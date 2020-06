Biografia

Frances Louis McDormand nasce il 23 giugno del 1957 a Chicago, negli Stati Uniti, figlia adottiva di un pastore della congregazione protestante dei Discepoli di Cristo. A causa del lavoro del padre, da bambina cambia spesso città, passando dall'Illinois alla Georgia, e da qui al Kentucky, per poi trasferirsi nel Tennessee e stabilirsi in Pennsylvania, a Pittsburgh. IN quest'ultima città Frances si diploma a diciotto anni.

Successivamente la ragazza si iscrive al Bethany College dell'omonima città della Virginia Occidentale, dove nel 1979 ottiene un baccellierato in Teatro. Tre anni più tardi segue un master alla scuola di recitazione di Yale, dove ha modo di conoscere Holly Hunter, di cui diventa coinquilina.

Successivamente Frances McDormand lavora a Trinidad e Tobago, nell'ambito di un progetto finanziato dalla Fondazione MacArthur, recitando in un dramma ideato dal poeta Derek Walkott.

Frances McDormand

Gli anni '80

Nel 1984 si sposa con Joel Coen, conosciuto l'anno prima nel contesto di un provino per il film "Blood Simple - Sangue facile". Lo scrittore e regista la fa esordire al cinema dirigendola proprio per questa pellicola.

In seguito Frances veste i panni di Connie Chapman nella quinta stagione di "Hill Street giorno e notte", una serie tv poliziesca. Impersona in seguito Stella Kowalski a teatro in "Un tram che si chiama Desiderio", con un'interpretazione che le vale una nomination al Tony Award.

Nel 1985 si sposta a vivere a New York, nel Bronx, dove insieme al marito e al cognato Ethan acquistano una casa. Con loro ci sono anche il regista e amico Sam Raimi, l'attrice amica Holly Hunter, e per un breve periodo anche Kathy Bates con il suo compagno dell'epoca.

Nel 1989 Frances McDormand ottiene la sua prima candidatura ai Premi Oscar, in qualità di migliore attrice non protagonista, per "Mississippi Burning - Le radici dell'odio". Nel 1990 recita per Sam Raimi in "Darkman" e per Ken Loach in "L'agenda nascosta", ma è al cinema anche con "Crocevia della morte", del marito Joel Coen.

Frances McDormand con il marito Joel Coen

Frances McDormand negli anni '90

Successivamente interpreta "Amore e magia" (1991), di Terry Hughes, ed è una delle attrici di "Saluti dal caro estinto", per la regia di Charlie Peters. Nel 1994 conquista un Golden Globe Speciale grazie ad "America Oggi", insieme al resto del cast: con gli altri interpreti del film si era aggiudicata anche una Coppa Volpi al Festival del Cinema di Venezia dell'anno precedente.

In questo periodo Frances e Joel adottano un bambino del Paraguay, Pedro McDormand Coen.

Nel frattempo l'attrice americana appare sul grande schermo con "Bleeding Hearts", di Gregory Hines, prima di lavorare con John Boorman per "Oltre Rangoon" e per Alan Taylor in "Palookaville". Nel 1996 appare in "Plain Pleasures", dove è diretta da Tom Kalin.

Nel 1997 Frances McDormand vince il Premio Oscar come migliore attrice per "Fargo" (diretto dal marito), film che le vale anche una candidatura come migliore attrice protagonista ai BAFTA e una come migliore attrice in un film musicale o commedia ai Golden Globe.

Dopo essere stata nel cast di "Schegge di paura", di Gregory Hoblit, e in quello di "Stella solitaria", per la regia di John Sayles, Frances trova dietro la macchina da presa Bruce Beresford in "Paradise Road". Nel 1998 è nel film di John Raffo "Johnny Skidmarks", ma recita anche in "Talk of Angels", di Nick Hamm, e in "Madeline - Il diavoletto della scuola", di Daisy von Scherler Mayer.

Gli anni 2000

A cavallo tra la fine del millennio e l'inizio di quello nuovo recita per Curtis Hanson in "Wonder Boys". Nel 2001 con "Quasi famosi" viene candidata come migliore attrice non protagonista ai BAFTA, agli Oscar e ai Golden Globe. Dopodiché torna a lavorare con Joel Coen, che la dirige in "L'uomo che non c'era".

Tra il 2002 e il 2003 è nel cast di "Laurel Canyon - Dritto in fondo al cuore", "Colpevole d'omicidio" (con Robert De Niro e James Franco) e "Tutto può succedere - Something's Gotta give" (con Jack Nicholson e Diane Keaton). Dopo aver interpretato il cortometraggio di Sean Mewshaw "Last Night", nel 2006 con "North Country - Storia di Josey" viene candidata come migliore attrice non protagonista agli Oscar, ai Golden Globe e ai BAFTA.

Successivamente viene diretta da Nicole Holofcener in "Friends with Money", mentre nel 2008 appare in "Miss Pettigrew". Nel 2009 McDormand ottiene una nomination ai Golden Globe come migliore attrice in un film musicale o commedia per "Burn After Reading - A prova di spia" (dei fratelli Joel ed Ethan Coen).

Gli anni 2010

Nel 2011 recita al fianco di Sean Penn in "This Must Be the Place", di Paolo Sorrentino, e compare nel kolossal "Transformers 3", diretto da Michael Bay. Nel 2012 si cimenta nel doppiaggio di "Madagascar 3 - Ricercati in Europa" e recita in "Moonrise Kingdom - Una fuga d'amore", di Wes Anderson.

Tornata in sala di doppiaggio per il film d'animazione "Il viaggio di Arlo", nel 2015 viene candidata ai Golden Globe come migliore attrice in un film per la televisione o in una miniserie per "Oliver Kitteridge". Nel 2016 viene diretta dai fratelli Coen in "Ave, Cesare!", accanto a George Clooney.

Nel 2018 doppia il film di Wes Anderson "L'isola dei cani". Nello stesso anno con il film "Tre manifesti a Ebbing, Missouri" Frances McDormand viene candidata agli Oscar e ai BAFTA come migliore attrice e ai Golden Globe come migliore attrice in un film drammatico. Per questo lavoro riceve anche il suo secondo Oscar come miglior attrice protagonista.