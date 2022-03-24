Daniele Adani
Biografia
Daniele Adani è un ex calciatore. Ex difensore dell'Inter è divenuto poi un volto amato televisivo di Sky e della Rai. Lele Adani è uno dei protagonisti del mondo del calcio vissuto in televisione, dove dimostra di saper conquistare il pubblico con il suo stile unico. Vediamo di seguito quali sono i momenti salienti della sua carriera.
Gli esordi nel mondo del calcio di Daniele Adani
Nasce a Correggio (Reggio Emilia) il 10 luglio 1974. Il padre è falegname mentre la madre lavora in una tipografia. Ha un fratello, Simone, anche lui ex giocatore, poi divenuto dirigente calcistico. Già da piccolo Lele, questo il soprannome dato in famiglia, mostra una notevole predisposizione per il calcio. Inizia a praticarlo nella Sammartinese per poi approdare nelle giovanili del Modena, con cui disputa tre campionati di Serie B.
Nel 1994 la Lazio ne richiede il trasferimento, ma per diverse ragioni il giocatore non scende in campo. Pochi mesi dopo approda al Brescia, squadra con la quale fa il suo esordio nella serie A nella stagione 1994-95.
Nel corso della competizione Lele Adani gioca ben trenta partite, ma non riesce a impedire la retrocessione della squadra in serie B.
In serie A
Per ben quattro stagioni Adani diventa un punto cardine della difesa del Brescia, arrivando a vincere il campionato cadetto e persino a realizzare il primo gol in Serie A.
Nel 1999 viene acquistato dalla Fiorentina e fa il suo debutto in Champions League. La collaborazione con il club viola si dimostra per lo più positiva, con punti salienti come la vittoria della Coppa Italia nel 2001. Tuttavia, a causa del fallimento della squadra nell'anno successivo approda all'Inter: Daniele Adani firma per due anni, giocando molto spesso un ruolo decisivo.
Daniele Adani e l'addio al calcio giocato
Della sua permanenza nella squadra nerazzurra rimane memorabile un episodio, che anticipa la capacità di Adani di empatizzare con le persone che seguono il calcio da casa.
Durante una partita di Coppa Italia in cui i nerazzurri affrontano la Juventus, Adani segna il gol del pareggio, dedicandolo a un tifoso di appena 15 anni scomparso di casa una settimana prima. Raggiunto dalla dedica e molto toccato, il ragazzo decide di fare ritorno a casa.
Nell'estate del 2004 torna a Brescia, ma solo per pochi mesi, sciogliendo il contratto nel marzo dell'anno successivo.
Adani rimane nel campionato maggiore fino al 2008, militando dapprima nell'Ascoli e poi nell'Empoli.
Conclude la carriera di calciatore nella squadra dove tutto è iniziato: la Sammartinese. Si ritira definitivamente nel 2011.
A giugno dello stesso anno viene chiamato a ricoprire il ruolo di vice allenatore della panchina del Vicenza: Adani accetta volentieri, ma l'esonero del commissario tecnico dei primi giorni di ottobre lo porta ad abbandonare l'avventura.
Tre anni più tardi declina la proposta di Roberto Mancini di assisterlo alla guida dell'Inter. Tale decisione si deve in parte al successo che Adani sta sperimentando in qualità di comunicatore.
Il successo come commentatore di Lele Adani
Già apprezzato nel mondo del calcio, Daniele Adani conosce una maggiore popolarità in veste di commentatore sportivo. È un'attività alla quale inizia a dedicarsi per il campionato argentino e la Coppa Libertadores nel mese di agosto 2010, grazie in particolare al suo interesse per le competizioni sudamericane.
Conclusa la parentesi come secondo allenatore del Vicenza, sceglie di dedicarsi esclusivamente al nuovo ruolo sugli schermi televisivi.
Grazie all'opportunità datagli da Sky Sport, a partire dal 2012 diventa commentatore tecnico non solo per la serie A, bensì per tutte le coppe europee, i campionati mondiali e quelli europei.
Da Sky alla Rai
Con rammarico nel 2021 Adani lascia Sky dopo nove anni e nel settembre dello stesso anno viene ufficializzato il suo passaggio all'emittente radiotelevisiva pubblica. Per la RAI lavora come opinionista di 90° minuto e come commentatore dei segmenti che precedono e chiudono le partite della nazionale.
Con Stefano Bizzotto commenta anche alcuni incontri della Nations League.
