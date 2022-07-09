Biografia

Margaret Mazzantini è scrittrice, drammaturga, attrice e sceneggiatrice.

È figlia dello scrittore Carlo Mazzantini e di una pittrice irlandese, Anne Donnelly. È nata il 27 ottobre del 1961 a Dublino, in Irlanda. È sorella dell'attrice Giselda Volodi (pseudonimo di Giselda Mazzantini), di due anni più grande.

L'esordio teatrale

Oggi vive a Roma dove alterna la passione per la letteratura al suo lavoro di attrice sia teatrale che cinematografica.

Si è diplomata all'Accademia nazionale d'arte drammatica nel 1982.

Margaret Mazzantini

Nello stesso anno esordisce sul palcoscenico interpretando "Ifigenia" nell'omonima tragedia di Goethe.

Seguono altre importanti produzioni, sempre all'insegna di testi fondamentali, come "Tre sorelle" di Cechov (1984-85), "Antigone" di Sofocle (1986), "Mon Faust" di Paul Valéry (1987, con Tino Carraro), "Bambino" (1988) di Susan Sontag e "Praga Magica" di Angelo Maria Ripellino (1989).

La carriera cinematografica

Notevole anche la sua presenza sulla scena cinematografica, abbastanza sorprendente se si considera che Margaret Mazzantini è una scrittrice di sentimenti e di delicata presa sul lettore, malgrado i suoi temi sappiano anche essere forti come un pugno nello stomaco (com'è il caso del celebre "Non ti muovere").

La troviamo in pellicole di valore come "Festival" di Pupi Avati (1996) ma anche in pellicole scanzonate come "Il barbiere di Rio" (1996) di Giovanni Veronesi (a fianco del mattatore Diego Abatantuono), e "Libero burro" del marito Sergio Castellitto.

Margaret Mazzantini con Sergio Castellitto

Il matrimonio risale al 1987. La coppia ha quattro figli: Pietro Castellitto (anch'egli attore e regista), Maria, Anna e Cesare.

Già nel periodo 1992-1993, fra l'altro, sempre assieme a Castellitto ha interpretato "A piedi nudi nel parco" di Neil Simon.

Nel 1995 il compagno la dirige nella pièce "Manola", da lei scritta e interpretata, insieme all'amica Nancy Brilli.

La commedia viene replicata con successo anche nel 1996 e nel 1998.

Margaret Mazzantini scrive poi "Zorro", diretto e interpretato dall'inseparabile marito.

Con il suo romanzo d'esordio, "Il catino di zinco" (1994), vince il Premio Selezione Campiello e il Premio Opera Prima Rapallo-Carige.

Il nuovo millennio

Il suo libro "Non ti muovere" (2001) ha vinto il Premio Strega, sbaragliando i concorrenti e divenendo uno dei più clamorosi e salutari casi letterari degli anni 2000.

Tra i suoi lavori degli anni 2000 c'è "Zorro. Un eremita sul marciapiede" (2004).

Nel 2021 scrive la sceneggiatura del film "Il materiale emotivo", di Sergio Castellitto.

Il 2 giugno 2022 è stata insignita del titolo di Ufficiale Ordine al merito della Repubblica Italiana su iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi.

I suoi libri - che hanno venduto svariati milioni di copie - sono tradotti in trentacinque lingue.

Romanzi di Margaret Mazzantini