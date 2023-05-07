Pierluigi Diaco
Biografia
Pierluigi Diaco nasce il 23 giugno del 1977 a Roma. Sin da bambino milita nell'Azione Cattolica nella parrocchia di San Melchiade di Labaro, quartiere periferico a nord della Capitale.
I primi impegni fin dagli anni '90
Nel 1992 fonda con Andrea Scrosati il Coordinamento Antimafia a Roma, e nello stesso periodo, mentre frequenta il liceo classico "Mameli", ai Parioli, entra a far parte del Movimento per la Democrazia - La Rete.
Proprio con Scrosati scrive a quattro mani un libro, intitolato "Padre Ennio Pintacuda. Un prete e la politica", edito da Bonanno e dedicato alla storia di Ennio Pintacuda, padre gesuita impegnato nella lotta alla criminalità organizzata da anni. Nel 1993 scrive, per lo stesso editore, "Una vita, una speranza. Antonino Caponnetto intervistato da Pierluigi Diaco e Roberto Pavone".
L'esordio in tv
Nel 1995, a nemmeno diciotto anni, esordisce in televisione su Telemontecarlo grazie a Sandro Curzi con il programma "TMC Giovani" e scrive per Transeuropa il libro "Curzi. Il mestiere di giornalista. Una conversazione".
Poco dopo, sempre su TMC presenta "Generazione X", trasmissione anticipata da polemiche e litigi sulla stampa perché nella stessa fascia oraria Mediaset propone un talk show con lo stesso identico titolo, condotto da Ambra Angiolini.
Successivamente Pierluigi Diaco approda in Rai, a Radio 2: presenta, tra l'altro, "La cantina" e "Radioduetime", ma anche "Punto d'incontro" e "Hit Parade". Nel 1999 scrive per Adnkronos "Sono contrario. Anzi, no", insieme con Claudio Coccoluto, e in radio è al fianco di Niccolò Fabi in "Maglioni marroni", programma notturno in cui vengono affrontati temi di attualità e costume; in seguito è accanto a Ivano Fossati in "Il pittore", per poi presentare "Il lunedì di Atlantis", "Motore di ricerca", "Sanremo alla radio" e "Chiamate Roma 3131".
Gli anni 2000
A partire dal 2000 inizia a collaborare con il quotidiano di Giuliano Ferrara "Il Foglio", sul quale cura una rubrica intitolata "Dj&Ds". L'anno successivo per Mondadori scrive "Nel 2006 vinco io (e intanto gioco a governare)". Nel 2003 entra a far parte del gruppo Rtl, conducendo "Onorevole Dj", che viene trasmesso su Rtl 102.5 in radio e su Rtl Television in televisione.
Nello stesso anno, collabora anche con SkyTg24, per il quale presenta lo show di approfondimento "C'è Diaco": il rapporto con il canale, tuttavia, si conclude per le incomprensioni con il direttore Emilio Carelli.
Dopo un'esperienza a Radio24, con l'approfondimento politico di "Servizio Pubblico", nella fascia del mattino, da giugno a novembre del 2005 Diaco è in onda su Rai News 24 con "Rai 21.15", programma di informazione politica quotidiana: l'esperienza, tuttavia, giunge al termine dopo pochi mesi perché il programma viene ritenuto dal direttore Roberto Morrione troppo lontano dallo stile e dalla linea del canale, anche se secondo alcuni Diaco sarebbe stato allontanato a causa della sua eccessiva vicinanza a Piero Fassino.
Nello stesso periodo il giornalista romano si diverte anche a prestare il volto a un videoclip di Max Pezzali, per la canzone "Fai come ti pare", nel quale interpreta il ruolo di un presentatore.
Passato a Canale Italia per presentare "Era la Rai 21.15", nel 2006 è ancora su Rtl 102.5 con "Onorevole Dj", in onda dalle sette alle nove di sera dal lunedì al venerdì. Nel 2007 si parla di un suo coinvolgimento nella creazione di una televisione del Partito Democratico, ma il progetto svanisce; su Canale Italia, invece, Pierluigi Diaco presenta il talk show di attualità "Temporale".
L'anno successivo viene chiamato come opinionista a "Scalo 76", programma di Raidue condotto da Mara Maionchi e Francesco Facchinetti, durante il quale si rende protagonista di un'accesa lite con Donatella Rettore. Nello stesso periodo, pubblica per Mondadori "Senza manette", scritto insieme con Franco Califano, e per Aliberti "Trent'anni senza (il '68)".
