Biografia • Quanta fisica

Louis Victor Pierre Raymond Duc De Broglie nacque a Dieppe (Francia) il giorno 15 agosto 1892. Studiò storia alla Sorbona di Parigi, volendo intraprendere una carriera nel servizio diplomatico. All'età di diciotto anni cominciò a studiare fisica, e comunque solo dopo aver studiato lettere, ottenendo una laurea in storia e diritto nel 1910 (a soli diciotto anni).

De Broglie fu ben conosciuto per la sua teoria sulla dualità della particella d'onda, materia che aveva la proprietà sia delle particelle sia delle onde. La sua tesi per il dottorato del 1924 proponeva questa teoria delle onde dell'elettrone basata sul lavoro di Einstein e Planck.

La natura dell'onda dell'elettrone fu confermata sperimentalmente nel 1927 da C.J. Davsson, C.H. Kunsman e L.H. Germer negli Stati Uniti, e da G.P. Thomsom in Scozia. Louis De Broglie in un'intervista del 1963 descrisse come giunse alle sue scoperte così:

"Come nelle mie conversazioni con mio fratello,noi siamo sempre arrivati alla conclusione,che nel caso dei raggi-x, uno aveva avuto entrambe le onde e i corpuscoli, così improvvisamente... così era certamente accaduto nel corso del 1923. Avevo avuto l'idea che uno aveva esteso questa dualità per le particelle materiali, specialmente per gli elettroni. E realizzai che da un lato la teoria di Hamilton-Jacobi puntò qualche cosa in questa direzione, ed è per questo che era possibile applicarla alle particelle, e in aggiunta rappresentava un occhio geometrico; dall'altro lato nei fenomeni quantici uno otteneva numeri quantici, che raramente era possibile trovarli in meccanica, ma che occorrevano frequentemente nei fenomeni ondosi, e in tutti i problemi che trattavano con un movimento d'onda."

Dopo il suo dottorato De Broglie rimase alla Sorbona di Parigi diventando professore di Fisica Teoretica all'istituto di Henri Poincaré nel 1928. Insegnò fino al 1962. Nel 1945 divenne consigliere alla French Atomic Energy Commissariat.

La teoria di De Broglie sul problema delle onde di elettroni fu poi usata da Schrödinger per scoprire le onde meccaniche. De Broglie ricevette il Premio Nobel nel 1929.

Scrisse molti lavori popolari che dimostrano il suo interesse nelle implicazioni filosofiche della fisica moderna, includendo "Materia e Luce"; "The New Physics" (La Nuova Fisica nel 1939); "The Revolution in Physics" (La Rivoluzione nella Fisica nel 1953); "Phisycs and Microphysics" (Fisica e Microfisica nel 1960); "The New Perspectives in Physics" (Le nuove Prospettive nella Fisica nel 1962).

La questione centrale nella vita di De Broglie fu se la natura statistica dell'atomo fisico rifletteva un'ignoranza che era alla base della teoria, o se la statistica era tutto ciò che poteva essere conosciuto. Per molto tempo lui credette alla prima, sebbene fosse un giovane ricercatore, infatti all'inizio credette che le statistiche nascondevano la nostra ignoranza. Forse sorpreso, ritornò a questo punto di vista tardi nella sua vita, affermando che "le teorie statistiche nascondono un perfetto deciso e una realtà constatata dietro variabili che eludono le nostre tecniche sperimentali."

Louis de Broglie morì il 19 marzo 1987 a Louveciennes, alla veneranda età di 94 anni.