Biografia

Selen è il nome d'arte di Luce Caponegro, nata a Roma il 17 dicembre 1966. E' figlia di un industriale del settore petrolifero; con la famiglia si trasferisce a Ravenna.

Nella città romagnola inizia ad esibirsi in alcuni locali per adulti fino ad arrivare a partecipare alle riprese della sua prima pellicola hardcore, un video amatoriale diretto da Eugenio De Lorenzi ed intitolato "Orgia di compleanno". La famiglia, in aperto contrasto con la professione della figlia, decide di cambiare città. Il film citato diviene in seguito oggetto di morboso e macabro culto per la presenza, tra gli interpreti maschili, di Ferdinando Bordogna, che diviene tristemente noto per aver assassinato la cognata a coltellate.

A soli 18 anni Selen sposa il suo agente, conosciuto quattro anni prima, con il quale ha un figlio.

Compie un intervento di chirurgia plastica per rimodellare il proprio seno, poi nel 1993 Alex Perry le offre di partecipare al film "Signore scandalose di provincia", una produzione ad alto budget che prevede un cast internazionale. Da qui in poi la carriera di pronodiva di Selen conosce un'ascesa inarrestabile. Nel 1994 collabora ad una rivista erotica a fumetti: da questa esperienza nasce la testata "Selen" (editrice 3ntini), mensile di cultura erotica e fumetti.

Gira numerosi film pornografici poi si ritira dal mondo dell'hard nel 2001 con il suo ultimo film "Millennium"; si dedica quindi alla televisione partecipando a varietà televisivi come "Maurizio Costanzo Show", "Unomattina", "Domenica In", "I fatti vostri", "Ciro. Il figlio di Target", "Omnibus".

Nel novembre 2001 è impegnata nello spettacolo "No grazie! Faccio sesso", pièce teatrale scritta da Marzia Lea Pacella per la regia di Carlo Benso. Altra opera teatrale a cui partecipa è "Quando la moglie va in vacanza" per la regia di Daniele Formica. Nel 2004 partecipa al reality show "La fattoria". Per qualche tempo ha condotto il programma televisivo "Hot", in onda sul canale satellitare Match Music.

Dopo un'esperienza radiofonica ("Lezioni di sesso", per Radio 101), l'ultima apparizione in pubblico è del 2005, sul grande schermo, assieme a Fabio Troiano e Violante Placido nel film "Il giorno + bello" di Massimo Cappello.

Ritiratasi definitivamente dallo spettacolo si dedica alla sua vita privata. Nel 2006 diventa mamma per la seconda volta e si trasferisce a San Bartolo di Ravenna.

Selen

Nel 2010 consegue a pieni voti un diploma professionale di estetista, con l'intenzione di aprire un centro estetico nella sua città, a tutti gli effetti il lavoro della sua seconda vita.

Intraprende un cammino di conversione spirituale che la porta nel mese di aprile 2012 a ricevere il sacramento della Cresima da parte del Vescovo di Ravenna; il percorso cattolico prosegue in funzione del matrimonio che avviene poi a luglio dello stesso anno, sposando il compagno terapeuta olistico Toni Putorti. A un anno di distanza dal matrimonio purtroppo la coppia, in crisi, decide di separarsi.