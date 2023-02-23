Annalisa Cuzzocrea
Biografia
Annalisa Cuzzocrea è una delle firme più rilevanti della scena giornalistica italiana degli anni 2020. Particolarmente apprezzata dai colleghi e dai lettori per le sue analisi, che svelano i retroscena della politica interna, la giornalista calabrese trova la sua consacrazione grazie al sodalizio professionale con Repubblica, giornale che le permette di farsi notare. Scopriamo di più riguardo la carriera di questa penna brillante, senza dimenticare qualche cenno riguardo la sua vita privata.
La gavetta intensa di Annalisa Cuzzocrea
Annalisa Cuzzocrea nasce a Reggio Calabria il 23 febbraio del 1974. Sin da piccola mostra una notevole inclinazione per lo studio e viene incoraggiata dalla sua famiglia, che la supporta anche nella scelta di trasferirsi a Roma per proseguire gli studi dopo il liceo. Nella capitale Annalisa frequenta l'Università La Sapienza, conseguendo una Laurea in Lingue e Letterature Straniere grazie a una tesi su George Orwell e Arthur Koestler.
Si trasferisce poi a Urbino, per specializzarsi in giornalismo, professione verso cui da sempre avverte un'inclinazione. Inizia la propria attività giornalistica come tanti altri giovani, ovvero affrontando una gavetta notevole, a partire dall'impiego sul sito Repubblica.it, dove figura come collaboratrice.
Nel frattempo inizia ad accarezzare anche una possibile carriera nel giornalismo radiotelevisivo, grazie a una collaborazione con Radio Capital, emittente radiofonica per la quale Annalisa Cuzzocrea diventa corrispondente parlamentare. Nonostante il settore del giornalismo rappresenti da sempre un mondo in cui per le donne è difficile farsi largo, Annalisa inizia invece a farsi notare per l'acume delle proprie analisi. Con dedizione e pazienza viene promossa a Repubblica Tv. Per questo canale diventa conduttrice e autrice di vari spazi di approfondimento, assieme ai colleghi Paolo Garimberti e Massimo Giannini. Per Annalisa è l'occasione perfetta per riuscire a consolidare ulteriormente il proprio bagaglio professionale.
Annalisa Cuzzocrea: la consacrazione a firma di punta di Repubblica
La vetrina offerta da Repubblica Tv rappresenta il trampolino di lancio ideale per approdare finalmente nel 2011 sulle pagine di Repubblica. Il sodalizio professionale con il giornale edito da Carlo De Benedetti si dimostra davvero solido: per oltre dieci anni Annalisa Cuzzocrea scrive di politica sul quotidiano, fino a diventare uno dei cronisti parlamentari più accreditati di tutto il giornalismo italiano.
Nel corso della propria attività Annalisa si specializza in particolare sul Movimento 5 Stelle, formazione che ha cambiato radicalmente il panorama politico italiano. Ne ha seguito le fasi principali, l'ascesa e le varie tribolazioni interne così da vicino da essere considerata uno dei maggiori esperti osservatori del movimento stesso.
Inoltre, si è occupata molto anche del caso Lusi (ex tesoriere della Margherita), nonché di finanziamenti pubblici ai partiti e di riforme istituzionali. Questo ampio spettro di argomenti le consente di essere invitata a parlare all'interno di platee in gran parte maschili riguardo a temi anche molto complessi. Infine, rientra tra le figure più amate nel corpo docente dell'Istituto per la formazione al giornalismo di Urbino, dove si occupa di stimolare i futuri professionisti di questo antico mestiere.
Gli anni 2020
Nel 2021 pubblica il libro "Che fine hanno fatto i bambini. Cronache di un Paese che non guarda al futuro".
Nel novembre dello stesso anno diventa vicedirettrice de La Stampa.
In questo periodo è ospite in tv come opinionista.
Annalisa Cuzzocrea: vita privata e curiosità
Annalisa Cuzzocrea è sposata con Giandomenico Serrao, collega giornalista in forza all'agenzia di stampa Agi. La coppia ha due figli, Carlo e Chiara, su cui non si conoscono dettagli. Nonostante il carattere alla mano della giornalista, che emerge chiaramente durante le sue partecipazioni televisive e sui contenuti creati da lei stessa sui social network, mantiene un riserbo notevole riguardo le persone più importanti della sua vita.
