Margaret Mazzantini
Biografia
Margaret Mazzantini è scrittrice, drammaturga, attrice e sceneggiatrice.
È figlia dello scrittore Carlo Mazzantini e di una pittrice irlandese, Anne Donnelly. È nata il 27 ottobre del 1961 a Dublino, in Irlanda. È sorella dell'attrice Giselda Volodi (pseudonimo di Giselda Mazzantini), di due anni più grande.
L'esordio teatrale
Oggi vive a Roma dove alterna la passione per la letteratura al suo lavoro di attrice sia teatrale che cinematografica.
Si è diplomata all'Accademia nazionale d'arte drammatica nel 1982.
Nello stesso anno esordisce sul palcoscenico interpretando "Ifigenia" nell'omonima tragedia di Goethe.
Seguono altre importanti produzioni, sempre all'insegna di testi fondamentali, come "Tre sorelle" di Cechov (1984-85), "Antigone" di Sofocle (1986), "Mon Faust" di Paul Valéry (1987, con Tino Carraro), "Bambino" (1988) di Susan Sontag e "Praga Magica" di Angelo Maria Ripellino (1989).
La carriera cinematografica
Notevole anche la sua presenza sulla scena cinematografica, abbastanza sorprendente se si considera che Margaret Mazzantini è una scrittrice di sentimenti e di delicata presa sul lettore, malgrado i suoi temi sappiano anche essere forti come un pugno nello stomaco (com'è il caso del celebre "Non ti muovere").
La troviamo in pellicole di valore come "Festival" di Pupi Avati (1996) ma anche in pellicole scanzonate come "Il barbiere di Rio" (1996) di Giovanni Veronesi (a fianco del mattatore Diego Abatantuono), e "Libero burro" del marito Sergio Castellitto.
Il matrimonio risale al 1987. La coppia ha quattro figli: Pietro Castellitto (anch'egli attore e regista), Maria, Anna e Cesare.
Già nel periodo 1992-1993, fra l'altro, sempre assieme a Castellitto ha interpretato "A piedi nudi nel parco" di Neil Simon.
Nel 1995 il compagno la dirige nella pièce "Manola", da lei scritta e interpretata, insieme all'amica Nancy Brilli.
La commedia viene replicata con successo anche nel 1996 e nel 1998.
Margaret Mazzantini scrive poi "Zorro", diretto e interpretato dall'inseparabile marito.
Con il suo romanzo d'esordio, "Il catino di zinco" (1994), vince il Premio Selezione Campiello e il Premio Opera Prima Rapallo-Carige.
Il nuovo millennio
Il suo libro "Non ti muovere" (2001) ha vinto il Premio Strega, sbaragliando i concorrenti e divenendo uno dei più clamorosi e salutari casi letterari degli anni 2000.
Tra i suoi lavori degli anni 2000 c'è "Zorro. Un eremita sul marciapiede" (2004).
Nel 2021 scrive la sceneggiatura del film "Il materiale emotivo", di Sergio Castellitto.
Il 2 giugno 2022 è stata insignita del titolo di Ufficiale Ordine al merito della Repubblica Italiana su iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi.
I suoi libri - che hanno venduto svariati milioni di copie - sono tradotti in trentacinque lingue.
Romanzi di Margaret Mazzantini
- Il catino di zinco, 1994
- Manola, 1998
- Non ti muovere, 2001
- Zorro. Un eremita sul marciapiede, 2004
- Venuto al mondo, 2008
- Nessuno si salva da solo, 2011
- Mare al mattino, 2011
- Splendore, 2013
Frasi di Margaret Mazzantini
La mia vita è stata tutta così... piena di piccoli segni che mi vengono a cercare.
Chi ti ama c'è sempre, c'è prima di te, prima di conoscerti.
Dentro di ognuno di noi, inconfessata, incappucciata, c'è questa estrema possibilità: perdere improvvisamente i fili, le zavorre che ci tengono ancorati al mondo regolare.
Gli occhi dietro alle lacrime come due pesciolini in un mare troppo stretto.
I barboni sono randagi scappati dalle nostre case, odorano dei nostri armadi, puzzano di ciò che non hanno, ma anche di tutto ciò che ci manca.
