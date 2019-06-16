Franco Zeffirelli
Biografia • La rivincita dei sentimenti
Nato a Firenze il 12 febbraio 1923 Franco Zeffirelli si diploma all'Accademia di Belle Arti della sua città e dopo aver frequentato architettura s'interessa di prosa lavorando a Radio Firenze (1946). Essendo anche attore di formazione debutta nel cinema nel 1947 interpretando il ruolo di Filippo Garrone ne "L'onorevole Angelina" di Luigi Zampa ed assistendo Luchino Visconti sul set de "La terra trema"; esordisce come regista teatrale due anni dopo con "Lulù" ed in seguito si dedica con notevole successo alla regia di opere liriche, attività che svolge con continuità.
Curiosità: il suo nome completo è Gian Franco Corsi Zeffirelli. Avrebbe dovuto chiamarsi Zeffiretti, cognome scelto dalla madre in onore a Mozart (da una sua aria), ma l'impiegato dell'anagrafe sbagliò la trascrizione.
Tra gli anni '40 e '50 comincia ad affiancare registi celebri come Michelangelo Antonioni, Vittorio De Sica e Roberto Rossellini.
Il primo film da lui diretto, dopo esser stato aiuto di Pietrangeli per "Il sole negli occhi" e "Lo scapolo" (e nuovamente di Visconti per "Senso"), è "Camping" (1958), una commedia sentimentale giudicata dalla critica ancora piuttosto convenzionale.
Uno stile più personale dimostrerà invece in "La bisbetica domata" (1967) ed in "Romeo e Giulietta" (1968), brillanti trascrizioni shakespeariane realizzate, a giudizio degli esperti, con notevole gusto e sorvegliata eleganza figurativa.
Sempre con Visconti, di cui ormai è collaboratore fidatissimo, si occupa tra il 1948 e il 1953 delle scenografie per opere di Cechov, Shakespeare e Williams.
Ancora a proposito degli allestimenti teatrali sono da ricordare i cimenti in opere classiche come l'Otello di Shakespeare (che presenta al festival di Stratford-on-Avon nel 1961) e l'Aida di Giuseppe Verdi, nonché nelle produzioni contemporanee come "Chi ha paura di Virginia Woolf?" di Albee.
Nel cinema restano famose le sue trasposizioni letterarie: dalla romantica vicenda di "Romeo e Giulietta" del 1968, a una sentita biografia del poverello d'Assisi, ossia il San Francesco per la verità un pò oleografo di "Fratello sole, sorella luna" del 1972, all' "Amleto" del 1990, nell'interpretazione di Mel Gibson.
La sua opera è dominata da una vena romantica di accurata sensibilità sia per il particolare che per la definizione dei personaggi. Resta memorabile il suo Gesù di Nazareth del 1977, entrato nella storia del cinema per il ritratto particolarmente umano del Cristo, la cui eterea spiritualità pervade l'intera opera.
Infine nel campo dell'opera lirica non si possono dimenticare le storiche produzioni con le maggiori protagoniste del canto di ogni tempo (accompagnate, va da sé, dai grandissimi direttori allora in circolazione. Un nome per tutti: Carlo Maria Giulini), a cominciare dalla leggendaria "Traviata" con la sconvolgente Maria Callas fino alla "Lucia di Lammermoor" con la Sutherland, produzioni ancora largamente rimpiante dagli appassionati.
Franco Zeffirelli muore a Roma all'età di 96 anni, il 15 giugno 2019.
Filmografia
- Camping (1957)
- La bisbetica domata (1967)
- Romeo e Giulietta (1968)
- Fratello Sole sorella Luna (1971)
- Gesù di Nazareth (1977)
- Il campione (1979)
- Amore senz fine (1980)
- Giuseppe Verdi La Traviata (1982)
- Così è se vi pare (1986)
- Otello (1986)
- Pietro Mascagni. Cavalleria rusticana (1988)
- Ruggero Leoncavallo. Pagliacci (1988)
- Giacomo Puccini. La Boheme (1988)
- Il giovane Toscanini (1988)
- Amleto (1990)
- Giacomo Puccini. Turandot (1991) Video
- Storia di una capinera (1993) Video
- Jane Eyre (1995) Video
- Un tè con Mussolini (1998)
- Callas Forever (2001)
Riconoscimenti artistici
- 1969: nomination all'Oscar, Miglior Regia, per Romeo e Giulietta, 1968.
- 1982: Notion, Razzie Award, Peggior Regia, Endless Love, 1981.
- 1983: nomination all'Oscar, Miglior Regia e Allestimento Scenografico per La Traviata.
Frasi di Franco Zeffirelli
Non avevo idea dei rischi che correvo. Poi mi sono trovato con un piede nella tomba e sono stato salvato dalle terapie e dalle tecnologie che oggi la medicina ci mette a disposizione. Gli ultimi dodici anni sono stati un enorme regalo: avrei potuto non esserci, invece ho vissuto appieno, lavorato, avuto ancora tante soddisfazioni.
L'uomo vale per ciò che lascia in questo mondo: la medicina mi ha dato modo di proseguire il mio cammino artistico, di arrivare un po' più in là in quella che considero la mia "missione". Non potevo chiedere di più. Anzi, a volte mi sembra quasi di essere un usurpatore di questo "pezzo di vita" che non mi spettava.
Mio padre è morto di cuore a 76 anni, poteva succedere anche a me. Invece sono sempre qua, a godere ancora più intensamente di prima della vita e a ricordarmi ogni giorno di non sprecare questo "secondo tempo" che mi è stato concesso e non so quanto durerà.
Ho la grande fortuna di avere due figli adottivi che mi sostengono e mi aiutano in ogni momento della mia vita.
Dopo la malattia sono diventato più lucido, una persona migliore. Dieci o quindici anni fa ero più egoista e ambizioso. Ora ho conquistato la vulnerabilità, che porta con sé modestia e umiltà. E ho capito che sono virtù importanti.
Quando sento che mi prende la depressione, torno a Firenze a guardare la cupola del Brunelleschi: se il genio dell'uomo è arrivato a tanto, allora anche io posso e devo provare a creare, agire, vivere.
Ho sempre pensato che l'opera sia un pianeta dove le muse lavorano assieme, battono le mani e celebrano tutte le arti.
Opportunista vuol dire saper cogliere l'occasione buona. Si riduce a tenere la bocca chiusa quando non è il caso di parlare oppure a dire la parola giusta al momento opportuno. O semplicemente a non fare una cosa che ti può danneggiare.
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Foto e immagini di Franco Zeffirelli
Commenti
Dio ti benedica per la tua fede. Avevo diciassette anni quando il tuo film: "Gesù di Nazareth" cambiò la mia vita. Marina
Ho sempre molto apprezzato il suo lavoro con il quale ha dato un grande contributo alla cultura italiana. Ed apprezzo la sua onestà intellettuale dopo aver letto l' intervista sul Corriere. Mi tolga una curiosità: lei ha partecipato al Campo d'arma quale allievo ufficiale universitario a Vernio nel 1943?
Signor Zeffirelli sono Raffaele De Chiara le chiedo la cortesia se e
possibile di inserire un’opera sua sul sito
www.lapassionebracigliano.tk. Nel filmato che ho fatto la storia di
Gesù, vi ringrazio spero che sia positivo la mia richiesta Buona Pasqua.
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