Frasi di Annalisa Cuzzocrea
Penso ci sia un legame tra sguardo corto della politica e consenso sempre più volatile. Finita l'era dell'appartenenza a un partito, della condivisione piena di un'ideologia, il gradimento dell'elettorato si misura con metodi all'apparenza immediati. I sondaggi, ma anche solo gli indici di gradimento sui social, i cuori, i like, danno l'impressione di poter carpire i desideri e le necessità dei cittadini. Così si costruiscono programmi fatti per acquisire un consenso immediato, senza gettare le basi per proposte più solide. Più si va avanti, più questo meccanismo perverso impoverisce la politica.
L'idea che mi sono fatta è che si consideri secondario tutto quello che non riguarda la classe di età che regge il Paese, quindi i 30-40-50-60 o anche settantenni. I più piccoli, i più giovani, sono trattati come cittadini di serie b. Le loro necessità, le esigenze, i bisogni, sono demandati, quasi totalmente appaltati, alle loro famiglie. Questo dà luogo a una dimensione privatistica della crescita di un figlio che produce una doppia stortura: accresce le diseguaglianze, territoriali e sociali. Ma soprattutto inibisce una crescita armonica, piena, anche autonoma dalla propria famiglia di appartenenze. Abbiamo ristretto lo spazio di azione di bambini e ragazzi arrivando all'estremo di chiuderli nella loro stanza davanti a uno schermo, e così facendo impoveriamo la società e deresponsabilizziamo le istituzioni.
Serve invertire l'ordine delle priorità mettendo alla base di ogni politica pubblica quel che serve per infanzia e adolescenza e non rilegando le iniziative per i più giovani tra le cose a piè di lista, quelle che alla fine non si fanno mai.
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Foto e immagini di Annalisa Cuzzocrea
Video Annalisa Cuzzocrea
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Annalisa Cuzzocrea. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Annalisa Cuzzocrea.
Leggere per non dimenticare
Ho finito di leggere il tuo ultimo libro e da "addetta ai lavori" ti dico che è un testo che tutti dovremmo avere nella nostra libreria personale. In un Paese come questo in cui la memoria si perde facilmente e la pagina si gira presto su altro tenere presente quanto è successo nel 2020 ai più giovani della nostra società è qualcosa che non dobbiamo mai dimenticare... e poi ovviamente tu scrivi benissimo e mi sono goduto tutte le descrizioni presenti nel tuo saggio. Brava! (che ne dici di venire a presentare il libro in Toscana? organizzo tutto io)
Augurissimi per i suoi 48 anni!
Gentilissima dott. ssa Annalisa Cuzzocrea,
innanzitutto, Auguri di cuore per i 48 anni che compi oggi: ti auguro di vivere fino a cento anni!.
Scrivo la presente in relazione alla Biografia pubblicata qui: -------
Ho letto con attenzione la tua Biografia Online e sono rimasto positivamente impressionato dalla tua Esperienza con il Movimento 5 Stelle e con i Finanziamenti pubblici ai Partiti.
Sono assai curioso di leggere la sua Tesi di Laurea sperimentale su "GEORGE ORWELL & ARTHUR KOESTLER" atteso il paragone ricorrente tra la Fattoria degli Animali e i Cristiani Testimoni di Geova!.
Mi chiedo e ti chiedo: Conosci l' Avvocatessa Antonella CASALE di Reggio Calabria?.
Circa trent' anni fa ha fatto pratica presso il mio Studio qui a Bari per poi trasferirsi nella sua splendida Città natale.
Quale Avvocato Libero Professionista con la Mentalità Aperta al Pluralismo, ho sempre apprezzato le tue conferenze televisive insieme al Direttore Massimo GIANNINI.
Viste le tue spiccate caratteristiche di Talent Scout, con la presente, ti chiedo espressamente di aiutarmi a far scoprire agli occhi del grande pubblico le meraviglie di Geova Dio, l' unico Sovrano di tutto l' Universo.
