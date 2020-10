Biografia

Neffa, il cui vero nome è Giovanni Pellino, nasce il 7 ottobre del 1967 a Scafati, in provincia di Salerno.

Trasferitosi con la famiglia a Bologna all'età di otto anni, cresce nella città felsinea e, nell'underground cittadino, comincia a praticare hip hop, avendo come riferimento in modo specifico l'Isola nel Kantiere.

Negli anni Ottanta fa il batterista in vari gruppi hardcore punk, tra i quali gli Impact e soprattutto i Negazione: con questi partecipa anche a un tour negli Stati Uniti, usando lo pseudonimo di Jeff Pellino, uscendo dalla band all'inizio degli anni Novanta.

Più tardi adotta il nome d'arte Neffa, ispirato a Gustavo Neffa, calciatore del Paraguay che ha militato anche in Italia, nella Cremonese.

Neffa negli anni '90

Nel 1993 collabora con i Piombo A Tempo per un tour, nel corso del quale si cimenta per le prime volte nel free style. Quindi entra nell'Isola Posse All Stars, un gruppo che coniuga salentini e bolognesi ed è precursore del fenomeno delle Posse.

Nel 1994 raggiunge il successo grazie all'hip hop e all'album "SxM", che lo vede collaborare con DJ Gruff e Deda (il trio prende il nome di Sangue Misto): il disco viene pubblicato da Century Vox, un'etichetta bolognese indipendente, e acquisisce un ruolo fondamentale nel panorama del rap del nostro Paese.

Nel 1996 Neffa pubblica il singolo "Aspettando il sole", che precede il disco "Neffa & i messaggeri della dopa", realizzato l'anno precedente ma uscito in ritardo a causa di problemi di distribuzione, che è realizzato con il contributo di Phase II, Kaos One, Esa, Giuliano Palma, Speaker Cenzou e DJ Gruff. Quindi, produce "Fastidio", il primo disco da solista di Kaos One, per il quale canta due brani, e nel frattempo è uno dei protagonisti di "One Two", programma radiofonico in onda su Radio Deejay con Albertino e J-Ax.

Nel 1997 Neffa cura gran parte della produzione della colonna sonora del film "Torino Boys" e realizza con Deda il brano "Nella luce delle sei"; l'anno successivo pubblica il disco "107 elementi", realizzato con Al Castellana e Deda, da cui vengono estratti i singoli "Vento freddo", "Non tradire mai" e "Navigherò la notte". Inizia a condurre il programma "Sonic", su Mtv, lasciandolo nel 1999, anno in cui pubblica "Chicopisco", EP distribuito dalla Black Out.

Dopo avere duettato con Marina Rei per il remix di "T'innamorerò", l'artista di origini salernitane collabora alla produzione del disco "Merda & melma", realizzato da Sean, Deda e Kaos One.

Gli anni 2000 e il nuovo stile

Nel 2001 cambia il proprio stile musicale, decidendo di lasciare il rap per puntare sul soul e sulla musica leggera: quell'anno viene pubblicato il singolo "La mia signorina", che lancia il disco "Arrivi e partenze" e che si rivela un successo strepitoso, al punto da oscurare gli altri singoli "Sano e salvo" e "Alla fermata".

L'anno successivo Neffa produce "Turbe giovanili", il primo disco da solista di Fabri Fibra, mentre nell'estate del 2003 propone il singolo "Prima di andare via", una delle hit dell'anno, che si aggiudica il premio radiofonico del "Festivalbar".

Dopo la ballad "Quando finisce così", esce il disco "I molteplici mondi di Giovanni, il cantante Neffa", che si contraddistingue per sonorità soul, lounge e funky.

Nel 2004 Giovanni Pellino - in arte Neffa - è uno dei concorrenti del "Festival di Sanremo" con un pezzo swing, "Le ore piccole", che si classifica al nono posto, e viene scelto dalla Renault come testimonial di una campagna per la sicurezza stradale, denominata "Safe and sound", per la quale scrive e interpreta la canzone "Sto viaggiando verso te".

Nel 2006 pubblica il disco "Alla fine della notte", anticipato dal singolo "Il mondo nuovo": gli altri singoli che vengono estratti sono "Cambierà" (che entra in classifica addirittura in Germania) e "La notte". Nello stesso periodo recita in una puntata de "L'ispettore Coliandro", serie tv in onda su Raidue, e scrive il brano "Resta qui" per Mietta, che fa parte del disco "74100"; inoltre, si occupa della colonna sonora del film di Ferzan Ozpetek "Saturno contro", e del suo tema principale, "Passione", singolo il cui videoclip viene diretto da Maria Sole Tognazzi.

"Passione", tra l'altro, vince il Nastro d'Argento del 2007 in qualità di migliore componimento originale, oltre a essere candidato ai David di Donatello per la migliore canzone originale (mentre Neffa ottiene una nomination come miglior musicista).

Sempre nel 2007 Neffa pubblica "Aspettando il sole", la sua prima raccolta di hit, e scrive "Fiori", brano che fa parte del disco di Adriano Celentano "Dormi amore, la situazione non è buona". L'anno seguente collabora con i Sud Sound System per la canzone "Chiedersi come mai", mentre nel 2009 pubblica il suo sesto disco in studio, "Sognando contromano".

Gli anni 2010

Nel 2010 fonda i Due di Picche, duo che lo vede collaborare con J-Ax e che pubblica il disco "C'eravamo tanto odiati"; due anni più tardi incide il singolo "Molto calmo", che anticipa l'uscita del disco omonimo, nel quale collabora con il rapper Ghemon.

Il 13 dicembre del 2015 viene annunciato che Neffa sarà uno dei concorrenti del Festival di Sanremo 2016, dove proporrà il brano "Sogni e nostalgia".