Chi di noi non ha sentito il desiderio di accasciarsi per strada, come marionetta, gambe larghe sull'asfalto, testa reclinata sul guanciale di un muro? E lasciare al fiume il suo grande impegnativo corso. Venirne fuori, venirne in pace.
Il cielo di città mi piace perché puzza di basso, di uomini. Il cielo di campagna invece mi fa paura. C'è solo roba del Signore, lassù: stelle, stelloni, nuvole al galoppo.
La natura è tutta arrogante, è roba diretta del Signore, e giustamente un po' di strafottenza ce l'ha.
Il sogno è bello in solitudine, stretto nella mani nude, magari sporche, magari dure, che quando le strofini fanno un rumore di cartone. Restate lì dove siete, Cormorani, nelle vostre Ludoteche, paninoteche, enoteche, emeroteche. Nelle vostre teche.
Visita sul sito Aforismi.meglio.it tutte le frasi di Margaret Mazzantini
Foto e immagini di Margaret Mazzantini
Video Margaret Mazzantini
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Margaret Mazzantini. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Margaret Mazzantini.
A proposito di guerra
Buongiorno, signora Mazzantini. Ho pensato molto in questi giorni al suo potente romanzo " Venuto al mondo", che ho letto recentemente, e che in me ha lasciato un'impronta indelebile.
La storia si ripete come un incubo, un'altra città sotto assedio, rivedo i volti e sento nella pelle ciò che ha descritto di Sarajevo, con un senso di impotenza e di rabbia.
Ne approfitto per comunicarle una volta in più la mia più sincera stima, nella speranza che tutto questo finisca.
Claudia Piccinini.
Materiale x per scrivere un libro
Buon giorno Margaret, è da tempo che vorrei scrivere un libro sulla mia, ma non sono all'altezza.
Sono chiusa a casa da diversi giorni x positività
al covid.
Proprio in questo periodo mi tornano alla mente frammenti della miavita, la mia è stata un infanzia difficile, vengo da una famiglia numerosa.
Ho passato diversi anni in collegio.
Sono stata una bambina terribile e ribelle. giocavo solo con i maschi. Lei può la delusione x i miei quando dopo 4 figlie femmine sono arrivata io.
Ho tanto da raccontare, no è facile tirare fuori cose che ancora ti fanno male.
Ma a lei aprirei il mio cuore come in una seduta dallo psicologo.
Perché ho scelto proprio lei?
Leggendo anni fa il suo libro "Venuto al mondo", ho intuito che lei è una persona molto umana e profonda.
Solo a lei potrei raccontare la mia storia che parte dall isolamento del covid x poi narrare il mio passato. il titolo del libro del libro potrebbe avere come titolo"positiva al covid".
Che è di grande attualità.
Io ho 64 anni, insegno nella scuola dell infanzia, da 20 anni mi occupo di bambini diversamente abili.
Vivo nella periferia di Roma.
Per me sarebbe un onore poterla conoscere.
Giuliana Uderzo.
Recensione a Venuto al mondo
Gentile Margaret Mazzantini, le segnalo che sul sito -------. com ho pubblicato una recensione al suo libro.
Stimandola, porgo cordiali saluti.
Alfio Pelleriti
Carissima Margaret, si, sono io - Manuela... (Salvatore) sono ancora in giro per questo folle mondo. Tanti anni ormai...
Evviva Internet che mi permette da lontano di seguire tutti voi e quello che stiate faccendo... o quasi. Questi giorni mi è venuta un idea bellissima per (forse) un tuo libro futuro... Dobbiamo sentirci per favore !!! Non ho la tua mail, perciò ti scrivo qui è ti lasciò la mia email. Un abbraccio e spero a presto ! ! Saluti anche da Jasmin
Invio manoscritto inedito
Lei e suo marito siete due persone formidabili, sensibili, brillanti culturalmente molto aperti. Vi seguo e leggo i suoi romanzi. Desidererei porle una domanda a proposito della pubblicazione di manoscritti inediti. Spesso anzi molto spesso gli editori antepongono la popolarità dell'autore indipendentemente dal contenuto e spesso passano ciofeche vere e proprio Ma il business è business, e il mercato. Poi ci sono le grandi case editrici che farsi pubblicare è un'impresa anche se il manoscritto vale. A neni che non si è presentato da un Nome. Ora ecco la mia domanda: posso inviarle il mio manoscritto magari darci un'occhiata non credo si pentirà enzgsri se lo ritiene valido scrivermi 3 righe per la quarta di copertina Lo so che chiedo troppo ma occorre osare. Grazie qualunque sia la risposta la mia stima non muta. Cordialità Palmiro Spanò.