Inoltre, assieme a personalità del mondo del calcio come Bobo Vieri e Antonio Cassano riesce a interpretare i cambiamenti delle modalità di fruizione dei consumatori, iniziando durante il primo lockdown del 2020 a trasmettere in streaming su Bobo TV.
L'avventura culmina nella pubblicazione del singolo Vita da bomber, con Nicola Ventola e Vieri. In virtù della visibilità di cui gode, nonché della naturale capacità di coinvolgere il pubblico a casa, Lele Adani diventa un volto sempre più rappresentativo della cultura popolare. Non stupisce in tal senso che alcuni altri protagonisti del mondo dello spettacolo ne cerchino la collaborazione.
In particolare si segnala l'introduzione del disco Rivoluzione, pubblicato da Rocco Hunt nel novembre del 2021. Si tratta di un pezzo intitolato Nel percorso - una frase ripetuta spesso da Adani in diverse occasioni.
Frasi di Daniele Adani
L'avevo ribattezzato "l'eletto", e in molti mi guardavano con perplessità... [...] Il punto è che Dybala gioca pensando in maniera più evoluta di tutti [...]. Ma ci sono tante altre giocate che il bianconero fa nel corso di una partita che dimostrano la sua risolutezza nel trasformare la palla in un capolavoro. Lui gioca e pensa il calcio con una naturalezza incredibile. Azzera i tempi tra pensiero e giocata. Dybala deve stare lì dove sta, perché dà un enorme contributo al gioco ed è troppo importante come riferimento per i compagni. Lui è una sorta di regista d'attacco. Pensate a Messi: lui la posizione se la sceglie, ma non è che poi non fa gol. Un altro esempio? Suarez: corre come un mediano, lavora come un trequartista ma segna come una punta. Ecco: i top d'attacco non solo segnano, ma giocano e segnano. Così Dybala appunto, che se ci pensate potrebbe giocare anche da esterno, come faceva all'Instituto (nel tridente). Paulo è preziosissimo anche in corsia: mette la palla forte e precisa.
Almeyda andava il doppio degli altri per forza della natura, per anima e palle che gli permettevano ciò. Poi i giocatori sono "ignoranti" dal punto di vista medico, non sono in grado di giudicare se una cosa è buona o no. Io so solo che gli integratori quando hai bisogno di vitamine li prendono tutti, come quando se hai mal di testa prendi un Aulin. Matìas è una persona schietta, ma il suo fare non è allusivo. Lui si attribuisce un pensiero ma non dice mica di dire la verità!
La garra charrúa! L'ultima parola agli uruguagi, sempre loro! L'ultima parola nel calcio è la loro: hanno un cuore differente, lo capisci o no? L'artiglio che graffia, che lascia il segno nella storia dell'Inter: questa è la storia che si ripete! [...] Io te l'avevo detto, la riprende [Matías Vecino]! [...] Il graffio che aveva portato l'Inter in Champions serve per rimarcare il territorio: questo è l'Uruguay quando va in campo con tutto se stesso...ecco chi è Vecino: stanco, si, ma lascia in campo Vecino che parla alla fine, lascialo in campo, che la dice lui l'ultima cosa nel calcio! Stanno a insegnare cos'è il calcio agli uruguagi, ma vedi un po' te.
Non credo esista una persona che analizzi il calcio meglio di me.
Questa giocata riporta Maradona dentro a un campo da calcio. Dribbla tutti, anche i cammelli del deserto. Messi elargisce amore a tutti attraverso una palla da calcio e ridisegna i confini del suo destino.
Messi! Messi! Leo Messi! Il sinistro migliore del mondo. Da Di Maria a Messi, dalla Bajada alla Perdriel sempre Rosario, la città del calcio. Uno per l'altro. Si sblocca la partita. Football! [...] Tutti in piedi per il miglior giocatore del mondo. Rispetto per il numero uno. [...] Rosario, città del calcio, per questo calciatore che troppe volte è stato criticato. Anche quando era a Barcellona, quando è arrivato, sofferente, da giovane, non ha mai dimenticato l'argentino. Parla rosarino, sente l'argentino nel sangue, ha pianto per la Seleccion ed è lui che la tiene in vita. [...] La mistica che entra in campo. Abbiamo nominato Diego [Armando Maradona] 10 minuti fa. Con Diego dentro tutto è possibile ed è col pianto dell'Argentina e gli occhi spiritati del miglior giocatore del mondo. [...] VAMO!
Tutti in piedi! Tutti in piedi per il Brasile! Tutti a danzare con la Selecao, per onorare il calcio. Non c'è posto per i deboli di spirito: chi ama il calcio deve godere, gioire e se può ringraziare.
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