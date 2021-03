Biografia

Brando Giorgi, nasce a Roma il 21 maggio del 1966. Il suo vero nome è Lello Sanità di Toppi. Con una carriera da modello e attore cinematografico alle spalle, sviluppata perlopiù negli anni '90, dopo gli anni 2000 e 2010 è sparito un po' dalle scene: ha scelto di lanciarsi in una nuova avventura nel 2021, partecipando alla nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Scopriamo di più sulla vita di questo professionista dello spettacolo.

Brando Giorgi

Brando Giorgi: gli esordi come modello e attore

Dopo aver iniziato a collaborare con alcuni brand di moda, fa il suo vero e proprio debutto nel mondo dello spettacolo nel 1992. Vi arriva grazie a un corso di recitazione con la famosa attrice e regista teatrale argentina Beatrice Bracco. Nello stesso anno debutta nel ruolo di protagonista del film Cattive ragazze; compare accanto a Eva Grimaldi e viene diretto da Marina Ripa di Meana. Sempre nel 1992 Brando Giorgi viene scelto per recitare in due videoclip che accompagnano i rispettivi singoli di Mietta, Gente comune e Acqua di mare.

Con la cantante italiana Brando Giorgi inizia un sodalizio professionale ma soprattutto personale, che gli dà anche la spinta per continuare a investire sulla propria formazione come attore. Nel 1993, infatti, si iscrive alla scuola d'arte drammatica fondata da Giovanni Diotaiuti. Lo stesso anno fa il suo ritorno al cinema nel film Abbronzatissimi 2 - Un anno dopo, una pellicola diretta da Bruno Gaburro che vede la partecipazione di Valeria Marini.

Dopo un intenso periodo di lavoro cinematografico, Giorgi si dedica al primo amore, nonché trampolino di lancio per la carriera. Sceglie perciò di perseguire in maniera più attiva la carriera di modello. Viene scelto come testimonial in svariate campagne pubblicitarie, diventando il volto di riferimento di Valentino e Trussardi. La vita da modello lo tiene impegnato per la gran parte degli anni Novanta, anche se la passione per la recitazione continua a battere molto forte in lui.

Nel 1999, al termine della relazione con Mietta, Brando Giorgi debutta in teatro riscuotendo un discreto successo. Ispirato da quest'esperienza, decide di provare l'avventura televisiva, prendendo parte alla serie Incantesimo 3, trasmessa su Rai Uno.

I ruoli più importanti di Brando Giorgi

Il vero momento di svolta per Giorgi arriva nel 2002, quando l'attore romano riesce a entrare nel cast della soap opera di Canale 5, Vivere. Resta nella produzione per ben cinque anni, fino al 2007, interpretando la parte di Roberto Falcon con grande successo di pubblico. Nel frattempo continua a maturare in lui una passione per tutto quello che è il mondo dello spettacolo. La sua curiosità innata lo porta a volersi cimentare anche dietro la macchina da presa: nel 2004 figura come aiuto regista nella produzione teatrale Il Re muore, di Eugène Ionesco.

Nel 2007, periodo in cui i reality show vivono la loro epoca d'oro, viene scelto per partecipare a una delle espressioni più originali di questi format televisivi: la seconda edizione di Notti sul ghiaccio, condotto da Milly Carlucci. Sempre nel 2007, dopo aver lasciato il proprio ruolo in Vivere, è coinvolto in ben tre miniserie per Canale 5. Tra questi progetti, il più importante è sicuramente Io non dimentico, per la regia di Luciano Odorisio. In quest'opera Brando Giorgi ricopre il ruolo del protagonista maschile, il camorrista Altieri.

L'anno successivo prende parte al serial televisivo Mogli a pezzi, nel quale interpreta la parte di Leo Turrini. Nel frattempo prosegue la collaborazione con Luciano Odorisio, che lo mette in pole position per partecipare alla produzione della miniserie televisiva Il sangue e la rosa. Oltre agli impegni in TV, Giorgi continua a coltivare il sogno di tornare sul grande schermo; è un obiettivo che riesce a centrare nel 2009, quando rientra nel cast di Tieni a me - l'età delle parole. Il film, diretto dal regista Claudio Fragasso, è presentato in anteprima al Festival del cinema di Venezia dell'anno precedente.

Fa ritorno alla fiction nel 2010 prendendo parte ad alcuni episodi di Don Matteo; due anni più tardi debutta in Centovetrine, soap opera in cui recita nella parte di Thomas Sironi. Dopo qualche anno di vita trascorso in famiglia e lontano dai riflettori, Giorgi viene scelto per l'edizione 2021 dell'Isola dei famosi, condotta da Ilary Blasi.

Brando Giorgi con la moglie Daniela Battizzocco

Vita privata e curiosità

Brando Giorgi è sposato con una collega dello spettacolo, Daniela Battizzocco (di 4 anni più giovane), con la quale ha due figli, Camilla e Niccolò. I rotocalchi rosa hanno a lungo ritratto Brando assieme a una delle donne più importanti della sua vita, la cantante Mietta, con la quale è stato a lungo legato per gran parte degli Anni Novanta.