Carissima Signora Mazzantini,
che a casa abbiamo tutti i libri scritti dal suo caro ed illustre papà Carlo, a lei interesserà ben poco, che abbiamo visto tutti i film da lei interpretati anche questo a lei interesserà ben poco, come le interesserà niente sapere che noi riteniamo suo marito Sergio, uno dei più bravi e brillanti attori del panorama italico così come vediamo in suo figlio Pietro uno dei più promettenti attori e registi, sempre del panorama italiano e, per finire, sappiamo benissimo che non le interesserà nulla sapere che noi due avremmo avuto un immenso piacere colloquiare con una donna che si aggiudicò l'illustrissimo titolo di "Dama dell'ordine al merito della Repubblica Italiana". Ecco, tutto questo suo disinteresse ci fa capire che per due esseri come noi, cercare di instaurare anche un solo rapporto virtuale con celebrità del suo calibro, risulta alquanto proibitivo ma, se vorrà smentire questa nostra opinione, ci contatti e ci renderà felici; nel frattempo, la salutiamo e le rinnoviamo gli auguri di un buon lavoro.
I gemelli Vincenzo e Massimo
Il libro dei Gemelli
Inebriante Margaret,
siamo Vincenzo e Massimo, due gemelli omozigoti sessantenni di Torino; innanzitutto vorremo complimentarci con lei per tutto quello che fa sia in campo lavorativo e sia in quello famigliare. Dopo i dovuti e sinceri complimenti, vorremo comunicarle, sapendo benissimo che a lei non interessa niente, che anche noi due ci siamo scritti il nostro bel libro e il suo titolo è " Gemelli dalla nascita (con tanto di pedigree) " un libro che narra di decine e decine di aneddoti realmente vissuti da noi due e uno più comico dell'altro, così comici da essersi aggiudicato il primo premio al concorso letterario "Città di Grottammare 2021" come miglior opera umoristica. Certo, parlare di premi letterari ad una sacrittrice che si è aggiudicata tanti prestigiosi premi del calibro del "Premio Strega", il premio "Grinzane Cavour", il premio "Campiello" e tanti altri, è per noi fuori luogo; noi che al "Campiello" potremo al massimo vincere una scatola di biscotti frollini, non possiamo di certo competere con lei ma, permettendoci di farle pervenire una copia del nostro libro, se avesse voglia e tempo di leggerne qualche paginetta e, magari, inviarci due righe riguardanti un suo competente parere, per noi sarebbe il premio più ambito che potremmo ricevere.
Non disturbandola oltre, la ringraziamo e le auguriamo un buon lavoro.
I gemelli Vincenzo e Massimo
Richiesta contatto mail
Buongiorno sig. ra Margaret, da gennaio cerco di contattarla (invano) a nome della Compagnia teatrale amatoriale di cui sono socia.
Tramite la SIAE ho avuto il cod. opera di un suo testo che vorremmo rappresentare ma mi dicono che è necessario avere il suo permesso, senza però indicarmi come e dove posso richiederglielo.
Cortesemente, mi può indicare una sua mail a cui volentieri invierò chiarimenti e dettagli in merito?
Con gratitudine
Mpia x C. T. LA RINGHIERA A. P. S. (-------)
Ciao Margaret, ti scrivo perché ne ho bisogno. Ho molte cose da dire e l'unico modo per dirle tutte è scrivere. Sono ormai 4 anni che cerco di scrivere un mio libro ma ho molte difficoltà, essendo anche dislessica. Avrei molto piacere parlarti e chiederti qualche consiglio su cosa fare. Spero risponderai. Ti ringrazio per aver letto questo messaggio, se un giorno lo farai, ti auguro una buona serata. A presto
Commento al libro "Splendore", di Margaret Mazzantini
Gentile Margaret, da pochi minuti ho finito di leggere Splendore. Se mi consente vorrei fare delle considerazioni e dividere questo mio post in due parti,
La prima riguarda la sua modalità di scrittura, la seconda il tema del libro.
