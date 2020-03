Il 9 settembre 1933 si reca a Schio per ricevere dal Podestà la medaglia d'oro e la cittadinanza onoraria. Presentato agli intervenuti come il "loro" artefice glorioso della salvezza, il Comune di Valli del Pasubio, pone un cippo con una scritta riferita all'eroica azione che salvò il Pasubio e la sottostante pianura dall'invasione nemica. In questa occasione il "Passo" da lui difeso prende il nome di " Selletta Damaggio ".

Quel giorno l'esercito nemico, ormai certo di aver cancellato la difesa italiana e di aver liberato la zona da ogni ostacolo, si prepara a mettere in atto il proposito di impadronirsi di un passo che è di importanza strategica sia gli italiani sia per gli austro-ungarici. Qui, invece, incontra la resistenza di Salvatore Damaggio , comandante la 4ª Sezione Mitragliatrici del IV Battaglione dell'86° Reggimento Fanteria Brigata Verona. Egli, alla guida dei sette commilitoni, superstiti come lui dalla precedente tregenda della battaglia, con due sole mitragliatrici respinge l'avanzata, costringendo il nemico alla fuga.

