Biografia • Provare e riprovare

Willard Mitt Romney nasce a Detroit, 12 marzo 1947. Imprenditore e politico è il principale candidato del partito Repubblicano alle elezioni del 2012, che correrà alla Casa Bianca contro l'attuale Presidente Obama.

Il padre è George W. Romney, ex Governatore del Michigan e candidato alle elezioni presidenziali del 1968; la madre, Lenore Romney, è stata candidata alle elezioni del 1970 al Senato. Il nome Willard deriva dalla scelta del padre, fatta in onore del suo miglior amico, il magnate alberghiero J. Willard Marriott. Il secondo nome, Mitt, è stato scelto in onore di un cugino paterno, Milton, ex giocatore di football americano, quarterback dei Chicago Bears dal 1925 al 1929.

Conseguito il diploma presso il liceo Cranbrook School in Bloomfield Hills (Michigan) nel 1965, frequenta per un semestre l'Università di Stanford, prima di partecipare a una missione di 30 mesi in Francia per la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Nel mese di giugno del 1968, mentre si trovava ad operare per la missione Romney, viene coinvolto in un grave incidente automobilistico, che causa il decesso di uno dei passeggeri. Mentre conduceva un'auto che trasportava altri missionari, si scontra frontalmente con un'altra vettura. Le autorità francesi attribuiscono la responsabilità al conducente dell'altra vettura coinvolta.

Terminata la missione completa gli studi presso la Brigham Young University. Consegue ad Harvard, nel 1975, un dottorato in legge con lode, e un MBA (Master in Business Administration), risultando uno dei primi del corso.

Dopo l'università rimane nel Massachusetts dove viene assunto dalla società Boston Consulting Group, che già conosceva il suo talento perché aveva lavorato per un periodo di stage durante l'estate del 1974.

Dal 1978 al 1984 Romney è vice-presidente nella società Bain & Company, studio di consulenza di Boston.

La sua carriera politica assume grande rilievo a partire dal 2002 quando vince le elezioni per diventare Governatore dello Stato del Massachusetts, carica che mantiene fino all'inizio del 2007, quando il mandato scade per termini naturali.

Per le elezioni presidenziali del 2008 decide di partecipare, tuttavia rinuncia all'inizio del mese di febbraio cedendo la posizione di principale candidato al compagno di partito John McCain.

Romney in passato è stato fondatore del fondo di private equity Bain Capital e amministratore delegato di Bain & Company; nel 2002 il suo impegno l'ha portato a capo dell'organizzazione dei XIX Giochi olimpici invernali, che si sono svolti a Salt Lake City.

Nella storia americana Romney è il quarto mormone a correre per la Presidenza. Nel novembre del 2012 corre per le elezioni presidenziali contro il Presidente in carica Barack Obama.