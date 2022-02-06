Rosa Parks
Biografia
Rosa Parks è stata un'attivista statunitense. La storia la ricorda come una figura-simbolo del movimento per i diritti civili. Lei, donna di colore, è celebre perché nel 1955 su un autobus pubblico rifiutò di cedere il suo posto a sedere a un bianco.
Non sempre i grandi eventi della storia sono appannaggio di grandi uomini o grandi donne. Qualche volta la Storia passa anche attraverso comuni cittadini, spesso in modo inatteso e non premeditato. È proprio il caso di Rosa Louise McCauley: questo è il suo nome alla nascita, che avviene a Tuskegee, nello stato dell'Alabama, il 4 febbraio 1913.
Infanzia e giovinezza
Rosa è figlia di James e Leona McCauley. La madre è insegnate elementare; il padre lavora come falegname. Ben presto la piccola famiglia si trasferisce a Pine Level, un piccolissimo centro dell’Alabama. Vivono tutti nella fattoria dei nonni, ex schiavi, che la piccola Rosa aiuta nella raccolta del cotone.
Sono tempi molto duri per la gente di colore, come Rosa e la sua famiglia. Negli anni dal 1876 al 1965, le leggi locali ,impongono una netta separazione non solo fra i neri d’America, ma anche per tutte le altre razze, diverse da quella bianca. Si tratta di una vera e propria segregazione razziale, sia nei luoghi di pubblico accesso, sia nelle scuole. Ma anche in bar, ristoranti, mezzi di trasporto pubblico, treni, chiese, teatri e alberghi.
Nel paese dove abita la famiglia McCauley dilagano violenza ed assassinii nei confronti dei neri. I delitti avvengono per mano del Ku Klux Klan, società segreta razzista (fondata nel 1866 negli Stati del Sud, in seguito alla guerra di secessione americana e alla concessione dei diritti politici ai neri).
Nessuno si sente al sicuro: persino l’anziano nonno di Rosa si vede costretto ad armarsi per difendere la sua famiglia.
Dopo qualche anno, Rosa si trasferisce a Montgomery per assistere la madre, che versa in cattive condizioni di salute, e per frequentare il liceo.
L'autobus 2857
Rosa ha 18 anni quando nel 1931 sposa Raymond Parks, un barbiere e attivista del NAACP (National Association for the Advancement of Colored People), movimento per i diritti civili dei neri. Nel 1940, anche lei entra nello stesso movimento, diventandone in breve tempo la segretaria.
Nel 1955 Rosa ha 42 anni e lavora come sarta in un grande magazzino di Montgomery.
Tutte le sere per tornare a casa prende l’autobus 2857.
Il 1° dicembre di quell’anno, come tutte le sere, Rosa Parks sale sull’autobus. È stanca, e vedendo che tutti i posti riservati ai neri sono occupati, si siede in un posto libero, destinato sia a bianchi che a neri. Dopo solo poche fermate sale un uomo bianco; la legge prevede che Rosa debba alzarsi e cedere a lui il suo posto.
Rosa tuttavia non accenna minimamente a farlo.
L’autista assiste alla scena, alza la voce e si rivolge a lei in modo severo, ribadendole che i neri devono lasciare il posto ai bianchi, invitando Rosa a spostarsi in fondo all’autobus.
Tutti gli occhi dei passeggeri sono puntati su di lei. I neri la guardano con orgoglio e soddisfazione; i bianchi sono disgustati.
Inascoltato da Rosa, l’uomo alza la voce e le impone di alzarsi: lei si limita a rispondere un semplice «No», e continua a rimanere seduta.
A quel punto, l’autista chiama la polizia, che nel giro di pochi minuti arresta la donna.
Il processo
Al processo del 5 dicembre dello stesso anno, Rosa Parks viene dichiarata colpevole. Un avvocato bianco, difensore e amico dei neri, paga la cauzione e le restituisce la libertà.
La notizia dell'arresto accende gli animi degli afroamericani. Martin Luther King cerca di organizzare una manifestazione pacifica.
Jo Ann Robinson, dirigente di un’associazione femminile, ha un’idea vincente: da quel giorno nessun individuo appartenente della comunità nera di Montgomery, salirà più su un autobus e su qualsiasi altro mezzo di trasporto.
La popolazione di Montgomery conta più neri che bianchi, di conseguenza è inevitabile cedere, pena il fallimento delle aziende.