Per quanto concerne la prima devo dire subito che mi ha travolto. Mi ha rivoltato come un calzino, ha preso tutto quello che avevo letto fino a questo momento e l'ha catapultato in aria. E' un modo di scrivere che ti strappa, ti lacera, che ti coinvolge e ti trasmette in un unico istante tutto quello che si sta descrivendo. E' un ritrovarsi parte del racconto. Vivere, vedere, partecipare alle azioni dei personaggi, divenire parte della loro esistenza, avvertire le loro emozioni. Gridare, piangere e incazzarsi con loro e poi ridere e gioire. Non so come faccia. Una sensazione del genere l'avevo provata leggendo Marquez e per altri aspetti Kafka.
Per questo la devo ringraziare.
Io mi diletto nello scrivere, due anni fa ho pubblicato il mio primo romanzo che è andato molto bene, ma non so se ci sarà una continuazione a causa del fatto che le case editrici è come se si fossero rintanate nel loro guscio e se già prima era difficilissimo pubblicare, ora sembra inverosimile. Comunque le volevo dire che lei ha ha dato uno strappo al mio scrivere. Ora mi sento inadeguato e contemporaneamente proiettato verso nuove mete, altre opportunità che spero, mi auguro di poter mettere in atto.
Veniamo ora alla storia.
Sono un omosessuale, che per fortuna ha accettato da anni la sua condizione di vita con serenità. La sua storia mi ha distrutto. Non volevo il raccontino fiabesco con il finale in cui tutti vissero felici e contenti, ma mi sono sentito straziato, dilaniato, come se non ci fosse uno spiraglio, anche lontano, anche sulle rive della Grecia, anche oltre i confini della nostra pusillanimità. Perché? Ho sperato fino all'ultima pagina che Guido e Costantino potessero avere una possibilità, un giro di volta, un dare uno schiaffo a quel perbenismo che non consente, che sopprime. Ho sperato inutilmente? Lo so che gli autori non si discutono e non mi permetterei mai di farlo, non la sto discutendo, le sto solo comunicando il dolore profondo che ho provato e l'amaro sapore che mi è rimasto in bocca nel sapere che quello splendore non è stato vissuto.
Spero in una sua risposta, e mi sentirei onorato se le andasse di leggere qualcosa che ho scritto.
Grazie, giovanni
Volevo sapere se sia possibile avere un'intervista on line con Margaret Mazzantini, in quanto insegno nell'istituto comprensivo di Sestri Levante e stiamo conducendo un progetto europeo di eTwinning con scuole straniere sulle donne che hanno ispirato la storia.
L'argomento dell'intervista sarebbe la figura della donna in letteratura e la donna come scrittrice, gli eventuali ostacoli che si possono incontrare in questa professione.
