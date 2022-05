Biografia

Pierre David Guetta è un disc jockey, cantautore e produttore discografico francese.

E' un artista pluripremiato ed è considerato il miglior divulgatore della EDM (Electronic dance music). A lui va il merito per il notevole contributo alla crescita della musica House.

David Guetta

Le origini e il debutto di David Guetta

David Guetta nasce a Parigi il 7 novembre del 1967 in una famiglia di origini ebree-marocchine. Il padre è Pierre Guetta, sociologo franco-italiano. Della madre non si sa molto se non che è di origini belghe. David, ha due fratellastri, Bernard, famoso giornalista e Nathalie, attrice, molto nota in Italia, soprattutto per la fiction “Don Matteo”.

A soli 17 anni esordisce come DJ nel Club Broad a Parigi. Agli inizi suona “musica commerciale”, ma nel 1987, scopre la “musica house” ascoltando Farley Keith.

Nel 1988, sperimenta e comincia a comporre brani di musica house e grazie, alla collaborazione con Sidney Duteil, (cantante rap francese).

Nel 1990 pubblica “Nation Rap”.

David Guetta negli anni '90

Per buona parte degli anni ’90 si esibisce in parecchi club francesi, da “Le Centrale” al “Rey”, “il Rex” e "les Folies Pigalle".

Dalla collaborazione con Robert Owen, (cantante americano), nasce nel 1994 “Up & Away”. Questo disco conosce un discreto successo.

Nello stesso anno David Guetta, assume la direzione del “Palace”, dove già da qualche tempo organizza eventi speciali e feste.

Vita privata

Nei primi anni ‘90 inizia una relazione con Caty Lobe, dirigente di un night club. La coppia si sposa nel 1992. Nascono due figli: Tim Elvis Eric, il 9 febbraio 2004 e Angie, il 23 settembre 2007.

David Guetta con i figli nel 2022

Caty crede talmente tanto nel talento di David, da sottoporre i suoi mixtape alle più grandi star del momento, riuscendo ad arrivare persino a Madonna.

La donna da esperta addetta ai lavori realizza un vero business, organizzando per il marito innumerevoli serate soprattutto a Ibiza.

Dall'isola spagnola passa il grande successo di pubblico di Guetta: le vendite dei suoi lavori raggiungono vertici stratosferici.

Il divorzio e un nuovo amore

Purtroppo dopo ventidue anni di matrimonio, a marzo del 2014, la coppia decide divorziare per “differenze inconciliabili”.

In seguito David Guetta ammette, ma senza alcun riferimento alla ex moglie, di aver sofferto di attacchi di panico; dichiara di aver interrotto momentaneamente il lavoro per farsi aiutare.

“Il cervello impazzisce e sono persino arrivato a pensare di non poter più fare musica”.

Nel luglio 2015 inizia a frequentare la modella cubana Jessica Ledon.

David Guetta lancia la sua prima compagnia di produzione con Joachim Garraud nel 2001.

“Solo un po 'più di amore”, nasce dalla collaborazione con Chris Willis, un cantante americano in vacanza in Francia. L'anno seguente questa canzone dà il titolo all’album che Guetta pubblica con l’etichetta discografica Virgin Records. E' un grande successo di vendite: oltre 300.000 copie.

Il DJ più famoso del mondo

Il suo album Pop Life del 2007 viene molto apprezzato in tutto il Regno Unito.

“One Love” del 2009 è forse il più grande successo di David Guetta: vende 1,5 milioni di copie in tutto il mondo dall’uscita fino al 2011.

Guetta si aggiudica il disco di diamante dalla SNEP, come album francese più venduto nel mondo.

“When Love Takes Over” (“Quando l’amore prende il sopravvento”), dello stesso anno, è canzone dell’estate 2009 e si piazza ai primi posti delle classifiche nazionali e internazionali. Viene cantata insieme alla bellissima Kelly Rowland, ex cantante delle Destiny's Child.

Le due canzoni portano a David Guetta la prima nomination ai Grammy, e "When Love Takes Over" nel 2013 è a tutti gli effetti al vertice delle dance-pop songs di tutti i tempi.

Da qui in poi ogni disco e video di Guetta è un successo colossale. Gli album degli anni 2010 sono:

2011 – Nothing but the Beat

2014 – Listen

2018 – 7

Il brano “Titanium”, pubblicato il 9 dicembre 2011 vende un milione di copie nel suo solo primo anno di uscita.

David Guetta è l'ambasciatore della musica per la UEFA nel 2016 e scrive “ This One's for You” cantata con Zara Larsson.

Premi

In oltre trent’anni di carriera David Guetta ha ricevuto moltissime nomination come: Miglior artista francese, miglior DJ europeo, miglior DJ francese.

Nel 2016 arriva il premio speciale come DJ più popolare.

È il dj n. 1 al mondo nella classifica dei Top 100 di DJ Mag. Ha ricevuto il Best Electronic agli EMA's con la performance più significativa dello show di MTV.

Nel 2021 il remix di "Memories" (brano del 2010), con Kid Cudi, è considerato il singolo più ascoltato degli ultimi vent’anni con più di 6 milioni di streaming a settimana.

Guetta ha pubblicato una nuova versione più moderna e l'ha eseguita per la prima volta durante il suo live streaming di Capodanno del 2021 dal Museo del Louvre di Parigi, raggiungendo oltre 20 milioni di persone.

A novembre del 2021, Guetta per la versione italiana del suo nuovo singolo “Family”, sceglie Annalisa Scarrone, Bene Rehxa per il mercato inglese, Imen Siar per il mediorientale e Sofia Reyes per il latino-americano.

Altre curiosità su David Guetta

Nel 2010 lancia “Electro Beats”, App per iPhone, iPad e iPod touch, che permette di aggiungere effetti speciali e fare azioni di remix su una vasta libreria di brani.

Sempre nello stesso anno, nel mese di marzo, è il primo DJ al mondo a comparire sulla copertina di “Billboard magazine”.

David Guetta è astemio e non fuma.

Nel 2014 fa l’esperienza esaltante di suonare a 424 metri sotto il livello del mare.

Ha un aereo personale dove scrive i suoi pezzi. A questo proposito, ha dichiarato:

“Non c’è il telefono, non c’è internet: posso concentrarmi nella quiete assoluta”.