Il suo primo mandato in Parlamento consegue alle elezioni al Senato del marzo 2018. Stefano Patuanelli viene eletto nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia. Ottiene la carica di capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle e la mantiene per tutto il periodo di permanenza in carica del primo governo di Giuseppe Conte .

Stefano Patuanelli nasce a Trieste, l'8 giugno 1974. Si laurea con lode in ingegneria edile e si iscrive all'Ordine degli Ingegneri, dove assume, per un biennio, il ruolo di Consigliere e Tesoriere dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trieste. E' sposato e ha tre figli. È appassionato di sport, in particolare pallacanestro e atletica. Suona il pianoforte da autodidatta.