Quale Avvocato Libero Professionista da oltre 42 anni, nel 1977, tramite i Coniugi Domenico e Lucia CRAPUZZI FIORINO di Altamura Casa del Pane, ho conosciuto Geova Dio e mi sono subito innamorato.
Nel mese di Luglio 2003, mio malgrado, sono stato espulso dall' Organizzazione Mondiale dei Testimoni di Geova perché ritenuto filo-cattolico.
Dopo anni di semi disperazione, nel Febbraio 2017, grazie anche a mio Zio Parroco di 81 anni ed a mia Zia Suora di Clausura di 92 anni, mi sono riavvicinato alla Chiesa Cattolica.
Tenuto conto dei "due battesimi" ricevuti (quello Cattolico il 16/4/1955, all' età di soli quattro giorni di vita, quello Testimone di Geova il 28/11/1981 all' età adulta di 26 anni), ad ogni effetto e conseguenza di legge, mi ritengo "Cristiano Cattolico & Testimone di Geova con la Mentalità Aperta al Pluralismo.
Detta mia doppia identità spinge sia i Cattolici quanto i Testimoni di Geova a ritenermi un tipo "strano".
La realtà, anche se abilmente celata dalle Istituzioni, è l' esistenza di uno spesso "Muro di reciproca diffidenza" che, ormai da molti anni, caratterizza sia gli uni che gli altri.
Alla base c'è la corsa all' accaparramento dei miliardi di Euro dell' otto per mille!.
Per ora, qui mi fermo rimandando l' attenzione ai siti internet qui di seguito specificati:
AVVOCATO FREELANCE - ht t / w. la-------ance
L'avvocato Vito Pucci, Testimone di Geova che si batte per i diritti umani contro la WTS! (f-------m)
INFOTDGEOVA: DISASSOCIAZIONE SOSPESA - h-------l
GEOVA - ht t-------va
WIKIPEDIA: MADONNA DELLE GHIAIE - ht t-------nate
REPUBBLICA 6/6/2004 - ht -------ml
AVVOCATO FREELANCE - ht-------elance
L'avvocato Vito Pucci, Testimone di Geova che si batte per i diritti umani contro la WTS! (foru-------)
CONCLUSIONE - Nei modi e termini più opportuni, consultati con tuo Marito Giandomenico SERRAO e, conseguentemente, fammi sapere se è possibile alimentare la nostra Amicizia Virtuale.
A fine Marzo p. v. sarò a Roma per impegni professionali e sarà molto bello se ci incontriamo di persona personalmente.
Positivo o negativo, attendo un riscontro alla presente.
Il saluto Cristiano più caloroso a te, ai tuoi figli, ed a tuo Marito Giandomenico. - Vedi Matteo 23: 8.
Vito PUCCI - Rec. tel. 340-------
Avvocato Mediatore Civile, Commerciale e Familiare
Viale ------- 38
70127 BARI SANTO SPIRITO
Ironia
Fa dell'ironia sugli altri ma anche gli altri ne potrebbero fare su di lei...
Vaccinazione personale della scuola over 65
Buongiorno dottoressa,
Non so se è al corrente della situazione dal punto di vista della vaccinazione del personale scolastico over 65 nel Lazio.
Questi lavoratori, circa 4000, sono stati esclusi dalla campagna vaccinale messa in atto dalla regione Lazio per gli operatori della scuola in quanto il vaccino AZ era stato raccomandato solo per le perso e fino a 65 anni di età. Allo stesso tempo gli over 65 hanno continuato a tenere le lezioni in presenza e le terranno ancora da martedì prossimo visto che il Lazio tornerà zona arancine.
A nessuno è venuto in mente che queste persone potevano essere vaccinate con gli altri vaccini.
Sono settimane che cerchiamo di far presente questo problema a diversi interlocutori, istituzionali, politici e della comunicazione, senza peraltro venir minimamente ascoltati se non da Debora Serrachiani, che almeno si è degnata di rispondere. Il risultato è stato comunque nullo.
Gentile dottoressa Le sarei grato se almeno lei potesse accennare a questo problema nella trasmissione che conduce su RAI 3.
Naturalmente sono disponibile per ogni ulteriore informazione o chiarimento laddove lei lo ritenesse necessario.
Cordialmente.
Paolo Marsili
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