Biografia

Gene Roddenberry è l'ideatore di Star Trek. Legato al mondo del cinema, è stato uno sceneggiatore molto apprezzato da Hollywood, tanto da meritarsi in via eccezionale la sua stella sulla Walk of Fame. La sua vita viene esplorata nel corso di un film documentario annunciato nel 2021. Scopriamo in questa breve biografia quali sono i momenti più importanti della sua vita privata e professionale.

Gene Roddenberry

Gene Roddenberry: giovinezza e prime esperienze lavorative

Nasce il 19 agosto 1921 a El Paso, città di confine del Texas. Quando il padre passa il test per il servizio civile, con conseguente assegnazione di un posto nella polizia di Los Angeles, tutta la famiglia si trasferisce in California. Grande appassionato di riviste in stile pulp e dei primi esempi di fantascienza, Roddenberry decide di seguire le orme del padre, conseguendo un titolo di studio specifico per le forze dell'ordine presso il Los Angeles City College.

Nel frattempo si interessa anche all'ingegneria aeronautica; ottiene la licenza di pilota grazie al programma studiato dagli Stati Uniti per arruolare i civili in vista del secondo conflitto mondiale. Di stanza nelle Hawaii, Gene Roddenberry esegue quasi un centinaio di missioni di combattimento.

Al termine della guerra, trova impiego come pilota di linea della Pan Am. A causa di un incidente aereo di cui è responsabile, sceglie di dimettersi e tornare sui propri passi, facendo domanda per entrare nel dipartimento di polizia di Los Angeles nel gennaio del 1949.

Dopo aver trascorso un anno e mezzo come ausiliario del traffico, viene trasferito al reparto destinato a diventare in seguito la Divisione Informazione Pubblica: qui Roddenberry diventa pian piano uno stimato scrittore di discorsi per i piani alti della Polizia. In questi anni lavora anche come consulente tecnico per delle serie televisive con lo pseudonimo Robert Wesley.

Inizia a collaborare con diversi programmi televisivi. Nel giugno 1956 rassegna le dimissioni per concentrarsi esclusivamente sulla propria carriera di scrittore.

Da Star Trek alla celebrazione di Hollywood

Dopo vari tentativi di farsi approvare dai network dei concept di serie progressiste dal punto di vista razziale, nel 1964 Roddenberry crea Star Trek. La serie fa il suo debutto ufficiale due anni dopo e prosegue per tre stagioni prima della sua cancellazione.

Nel tentativo di emanciparsi da una serie che riscuote molto successo, catturando una nicchia di fan accaniti, cerca di lavorare su altri progetti negli anni Settanta, ma i suoi lavori più importanti rimangono legati al marchio di Star Trek. Collabora perciò con i lungometraggi della serie e nel 1985 diventa il primo sceneggiatore a essere omaggiato con una stella sulla Hollywood Walk of Fame, un gesto che è il primo di tanti riconoscimenti futuri.

Nel 1987 offre la propria consulenza per la serie sequel "Star Trek: The Next Generation". Dopo una stretta collaborazione iniziale, deve farsi da parte a causa dei numerosi episodi di arresto cardio-polmonare e del peggioramento delle condizioni di salute, dovuto anche all'uso pesante di droghe negli anni precedenti.

Gene Roddenberry continua ad essere un punto di riferimento per gli appassionati della fantascienza fino alla sua morte, che sopraggiunge a Santa Monica (California) il 24 ottobre 1991, all'età di 70 anni.

Nel 1997 una parte delle sue ceneri è spedita nello spazio grazie alla missione Celestis.

Gene Roddenberry: vita privata e curiosità

La vita privata di Gene Roddenberry è movimentata: nel periodo in cui frequenta il Los Angeles City College si innamora di Eileen-Anita Rexroat, che sposa poi il 13 giugno 1942, prima di partire per la guerra. La coppia ha due figlie. Ma Gene non crede nella monogamia e ha diverse avventure con delle colleghe dello staff durante il suo periodo nel dipartimento di polizia.

Prima di iniziare a lavorare a Star Trek, intrattiene relazioni extraconiugali con Nichelle Nichols e Majel Barrett, alle quali comunica di voler rimanere in una relazione aperta con entrambe. Nicole si rifiuta, consapevole di quanto l'altra donna fosse molto più legata allo scrittore. Pur essendo ancora sposato con Eileen, inizia a vivere con Barrett già nelle prime settimane in cui viene trasmesso Star Trek, ma esita a chiedere il divorzio.

Esce infine dalla casa di famiglia in via ufficiale il 9 agosto 1968 e l'anno successivo chiede a Majel Barrett (nella serie classica di Star Trek è l'infermiera Christine Chapel) di sposarlo. La coppia si unisce in matrimonio in Giappone tramite una cerimonia Shinto; nel 1974 accoglie un figlio, Eugene Junior, noto in ambito professionale come Rod Roddenberry.

Leonard Nimoy Foto: Gene Roddenberry tra i personaggi principali della serie: il capitano Kirk e il dottor Spock, interpretati da William Shatner

Dal 1975 fino alla sua scomparsa Gene Roddenberry ha una relazione extraconiugale con la sua assistente Susan Sackett.