Redazione - Nuova Irpinia
19 Maggio 2019
IL CATINO DI ZINCO, di Margaret Mazzantini
. Un rapporto speciale tra nonna e nipote che scorre tra le pagine di questo libro, denso di profondità interiore che si esplica attraverso i ricordi, legati a particolari o ad oggetti, come “il catino di zinco”, ricordo vivo e presente ancora, legato alle sue memorie di bambina, che rappresenta il mondo di sua nonna, una realtà scarnificata dal dolore e dalle rinunce. L’infanzia serena, vissuta accanto alla nonna, considerata il perno della famiglia, che teneva il bandolo di una matassa che collegava passato e presente, come i grani di un rosario. La morte della nonna diventa un momento che rimette tutto in discussione e la protagonista comincia a sfogliare le pagine del libro della memoria, scorrendo, come in un film, le immagini delle visite che le altre vecchie, amiche di sua nonna, le facevano, per prendere un tè con i pasticcini: scaturiva allora la naturalezza e la sincerità di sua nonna che non badava all’apparenza, a differenza delle altre. I ricordi diventano a mano a mano più tangibili, andando indietro nel tempo, all’infanzia di sua nonna, all’odore raffermo di scuola, al rispetto che lei doveva a suo padre professore, ma soprattutto al difficile rapporto che aveva con sua madre. Era qualcosa di strano, la sensazione di estraneità che ella provava per sua madre, dovuta alla sua “assenza”: il rimpianto, unito al dolore della perdita di un amore giovanile, disperato e prepotente, che lei custodiva in segreto nel suo cuore, le faceva provare rabbia e indifferenza, fino a una sorta di odio. La nonna di sua nonna proveniva da una famiglia di proprietari terrieri, vi era tanta ricchezza, ma la loro vita era piena di solitudine: le sette figlie erano considerate dal padre come un peso. In questa esistenza vissuta, con la sensazione di essere inutili, si inserisce il professore che fu colpito dall’aurea di malinconia che pervadeva i lineamenti di Monda e se ne innamora perdutamente, perdonandole, durante gli anni successivi, le sue varie intemperanze e facendosi carico della famiglia. La morte del professore rappresenta un lasciarsi andare, una rassegnarsi a qualcosa che non poteva più cambiare e gli sarà tributato un grande rispetto, sarà pianto da tutti, anche dalla ”gente che gli voleva bene e che saliva dalla strada”. L’atteggiamento di “assenza” di Monda, alla morte del marito, si trasforma in cattiveria, che diventa in alcuni casi, crudeltà, quando uccide il coniglio, che era diventato una sorta di “amico” del figlio, perché lo sottraeva alla vita-castigo a cui lei lo aveva consegnato. Il personaggio della nonna si riveste di ulteriori sfumature, durante la guerra, quando viene colta dalla disperazione, ma non si chiude in se stessa, ma collabora con altre donne che vivono il dolore per la partenza e in qualche caso per la morte dei propri figli, fino a un gesto plateale, come raggiungere il figlio sul treno che va a combattere con gli altri giovani e scendere dal treno cadendo sui binari. Il paesaggio sembra incarnare il dolore della madre, che procede a tentoni nell’oscurità, chiedendo aiuto, i ricordi pian piano affiorano, finchè riuscirà a tornare a casa, accolta dallo sguardo trepidante del marito. Il suo dolore rimane inespresso ed ella invoca la Madonna, intesse un colloquio con Lei che si mosse a pietà e poi preserverà i suoi figli dall’atrocità della guerra: la nonna, che è “uno scampolo di guerra sopravvissuto al flagello”, difenderà tutti i suoi figli dalla cattiveria della gente, come il figlio più piccolo “sopravvissuto senza dignità di memoria”. La madre lo segue nelle sue peregrinazioni di notte, ma egli torna anche quando non vorrebbe. Col passare del tempo, il nonno e la nonna rimangono soli, l’una di fronte all’altro: durante la malattia di lui, lo specchio li distanziava dalla loro materialità corporea, scaturisce poi un’ intimità nel momento supremo, attraverso lo sguardo. Dopo la vedovanza lei inizia un’altra vita, comincia a viaggiare, ma serberà sempre con sé il simbolo del suo mondo, il catino di zinco e quando sarà colpita dalla malattia, comincia a sentirsi sola, stanca e vecchia, ha paura di essere abbandonata, la nipote la porta fuori, perché comprende che ella ha un bisogno disperato di sentirsi viva anche attraverso il dolore: pian piano si distacca dalla realtà, rimanendo in una “parvenza di ricordi”, finchè morirà in silenzio, ma serena.
Ilde Rampino
Carissima Margaret sono rientrata in Italia ormai da 5 anni. Sono stata operata al cuore e sono sopravvissuta ancora in ottima forma nonostante gli 81 anni compiuti, Felicissima dei vostri successi mi sono commossa nel vedervi tutti assieme al festival di Venezia e mi sono estasiata nel vedere l'impacciata disinvoltura di Pietro, Margaret complimenti e molta felicita', che bellissima famiglia avete tirato su, mi si riscalda il cuore nel rivedervi. L'ultima volta che vi avevo ammirato in tv (ero ancora in Brasile) eravate sempre a Venezia per un premio letterario vinto da te, con un bellissimo vestito regalato da Sergio ed i figli (tutti!) in piccionaia. Io sono a Livorno, caso mai volessi sentirmi il mio telefono è 39 340-------. Per ora un grandissimo abbraccio a te, Sergio, i ragazzi e la tua mamma.