La conquista di un diritto
Nonostante tutto, la resistenza dura fino al 13 dicembre 1956; in questa data la Corte Suprema dichiara incostituzionale e quindi illegale la segregazione dei neri sui mezzi di trasporto pubblico.
A Rosa Parks e alla sua famiglia questa vittoria costa però caro:
- la perdita del posto di lavoro,
- numerose minacce,
- insulti continui.
L’unica via di scampo per loro è il trasferimento. Decidono così di spostarsi a Detroit.
La figura simbolo di Rosa Parks
Le leggi di segregazione razziale vengono abolite definitivamente il 19 giugno 1964.
Rosa Parks è a buon diritto considerata la donna che con il suo No ha fatto la storia dei diritti dei neri d'America.
Nelle sue successive lotte affianca Martin Luther King per la difesa dei diritti civili e l’emancipazione di tutti i neri.
La Parks dedica poi la sua vita al campo sociale: nel 1987 fonda il “Rosa e Raymond Parks Institute of Self-Development”, che ha lo scopo di aiutare economicamente gli studenti meno abbienti a finire gli studi.
Il presidente americano Bill Clinton, nel 1999 la invita alla Casa Bianca per consegnarle un’onorificenza. In quell'occasione la definisce così:
La madre del movimento per i diritti civili (The Mother of the Civil Rights movement). La donna che mettendosi a sedere, si alzò per difendere i diritti di tutti e la dignità dell’America.
A Montgomery, dove c'era la celebre fermata dell’autobus 2857, la via Cleveland Avenue viene ribattezzata Rosa Parks Boulevard.
Nel 2012, Barack Obama viene fotografato simbolicamente come primo presidente americano di pelle nera, nello storico autobus, acquistato dall'Henry Ford Museum di Dearborn.
Fra i tanti riconoscimenti ricevuti nella sua vita c'è anche la Medaglia presidenziale della libertà (Presidential Medal Of Freedom), che assieme alla medaglia d'oro del Congresso è conisderata la massima decorazione degli USA.
Rosa Parks muore a Detroit il 24 ottobre 2005.
Il libro biografico
Una sera all’inizio del dicembre 1955 ero seduta in uno dei posti anteriori della sezione «Colored» di un autobus di Montgomery, in Alabama. I bianchi sedevano nella sezione riservata a loro. Salirono altri bianchi, occupando tutti i sedili nella loro sezione. A questo punto, noi neri avremmo dovuto cedere i nostri posti. Ma io non mi mossi. L’autista, un bianco, disse: «Liberatemi i posti davanti». Non mi alzai. Ero stanca di cedere ai bianchi.
«Ti faccio arrestare» disse l’autista.
«Ne ha facoltà» risposi.
Arrivarono due poliziotti bianchi. Chiesi a uno di loro: «Perché ci maltrattate in questo modo?».
Rispose: «Non lo so, ma la legge è legge e tu sei in arresto».
Così inizia il libro "La mia storia: Una vita coraggiosa", scritto da Rosa Parks (insieme allo scrittore Jim Haskins), pubblicato nel 1999; qui puoi leggerne un estratto.
Frasi di Rosa Parks
Trovo che se sto pensando troppo ai miei problemi, e al fatto che a volte le cose non sono come desidero che siano, non faccio alcun progresso. Ma se mi guardo attorno e vedo cosa posso fare, e lo faccio, io progredisco.
Non devi mai avere paura di quello che stai facendo quando sei nel giusto.
Credo che siamo qui sul pianeta Terra per vivere, crescere e fare il possibile per rendere questo mondo un posto migliore in cui tutte le persone possano godere della libertà.
Dicono sempre che non ho ceduto il posto perché ero stanca, ma non è vero. Non ero stanca fisicamente, non più di quanto lo fossi di solito alla fine di una giornata di lavoro [...]. No, l'unica cosa di cui ero stanca era subire.
Per metà della mia vita, nel Sud ci sono state leggi e usanze che tenevano gli afroamericani separati dai bianchi e permettevano ai bianchi di trattare i neri senza il minimo rispetto. Non ho mai pensato che fosse giusto, e fin da bambina ho cercato di protestare contro questo trattamento irrispettoso. Ma era molto difficile fare qualcosa, qualsiasi cosa, contro la segregazione e il razzismo, dal momento che i bianchi avevano la legge dalla loro parte. Dovevamo cambiare le leggi, in qualche modo. E per riuscirci dovevamo avere dalla nostra parte un buon numero di bianchi.
