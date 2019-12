L'elezione di Tavecchio in agosto, dunque, viene considerata dai media anche frutto dell'attività diplomatica di Claudio Lotito. E i risultati si vedono subito: in occasione della prima amichevole della Nazionale della gestione Tavecchio - Conte , il presidente della Lazio si fa vedere sia durante gli allenamenti pre-partita degli azzurri, sia sugli spalti nel corso del match, con indosso una giacca della Federazione. La sua presenza, tuttavia, secondo un articolo di Fabio Monti del " Corriere della Sera " viene mal digerita da molti calciatori italiani, tra cui Daniele De Rossi , che ritengono troppo ingombrante - se non dannosa - la sua figura.

Nel novembre del 1992, tuttavia, viene arrestato per violazione di segreti d'ufficio e turbativa d'asta: già fidanzato, ai tempi, con Cristina, una delle figlie di Gianni Mezzaroma (i Mezzaroma fanno parte delle famiglie di costruttori più importanti di Roma), Lotito in seguito all'arresto viene descritto così sul quotidiano "Il Messaggero": "Bella presenza, trentacinque anni, pistola in tasca, telefonino". Superate le grane giudiziarie, ritorna alle sue imprese.

