Carlos Drummond de Andrade
Biografia
Il poeta Carlos Drummond de Andrade nasce il 31 ottobre del 1902 in Brasile, a Itabira, un villaggio minerario dello Stato del Minas Gerais, nella parte sud-orientale del Paese, figlio di due fattori appartenenti a famiglie di origini portoghesi. La sua formazione culturale viene avviata a Belo Horizonte e continua a Nova Friburgo, dove Carlos frequenta il collegio gesuita "Anchieta".
Si iscrive al corso universitario di farmacia, ma dopo avere ottenuto la laurea non lavora mai come farmacista; intraprende, invece, la carriera di insegnante e di giornalista, prima di accettare un incarico da funzionario del Ministero della Pubblica Istruzione. Nel frattempo, si dedica alla scrittura e alla poesia.
I primi lavori letterari
Le sue prime opere hanno un carattere satirico; in seguito Drummond si lascia attirare dalle nuove forme del modernismo brasiliano che si sviluppano negli anni Venti, incoraggiato dal lavoro di Màrio de Andrade.
Mentre si dedica ad attività culturali di vario generale (fonda, tra l'altro, "A Revista", una rivista letteraria), rende sempre più corposa la propria produzione. Il suo esordio letterario ufficiale può essere fatto risalire al 1930, quando viene pubblicata "Alguma Poesia" (in italiano, "Qualche poesia"), raccolta poetica in cui i dettami modernisti si fondono con toni introspettivi piuttosto innovativi.
Quattro anni più tardi è la volta di "Brejo das Almas" (in italiano, "La palude delle anime"), nel quale Carlos Drummond de Andrade mette in mostra una evidente carica sarcastica e umoristica.
Il riconoscimento del talento
È solo nel 1940, però, con la pubblicazione di "Sentimento do Mundo" (in italiano, "Sentimento del mondo"), che l'autore di Itabira ottiene la reale consacrazione. Con questa raccolta, infatti, il talento di Carlos viene pienamente e unanimemente riconosciuto, complice il contrasto tra lirismo e ironia che contraddistingue la maggior parte dei suoi componimenti.
Gli anni della guerra
In seguito, negli anni Quaranta, la Seconda Guerra Mondiale in corso esercita un notevole influsso sullo scrittore, i cui lavori diventano più impetuosi e affrontano temi più sociali. Dopo "Josè", del 1942, tocca a "A rosa do Povo" (in italiano, "La rosa del popolo"), nel 1945.
Gli anni '50 e '60
Negli anni Cinquanta, poi, Drummond si avvicina a liriche caratterizzate da un clima quasi tormentato, misterioso e al tempo stesso contemplativo. Lo si nota, tra l'altro, in "Claro Enigma" (in italiano, "Chiaro enigma"), dal titolo piuttosto esplicativo, del 1951, ma anche in "Fazendeiro do ar" (in italiano, "Faccendiere dell'aria"), del 1954, e in "Quadrilha" (in italiano, "Squadraccia"), dello stesso anno.
Nel 1955 viene pubblicata la raccolta "Viola de Bolso" (in italiano, "Viola da tasca"), mentre per l'opera poetica successiva occorre aspettare ben nove anni: è solo nel 1964, infatti, che viene data alle stampe "Liçao de Coisas" ("Lezione di cose"), cui segue nel 1968 "Boitempo".
Gli anni '70 e '80
Tra la fine degli anni Sessanta e la prima metà degli anni Settanta vengono pubblicati "A falta que ama", "Nudez", "As Impurezas do Branco" e "Menino Antigo" ("Boitempo II"). Nel 1977 vengono date alle stampe "A Visita", "Discurso de Primavera" e "Algumas Sombras", mentre l'anno dopo tocca a "O marginal clorindo gato". Tra i suoi ultimi lavori, spiccano "Esquecer para Lembrar" ("Boitempo III") del 1979, "A Paixao Medida" del 1980, "Caso do Vestido" del 1983, "Corpo" del 1984, "Amar se aprende amando" del 1985 e "Poesia Errante": in questo decennio, i versi acquisiscono spesso una carica erotica molto forte.