A dicembre, insieme con Giorgia Meloni, ministro delle Politiche Giovanili del governo Berlusconi, crea "Radio Gioventù", trasmissione settimanale che può essere ascoltata e scaricata sul sito del Ministero. Nel novembre del 2009 diventa vicedirettore del quotidiano "Il Clandestino", del quale assume la direzione a gennaio (per poi lasciarla poche settimane dopo).
Gli anni 2010
Nel frattempo entra a far parte della squadra di opinionisti de "La vita in diretta", in onda su Raiuno; proprio sul primo canale Rai, da maggio a settembre del 2010 presenta "Unomattina Estate", al fianco di Georgia Luzi: un'esperienza che viene recensita negativamente dal critico del "Corriere della Sera" Aldo Grasso, che definisce Diaco un "blando avventuriero del piccolo schermo" che "non ha un pensiero, ma finge di averlo" ed è "giovane ma anche vecchio".
Poco dopo Diaco firma come autore "Bontà loro", talk show pomeridiano presentato da Maurizio Costanzo su Raiuno. A partire da marzo 2011, in seguito alla chiusura di "Bontà loro", presenta su Raidue - sempre con Costanzo - il "Maurizio Costanzo Talk". Nel 2012 e nel 2013 è nel cast di "Domenica In - Così è la vita", programma della domenica pomeriggio di Raiuno presentato da Lorella Cuccarini.
Nel settembre del 2013, accanto all'impegno con "Onorevole Dj" si affianca quello di "Radio Costanzo Show", sempre su Rtl, con la partecipazione di Maurizio Costanzo; a partire dal mese di gennaio del 2014, sempre sulla stessa emittente radiofonica, Diaco propone "Onorevole Dj - Signoria vostra", insieme con Emanuele Filiberto di Savoia e il Conte Galè.
Nel gennaio del 2015, Pierluigi Diaco è uno dei concorrenti dell'"Isola dei Famosi", reality show presentato da Alessia Marcuzzi su Canale 5.
Frasi di Pierluigi Diaco
Il compito di chi fa televisione è quello di essere il più naturale possibile.
Io penso che i riflettori cambino la vita solo alle persone mediocri e sole. La forza di una persona che fa comunicazione è avere una vita altrove, altrimenti che cosa racconti quando sei davanti alle telecamere?
La forza di un professionista è quella di concentrarsi su quello che sta facendo. L’ansia da prestazione che ti porta a pensare a quello che farai dopo ti porta a non fare bene cio’ che stai facendo ora.
Non penso sia un dovere di chi fa un mestiere pubblico parlare di sè.
La battaglia più importante che un essere umano debba fare oggi sia preservare la propria privacy e la propria riservatezza. Dovrebbero insegnarlo nelle scuole.
Un uomo e una donna si giudicano anche dalla capacità di saper governare i coni d’ombre nei momenti di difficoltà.
Nella vita ciò che vale è la passione con cui fai le cose, il carattere che ci metti e soprattutto la costanza.
Visita sul sito Aforismi.meglio.it tutte le frasi di Pierluigi Diaco
Foto e immagini di Pierluigi Diaco
Video Pierluigi Diaco
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Pierluigi Diaco. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Pierluigi Diaco.
Collaborazione/Richiesta di partecipazione tua trasmissione
Mi chiamo Federico sono della prov. di Pistoia. Sono inteprete e traduttore, guida turistica e musicista.
Studio musica, partecipo a tanti provini musicali da anni, ho prodotto un cd per Sanremo Nuovi talenti con un pezzo inedito.
Studio tastiera e suono dal vivo oltre a fare musica con basi karaoke e dj. Canto in diverse lingue: anni 60-70-80-90 (inglese, italiano, spagnolo, francese i grandi chansonnier).
Puoi vedere i miei video caricati su:
ht t / w. ----- /channel/UCld9JRRM5_aU8a4D5heB8LA
In allegato invio le mie esperienze artistiche, sperando possa esssere annoverato tra i vostri futuri collaboratori, credo di possedere artisticità. Mi sento come un pesce fuor d'acqua e vorrei farmi conoscere a livello televisivo.
Invio i miei più sinceri saluti.
Federico Moncini
Approccio o gerarchia
Ciao Pierluigi
Ho lavorato nella moda e nel lusso a Milano ed in Svizzera ed ogni qualvolta io abbia fatto coming out, ci stava qualcuno che attirava la mia attenzione sul proprio fallo eccitato. Ti chiedo se secondo te si sia trattato di approccio (penso che per approcciare una persona basterebbe invitarla fuori e poi puntini di sospensione) o tentativo di decisione tacita di eventuali gerarchie sulla base dei centimetri, o addirittura harassment sessuale. Tu cosa ne pensi?
Grazie
Shapiro
Quando suonava e cantava a Ruccione a Villa Alta: fantastico ricordo!
