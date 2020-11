Biografia

Lorenzo Flaherty nasce il 24 novembre del 1967 a Roma, figlio di mamma italiana e papà irlandese. A soli diciannove anni debutta al cinema nel film di Lamberto Bava "Demoni 2 - L'incubo ritorna". Dopo aver calcato il palcoscenico teatrale recitando nel "Macbeth", si cimenta anche come regista con "L'ultimo spettacolo". Fa parte del cast di "Sicilian Connection", di Tonino Valerii, e di "Appuntamento a Liverpool", di Marco Tullio Giordana, dove interpreta il suo primo ruolo di rilievo.

Tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta, partecipa al film di Giandomenico Curi "Ciao ma'", ispirato alle canzoni di Vasco Rossi, e a "In nome del popolo sovrano", di Luigi Magni. Nel frattempo si è affacciato anche al mondo della televisione, prendendo parte al film tv "Aquile" (nel ruolo di Stefano Zucchi) diretto da Nini Salerno e Antonio Bido, e alla miniserie "Oceano", di Ruggero Deodato. Dopo essere stato diretto da Lucio Fulci in "Voci dal profondo", in cui interpreta Gianni, nel 1993 è Andrea in "Bugie rosse", di Pierfrancesco Campanella, e torna in televisione nella soap opera di Fabrizio Costa "Passioni".

Nei primi anni Novanta Lorenzo Flaherty diventa uno dei volti emergenti della fiction italiana, comparendo tra l'altro nelle miniserie "Delitti privati" (nel ruolo di Paolo Roversi) di Sergio Martino, "Piazza di Spagna" di Florestano Vancini e "Voci notturne" di Pupi Avati: tre maestri che lo dirigono con autorevolezza. Sul grande schermo compare ne "La ragazza di Cortina", di Maurizio Vanni, e nel drammatico "Festival" di Pupi Avati, al fianco di Massimo Boldi. E' il 1996: l'anno seguente recita per Roberto Palmerini in "Farfalle", e per Renzo Martinelli in "Porzus", in cui si racconta dell'eccidio di una brigata cattolica da parte di una brigata comunista durante la Resistenza.

Quindi, torna alla fiction nazionalpopolare ne "La dottoressa Giò", al fianco di Barbara D'Urso, e nella soap di Raitre "Un posto al sole", nei panni di Lorenzo Macchia. Recita, al cinema, per Mariano Laurenti in "Pazzo d'amore" e "Vacanze sulla neve". Il ruolo che consacra Lorenzo Flaherty a livello nazionale, comunque, è quello dell'ispettore Walter Manrico nella serie poliziesca di Canale5 "Distretto di polizia", al fianco di Isabella Ferrari e Giorgio Tirabassi, che riscuote critiche positive e ottiene ascolti eccellenti. Flaherty prende parte alle prime due serie, dirette rispettivamente da Renato De Maria e Antonello Grimaldi, prima di trasferirsi su Raiuno e vestire i panni di Andrea Bini nella quinta stagione di "Incantesimo".

Dopo un cameo nel film di Carlo Vanzina "Le barzellette", torna ad ammaliare il pubblico femminile in "Madame", di Salvatore Samperi, e nella miniserie "Amiche", di Paolo Poeti. Nel 2005 compare nuovamente in una serie poliziesca prodotta da Taodue: è, infatti, Riccardo Venturi nelle prime tre stagioni di "R.I.S. - Delitti imperfetti", in onda su Canale 5. E' questo il ruolo che manterrà più a lungo (nel 2008 e nel 2009 apparirà ancora nella quarta e nella quinta stagione della serie), alternandolo comunque ad altri lavori: "Io ti assolvo" di Monica Vullo e "Il mistero del lago" di Marco Serafini.

Flaherty è, ormai, uno dei volti noti della fiction poliziesca, al punto che viene scelto per un cameo della miniserie di Mediaset "Intelligente - Servizi & Segreti". Dopo una breve incursione nella commedia "Tutti per Bruno", interpreta il Commissario Torre ne "Le due facce dell'amore". Nel 2011 è, invece, Marco Damiani in "Un amore e una vendetta", diretto da Raffaele Mertes. L'anno successivo produce il film "Il ragioniere della magia", con Ernesto Mahieux e Tony Sperandeo: la pellicola, girata tra Roma, Barcellona, la Puglia e la Basilicata, a causa di difficoltà economiche non viene distribuita nei cinema, e mette nei guai Flaherty, accusato da parte del cast e della troupe di non avere versato i pagamenti pattuiti.

Nell'ottobre del 2013 è uno dei concorrenti di "Ballando con le stelle", programma del sabato sera di Raiuno condotto da Milly Carlucci: Flaherty è chiamato, ogni settimana, a imparare un ballo diverso. Nel mese di maggio 2014 veste i panni di Giovanni Borghi, nella fiction tv "Mister Ignis - L'operaio che fondò un impero", su Rai Uno.

Lorenzo Flaherty è padre di due figli: Andrea, nato nel 1994 da una relazione precedente, ed Emilio, avuto nel 2015 dalla moglie Roberta Floris. Nel 2017 torna sugli schermi a livello nazionale, non tra i protagonisti di una fiction, bensì di un reality: il Grande Fratello Vip.