Sempre negli anni Ottanta, l'autore brasiliano Carlos Drummond de Andrade si rivela particolarmente prolifico anche nella produzione di letteratura per l'infanzia: a partire dal 1981, anno in cui viene pubblicato "Contos plausìveis", fino al 1987, anno di uscita di "Moça deitada na grama", passando per "Boca de luar", "O observador no escritòrio" e "Tempo vida poesia". Carlos Drummond de Andrade muore a ottantaquattro anni il 17 agosto del 1987 a Rio de Janeiro.
Poesie di Carlos Drummond de Andrade
È molto tempo, sì, che non ti scrivo.
Sono invecchiate tutte le notizie.
Sono invecchiato anch'io: guarda, in rilievo,
questi segni su di me, non delle carezze
(così leggere) che mi facevi in viso:
sono ferite, spine, sono ricordi
lasciati dalla vita al tuo bambino, che al tramonto
perde la sapienza dei bambini.
La mancanza che ho di te non è tanto
all'ora di dormire, quando dicevi
"Dio ti benedica", e la notte si spalancava in sogno.
E quando, allo svegliarmi, vedo a un angolo
La notte accumulata dei miei giorni,
e sento che sono vivo, e che non sogno.
[da "Lezione di cose", 1962]
Silenzioso cubo di tenebra:
un salto, e sarebbe la morte.
Ma è soltanto, sotto il vento,
l'integrazione nella notte.
Nessun pensiero d'infanzia,
né nostalgia né vano proposito.
Esclusivamente la contemplazione
di un mondo enorme e immobile.
La somma della vita è nulla.
Ma la vita ha questo potere:
nell'oscurità assoluta,
come un liquido, circola.
Suicidio di ricchezza, scienza…
L'anima severa si interroga
e subito tace. E non sa
se è notte, mare o distanza.
Triste faro dell'Isola Rasa.
[da "Sentimento del mondo", 1940]
Ora ne ricordo uno, prima ne ricordavo un altro.
Verrà un giorno in cui nessuno sarà ricordato.
Allora nello stesso oblio si fonderanno.
Una volta ancora la carne unita, e le nozze
che in se stesse si compiono, come ieri e sempre.
Poiché eterno è l'amore che unisce e separa, e eterna la fine
(era già cominciata, prima di essere), e siamo eterni,
fragili, nebbiosi, balbuzienti, frustrati: eterni.
E anche l'oblio è ricordo, e lagune di sonno
sigillano col loro negrume ciò che amammo e fummo un giorno,
o che mai fummo, ma che anche così brucia in noi
come la fiamma che dorme nei ciocchi buttati nella legnaia.
[da "Chiaro Enigma", 1951]
Quando si trova qualcuno e il tuo cuore smette di funzionare per alcuni secondi, fai attenzione. Potrebbe essere la persona più importante nella tua vita.
Se gli sguardi si incrociano e si specchiano l'uno nell'altro, stai all'erta: potrebbe essere la persona che stai aspettando da quando sei nato.
Se il tocco delle labbra è intenso, se il bacio è appassionato e in quel momento gli occhi diventano umidi, c'è qualcosa di magico tra di voi.
Se l'ultimo e il primo pensiero della giornata è per quella persona, se la volontà di stare assieme e unire il tuo cuore con il suo è forte, Dio ti ha inviato un dono: l'amore.
Se un giorno vi chiederete scusa a vicenda, per un qualunque motivo, un abbraccio, un sorriso, una carezza sui capelli saranno più importanti di mille parole: siete fatti l'uno per l'altra.
Se per qualche motivo sei triste, l'altro soffrirà le tue sofferenze, piangerà le tue lacrime. Che cosa meravigliosa. Tu potrai contare su di lui in tutti i momenti della tua vita.
