infanzia: l'emendamento viene in seguito approvato.

Nel mese di giugno del 2014 Danilo Toninelli fa parte della delegazione del suo partito che incontra Matteo Renzi, Presidente del Consiglio, per illustrargli le caratteristiche e il funzionamento della sua proposta di legge elettorale, denominata Democratellum.

Le seconda metà degli anni 2010

Il 20 luglio del 2015 Toninelli abbandona la vicepresidenza della Commissione Affari Costituzionali. Nel marzo del 2018, in occasione delle elezioni politiche, viene candidato in Lombardia al Senato come capolista in quota proporzionale del collegio plurinominale Lombardia 1 e nel collegio uninominale di Cremona per il Movimento Cinque Stelle.

Eletto in quota proporzionale, il 27 dello stesso mese viene nominato capogruppo del suo partito al Senato, ed è coinvolto in prima persona nelle consultazioni finalizzate all'assegnazione dell'incarico del nuovo governo, successivo a quello di Paolo Gentiloni, che vede come possibile candidato premier, il capo politico del M5S Luigi Di Maio. Dopo la vittoria delle elezioni politiche del 4 marzo 2018 e la successiva nascita del governo Conte - 1° giugno 2018 - a Toninelli viene affidato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.