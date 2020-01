Biografia • Sexy dentro, fuori e attorno

Valeria Marini nasce a Roma il 14 maggio 1967. Dopo aver vissuto e studiato a Cagliari per molti anni, inizia il suo percorso artistico nel 1991 con la compagnia di Mario Scaccia nella commedia di Neil Simon "The Sunshine Boy's".

PierFrancesco Pingitore la sceglie quindi come protagonista del varietà del sabato sera "Saluti e Baci" in diretta su Rai Uno. Lo show ha un buon successo e Valeria si conferma protagonista eccellente. L'anno seguente, sempre con Pingitore, partecipa a "Bucce di Banana".

Valeria lavorerà ancora con Pingitore nello show tv "Champagne", su Canale 5, nel 1993.

Partecipa poi come conduttrice a diversi programmi televisivi come "Serata Mondiale" (1994), talk show per Rai Uno, in occasione dei mondiali di calcio statunitensi, nel 1997 con Mike Bongiorno e Piero Chiambretti presenta la 47ma edizione del "Festival di Sanremo", per Rai Uno. Nel 2001-2002, con Simona Ventura, come inviata a "Quelli che il calcio...", per Rai Due. Nel 2002 è ospite fissa a "Buona Domenica" di Maurizio Costanzo, su Canale 5. Nel 2003 la sua è una partecipazione straordinaria al varietà del venerdì sera "Mi consenta", per Canale 5. Nel 2004 è protagonista nel varietà "Barbecue" (Canale 5).

A lungo fidanzata con l'imprenditore Vittorio Cecchi Gori, la coppia si è divisa nel 2006.

Nel settembre 2006 ha partecipato come concorrente celebre a "Reality Circus", condotto da Barbara D'Urso su Canale 5.

Nel 2005 realizza quello che dice essere un sogno che aveva fin quando era bambina; realizza e produce una linea di moda di lingerie e costumi da bagno per donna, dal nome "Seduzioni".

Nel 2007 conduce la decima edizione di "Scherzi a parte", insieme a Claudio Amendola e l'ex Miss Italia Cristina Chiabotto.

Nel 2008, oltre a proseguire anche l'attività di stilista, partecipa, come giurata, al nuovo show di Rai Uno "Uomo e Gentiluomo" condotto da Milly Carlucci. Nello stesso anno è la protagonista dello spot della Lambretta Pato della quale è diventata testimonial e compare nel video di "It's Ok", canzone del gruppo musicale sammarinese Miodio. Nell'estate dello stesso anno pubblica un libro autobiografico dal titolo "Lezioni intime", nel quale Valeria Marina ha modo di descrivere alcuni piccanti particolari dei della sua vita privata nonché artistica. In autunno partecipa al reality show "L'isola dei famosi" (sostituisce il concorrente Giuseppe Lago ritiratosi), condotto da Simona Ventura.

Il 5 maggio 2013 si unisce in matrimonio con l'imprenditore Giovanni Cottone. La coppia però presto si separa e il matrimonio viene annullato dalla Sacra Rota, perché lui era già sposato.

Nel 2016 Valeria Marini è tra le concorrenti della prima edizione del Grande Fratello Vip; tra i conviventi ritrova la collega Pamela Prati.

Filmografia essenziale di Valeria Marini

Un orso chiamato Arturo, regia di Sergio Martino (1992)

Gole ruggenti, regia di Pier Francesco Pingitore (1992)

Abbronzatissimi 2 - Un anno dopo, regia di Bruno Gaburro (1993)

Bambola, regia di Bigas Luna (1996)

Incontri proibiti, regia di Alberto Sordi (1998)

Buñuel y la mesa del rey Salomón, regia di Carlos Saura (2001)

Corazón de bombón, regia di Alvaro Sàenz de Heredia(2001)

La palestra, regia di Pier Francesco Pingitore (2003)

In questo mondo di ladri, regia di Carlo Vanzina (2004)

Somewhere, regia di Sofia Coppola (2010)

I Want to Be a Soldier, regia di Christian Molina (2010)

Operazione vacanze, regia di Claudio Fragasso (2011)

E io non pago - l'Italia dei furbetti, regia di Alessandro Capone (2012)

La mia mamma suona il rock, regia di Massimo Ceccherini (2013)

Un ragazzo d'oro, regia di Pupi Avati (2014)

TV

1995: "Sorellina", Regia di Lamberto Bava

1997: "Il settimo papiro", Regia di Kevin Condor

1998: "Pepe Carvalho" (protagonista) Regia di Franco Girali, Enrique Urbizu, Merchaque Alouche

2002: "La Palestra" (protagonista) Regia di PierFrancesco Pingitore

Piper - La serie, regia di Francesco Vicario - Serie televisiva (2008)

Così fan tutte, regia di Gianluca Fumagalli - Sitcom, due episodi (2011-2012)

Teatro