Se riesci a pensare il suo odore, come se fosse al tuo fianco, se trovi bellissima la sua persona anche se sta dentro un vecchio pigiama, con vecchie ciabatte e capelli arruffati...
Se per tutto il giorno non riesci a lavorare in attesa dell'incontro che ci sarà la notte, se non riesci ad immaginare un futuro senza avere quella persona al tuo fianco...
Se immaginerai quella persona già vecchia e sarai sicuro di essere ancora pazzo di lei, se preferirai morire prima di vederla andar via... è l'amore che è entrato nella tua vita.
Molte persone si innamorano molte volte nella vita, ma poche incontrano il vero amore. O magari l'incontrano, ma non prestano attenzione a questi segnali e lasciano che l'amore vada via, senza che accada nulla.
È il libero arbitrio. Per questo si deve stare attenti ai segnali, a non lasciare che il giorno per giorno ti faccia diventare cieco e non ti faccia vedere la cosa più bella nella vita: l'amore.
Il poeta era ubriaco sul tram.
Il giorno nasceva dietro i giardini.
Le pensioni allegre dormivano tristissime.
Anche le case erano ubriache.
Tutto era irreparabile.
Nessuno sapeva che il mondo sarebbe finito
(soltanto un bambino lo capì ma stette zitto),
che il mondo sarebbe finito alle 7.45.
Ultimi pensieri! Ultimi telegrammi!
José, che collocava pronomi,
Helena, che amava gli uomini,
Sebastiao, che si stava rovinando,
Artur, che non diceva niente,
si imbarcano per l'eternità.
Il poeta è ubriaco, ma
coglie un appello nell'aurora:
andiamo tutti a ballare
Fra il tram e l'albero?
E fra il dramma dell'albero
danzate, fratelli miei!
Seppure senza musica
danzate, fratelli miei!
I figli stanno nascendo
con la spontaneità così grande.
Com'é meraviglioso l'amore
(l'amore ed altri prodotti).
Danzate, fratelli miei!
La morte verrà dopo
come un sacramento.
[da "Brughiera delle anime", 1934]
Di tutto è rimasto un poco.
Della mia paura. Del tuo ribrezzo.
Dei gridi blesi. Della rosa
è rimasto un poco.
È rimasto un poco di luce
captata nel cappello.
Negli occhi del ruffiano
è restata un po' di tenerezza
(molto poco).
Poco è rimasto di questa polvere
che ti coprì le scarpe
bianche. Pochi panni sono rimasti,
pochi veli rotti,
poco, poco, molto poco.
Ma d'ogni cosa resta un poco.
Del ponte bombardato,
delle due foglie d'erba,
del pacchetto
-vuoto- di sigarette, è rimasto un poco.
Ché di ogni cosa resta un poco.
È rimasto un po' del tuo mento
nel mento di tua figlia.
Del tuo ruvido silenzio
un poco è rimasto, un poco
sui muri infastidì,
nelle foglie, mute, che salgono.
È rimasto un po' di tutto
nel piattino di porcellana,
drago rotto, fiore bianco,
di rughe sulla tua fronte,
ritratto.
Se di tutto resta un poco,
perché mai non dovrebbe restare
un po' di me? Nel treno
che porta a nord, nella nave,
negli annunci di giornale,
un po' di me a Londra,
un po' di me in qualche dove?
Nella consonante?
Nel pozzo?
Un poco resta oscillando
alla foce dei fiumi
e i pesci non lo evitano,
un poco: non viene nei libri.
Di tutto rimane un poco.
Non molto: da un rubinetto
stilla questa goccia assurda,
metà sale e metà alcool,
salta questa zampa di rana,
questo vetro di orologio
rotto in mille speranze,
questo collo di cigno,
questo segreto infantile…
Di ogni cosa è rimasto un poco:
di me; di te; di Abelardo.