Ho scritto una cosa di getto-pagine e pagine-vedevo le scene e le scrivevo. Quando mi sono fermato, mi sono accorto che, due dei tre protagonisti eravate lei e suo marito. Rileggendo ho notato che avevo dimenticato, inconsciamente, di scrivere l'inizio ed i finali della storia che traeva ispirazione da un fatto realmente accaduto. Vorrei inviarle lo scritto, vorrei che si ritrovasse nella madre delle due ragazzine, vorrei che "l'eroe"della situazione fosse suo marito. Vorrei infine, che la storia avesse tre finali:-di pancia - di giustizia - di vendetta.
Ho visto da qualche giorno il film "Venuto al mondo". Io amo scrivere. Ma quando leggo (vedo) qualcosa di così penetrante, fatico a spiegarlo subito. Trovo che la Sua narrazione sia frutto miracoloso di una capacità fuori misura di leggere l'umano. Sorprendente, oltre ogni aspettativa. Un viaggio al centro dell'uomo. "non ti muovere" è una perla incastonata nel cuore. Ho bisogno di parlarle di una storia molto importante. Di cui assolutamente bisogna scrivere. Spero che riesca davvero a leggere questo mio messaggio e che abbia la pazienza di potermi contattare privatamente per un breve confronto su questo argomento. Le prometto che non Le ruberò tempo inutilmente. La ringrazio fin d'ora per la Sua attenzione. La sento davvero vicina, ho visto delle Sue interviste... Mostra la naturalezza geniale dell'artista. Grazie di cuore per quello che scrive. È una psicoterapeuta della corrente narrativista... Scherzo. Ma quanta terapia si può donare così, di fatto!
Gentile Signora Margaret, penso di aver svolto una vita molto intensa, Lei è la prima scrittrice che contatto, perché possa prendere in considerazione la mia vita con gli ultimi eventi che si stanno per concludere. Le garantisco che è una situazione particolare di cui ho tutti i dati degli ultimi 50 anni e degli ultimi anni comunicazioni e contatti ora per ora. Il mio telefonino è 329------- gradirei un SMS perché non rispondo a tutti. Con la speranza di ricevere un Suo interesse Le porgo i miei più cordiali saluti.
Detengo una storia meravigliosa. Una storia che non saprei scrivere, ma raccontare, quello sì, lo saprei e lo vorrei fare.
Salve
Con molto piacere rileggo per la terza volta il libro
Non ti muovere, oggetto di discussione di un gruppo lettura di un associazione culturale di cui faccio parte.
Nei prossimi giorni sarò la moderatrice di questo gruppo,
Vorrei apportare qualche novità all evento a tal proposito mi piacerebbe sapere qualche aneddoto dell' autrice sul romanzo.
Inutile dire che apprezzo tantissimo il modo di scrivere della Mazzantini
Ho letto tutti i libri
E quando inizio non riesco a smettere, il libro mi segue ovunque, mi dedico alla creazione di versi, e ogni volta i romanzi della Mazzantini mi ispirano.
Certa di una pronta risposta
Porgo cordiali saluti
Travolgente Margaret,amo molto le tue opere e sono qui per chiederti un po' di attenzione! A maggio ho pubblicato il mio primo libro e vorrei tantissimo riuscire a fartelo leggere. Sono sicura che sapresti darmi il giusto consiglio e farmi comprendere se la mia scrittura ha un qualche valore. Ho bisogno di un indirizzo a cui spedire il libro. Io aspetto e spero, senza mai arrendermi. Ti abbraccio forte forte e mando un saluto anche al tuo Sergio, che trovo sempre sorprendente. Giulia Madonna
Commenti Facebook
Argomenti e biografie correlate
Goethe Cechov Sofocle Paul Valéry Non Ti Muovere Pupi Avati Diego Abatantuono Sergio Castellitto Pietro Castellitto Nancy Brilli Mario Draghi Cinema Letteratura
Caricamento in corso...
Persone famose nate nel 1961
Caricamento in corso...
La mia storia