Quando mi rifiutai di cedere il posto sull'autobus, a Montgomery, non avevo idea che quel piccolo gesto avrebbe contribuito a mettere fine alle leggi segregazioniste del Sud.
Sapevo soltanto che ero stanca di essere maltrattata. Ero una persona come le altre, valevo quanto chiunque altro.
Nella mia vita c'erano state alcune, poche occasioni in cui i bianchi mi avevano trattato come una persona qualsiasi, quindi sapevo come ci si sentiva. Era tempo che altri bianchi cominciassero a trattarmi allo stesso modo.
Uno dei miei primi ricordi d'infanzia è quello dei miei familiari che parlano di quella straordinaria occasione in cui un uomo bianco mi aveva trattata come una bambina qualsiasi, non come una bambina nera. Accadde subito dopo la prima guerra mondiale, verso il 1919, io avevo cinque o sei anni. Moses Hudson, proprietario della piantagione che confinava con il nostro terreno a Pine Level, in Alabama, arrivando da Montgomery si fermò davanti a casa nostra per salutarci. Lo accompagnava il genero, un soldato del Nord. Il soldato yankee - a quei tempi noi del Sud chiamavamo yankee tutti quelli del Nord - mi accarezzò la testa e disse che ero proprio una bella bambina. Più tardi, quella sera, in famiglia si commentò il modo in cui il soldato yankee mi aveva trattato: per lui ero una bambina e basta, non una bambina nera. All'epoca, nel Sud, i bianchi non trattavano i bambini neri allo stesso modo dei bambini bianchi. E il comportamento del soldato yankee aveva messo profondamente a disagio il vecchio Moses Hudson: il nonno disse di aver visto la sua faccia diventare rossa come un tizzone. Il nonno non la smetteva più di ridere.
Sono cresciuta a casa dei miei nonni a Pine Level, nella contea di Montgomery, vicino alla città di Montgomery. Tutta la famiglia di mia madre, Leona Edwards, era originaria di Pine Level, mentre mio padre, James McCauley, veniva da Abbeville, sempre in Alabama. Era un carpentiere e un operaio edile, specializzato nelle costruzioni di mattoni e pietra. Andava in giro a costruire case. Il cognato di mio padre, il reverendo Dominick, marito di zia Addie, era un pastore della Mount Zion African Methodist Episcopal Church a Pine Level, e lì mio padre conobbe mia madre, che era una maestra. Si sposarono in quella stessa chiesa il 12 aprile 1912. Avevano entrambi ventiquattro anni. Dopo le nozze andarono a vivere a Tuskegee, in Alabama. Era la sede del Tuskegee Institute, una scuola per i neri che Booker T. Washington aveva fondato nel 1881. I miei genitori abitavano non lontano dall'istituto. Leader bianchi e neri definivano la città di Tuskegee un modello di buone relazioni interrazziali, e forse per questo motivo i miei genitori avevano scelto di trasferirsi lì. Inoltre nella contea di Macon, in Alabama, c'era una grande attività edilizia. Mia madre ottenne un posto come insegnante. Non molto tempo dopo misero su famiglia. Io nacqui il 4 febbraio 1913 a Tuskegee e mi chiamarono Rosa in onore della nonna materna, Rose. Mia madre aveva circa venticinque anni, ma diceva sempre che all'epoca non era pronta a diventare madre. Immagino che non fosse felice perché mio padre girava per la contea a costruire case in diverse località, lasciandola spesso sola. Dovette abbandonare l'insegnamento fino a dopo la mia nascita, e parlava spesso di quanto si era sentita infelice, in attesa di un figlio e senza molti amici in città. A quel tempo le donne incinte non uscivano e non socializzavano come si fa oggigiorno, restavano in casa senza dare confidenza. Mia madre passava il tempo a piangere, chiedendosi che cosa avrebbe fatto, come se la sarebbe cavata, perché non sapeva proprio come ci si prende cura di un neonato.
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Foto e immagini di Rosa Parks
Commenti
Sesso forte
Perché, dopo ROSA PARKS, abbiamo ancora la sfrontataggine di ritenere il "femminile" SESSO DEBOLE"?
La giustizia è nei cuori ma non nei comportamenti
Difficile da accettare e persino da credere anche se la storia ci ha raccontato cose ben peggiori. Per contro le brave persone ed anche le cattive persone non hanno nè colore nè etnia nè nazionalità
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