Un capello sulla mia manica,
di tutto è rimasto un poco;
vento nelle mie orecchie,
rutto volgare, gemito
di viscere ribelli,
e minuscoli artefatti:
campanula, alveolo, capsula
di revolver… di aspirina.
Di tutto è rimasto un poco.
E di tutto resta un poco.
Oh, apri i flaconi di profumo
e soffoca
l'insopportabile lezzo della memoria.
Ma di tutto, terribile, resta un poco,
e sotto le onde ritmate
e sotto le nuvole e i venti
e sotto i ponti e sotto i tunnel
e sotto le fiamme e sotto il sarcasmo
e sotto il muco e sotto il vomito
e sotto il singhiozzo, il carcere, il dimenticato
e sotto gli spettacoli e sotto la morte in scarlatto
e sotto le biblioteche, gli ospizi, le chiese trionfanti
e sotto te stesso e sotto i tuoi piedi già rigidi
e sotto i cardini della famiglia e della classe,
rimane sempre un poco di tutto.
A volte un bottone. A volte un topo.
[da "La rosa del popolo", 1945]
La fuga dal reale,
ancora più lontano la fuga dal fantastico,
più lontano di tutto, la fuga da se stesso,
la fuga dalla fuga, l'esilio
senza acqua e parola, la perdita
volontaria di amore e memoria,
l'eco
che non corrisponde più all'appello, e questo che si fonde,
la mano che diviene enorme e che sparisce
sfigurata, tutti i gesti insomma impossibili,
se non inutili,
l'inutilità del canto, la purezza
del colore, né un braccio che si muova né un'unghia che cresca.
Non la morte tuttavia.
Ma la vita: captata nella sua forma irriducibile,
senza più ornamento o commento melodico,
vita a cui aspiriamo come pace nella stanchezza
(non la morte),
vita minima, essenziale; un inizio; un sonno;
meno che terra, senza calore; senza scienza né ironia;
quello che si possa desiderare di meno crudele: vita
in cui l'aria, non respirata, mi avvolga;
nessuno spreco di tessuti; loro assenza;
confusione tra mattino e sera, senza più dolore,
perché il tempo non si divide più in sezioni; il tempo
eliminato, domato.
Non ciò che è morto né l'eterno o il divino,
soltanto quello che è vivo, piccolo, silenzioso, indifferente
e solitario vivo.
Questo io cerco.
Quando nacqui, un angelo storto
di quelli che vivono nell'ombra
disse: Vai, Carlos, e sii gauche nella vita.
Le case spiano gli uomini
che corrono dietro le donne.
Il pomeriggio sarebbe forse azzurro,
se non ci fossero tanti desideri.
Il tram passa pieno di gambe:
gambe bianche nere gialle.
Perché tante gambe, Dio mio, domanda il mio cuore.
Ma i miei occhi
non chiedono nulla.
L'uomo dietro ai baffi
è serio, semplice e forte.
Quasi non parla.
Ha pochi, rari amici
l'uomo dietro agli occhiali e ai baffi.
Dio mio, perché mi hai abbandonato
se sapevi che io non ero Dio
se sapevi che io ero debole.
Mondo mondo vasto mondo,
se io mi chiamassi Raimondo
sarebbe una rima, non sarebbe una soluzione.
Mondo mondo vasto mondo,
più vasto è il mio cuore.
Non dovrei dirtelo
ma questa luna
questo cognac
mi commuovono da morire.
Mi metto a scrivere il tuo nome
con lettere di pasta.
Nel piatto, la zuppa si raffredda, piena di squame.
e piegati sul tavolo tutti contemplano
questo romantico lavoro.
Disgraziatamente manca una lettera,
una sola lettera
per finire il tuo nome!
- Stai sognando? Guarda che la zuppa si raffredda!
Io stavo sognando...
E c'é un manifesto giallo in tutte le coscienze:
"È proibito sognare in questo paese."
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