Buongiorno Pierluigi, sono una nonna milanese. Le scrivo perché la stimo molto come persona e come professionista. I miei complimenti vanno ad aggiungersi al novero di persone che la amano, adesso si chiamano fans.
Visto che non nasconde umanità e sensibilità mi trovo a contattarla per un consiglio.
Come le dicevo sono una nonna di quattro nipotini, ma di uno soltanto ne conosco lo splendido sorriso. Gli altri tre bimbi purtroppo riposano presso il cimitero di Lambrate che accoglie le ceneri di tutti i bimbi che non hanno visto la luce in una tomba comune che è locata nel pavimento di una costruzione che accoglie i cosiddetti "ossari" di defunti adulti. È vergognoso che i genitori e le famiglie colpite da questo immenso lutto si debbano recare a portare i loro pensieri in questo sottoscala senza alcuna indicazione.
Tramite il mio consiglio di zona è stato portato il problema in Comune ma secondo la legge il "materiale abortivo", si chiamano così i bimbi che non hanno un nome all anagrafe, ma hanno il loro nome inciso nei cuori di tutti i genitori, nonni e fratellini che li aspettavano con trepidazione, se non esiste una tomba di famiglia finiscono lì sotto.
È stata chiesta al Comune la costruzione di un luogo in superficie e con l indicazione, tipo piccola cappelletta, o anche solo un piccolo spazio di prato, il cimitero è all americana, lo spazio verde certo non manca, basterebbe solo delimitarlo e metterci un cartello con l indicazione e seppellire così le ceneri dei bimbi all aperto.
Vado sempre al cimitero e ho promesso a tutti quegli angeli, perché sono angeli che ora stanno nella Luce, di fare qualcosa per loro e per le loro famiglie.
Mi dica cosa posso fare, mi aiuti lei.
Mi perdoni se l ho tediato con il mio lungo messaggio, ma Pierluigi il dolore non passa mai, si addormenta...
Grazie Pierluigi, grazie di cuore.
Nonna Angela, così mi chiama il mio nipotino!
Richiesta porogramma elegge per gli anziani
Egregio sign. Diaco le ho gia scritto altre volte, ma questa volta oltre a chiederle se la rivedremo questa estate nel pomeriggio con iIO e TE, lei puo convincere i vertici RAI a fare il seguito di RACCONTAMI? Le scrivo anche perche lei parli o per radio o per televisione della necessità di modificare la legge 104 per gli invalidi e per fare anche una nuova legge.
Nel 2016 purtroppo mia madre si è sentita male e mi si è infermata e dopo 2 mesi di ospedale e di lungo degenza finalmente l'ho portata a casa ma sempre allettata io lavoro e dopo aver provato delle badanti che sono risultate no affidabili ho chiesto l'aspettativa perchè la mamma aveva espresso di voler morire a casa e sono stata con lei per quasi 3 anni e poi non avendo piu niente da prendere l'ho dovuta mettere in una struttura e dopo 14 mesi è morta.
IO dopo quello che ho vissuto visto che ho usufruito della legge 104 della mamma mi chiedo perche invece solo di 2 anni non danno la possibilità al famigliare di stare a casa finche non muore il parente che sta male? Poi la legge 104 ti da la possibilità di avere 3 giorni liberi per accompagnare il parente invalido alle visite e quando le visite o terapie sono piu di 3 al mese sei costretto a prendere dei permessi e dove lavori ti trattano male perche lo chiedi, allora perche in un mese non danno piu giorni tipo un giorno per settimana? queste sono le modifiche da fare per la LEGGE 104.
Per quanto rigurda invece la legge che se una persona non ha nessuno o se i parenti non possono accudire il parente malato, la persona deve chiedere in base al reddito la quota sociale piu una parte viene pagata con la pensione e se non basta deve pagare i figli o addirittura i nipoti, allora la legge da fare è quella di dare la possibilità ad una persona di sceglier se stare in casa o in struttura e dando la quota sociale alla persona malata per stare a casa e cosi prendere un infermiere o un badante, mandato dal comune di Appartenenza cosi siamo anche sicuri di avere delle persone fidate e cosi non pesare alle famiglie che i figli o i nipoti lavorano.
LA PREGO veramente di parlare nelle sue trasmissioni RADIO e TELEVISIVE con alcuni politici e psichiatri di questo Argomento.
Distinti saluti Pugi Elisabetta 1965
Mi piacerebbe che leggesse miei libri e mi dicesse suo parere
grazie marcello
lowe von adler dietro la porta dell'illusione ctl edizioni
lowe von adler l'ultimo cavaliere senza macchia del poggio edizioni
Buongiorno Pierluigi vorrei chiedere se andrà in onda ancora "io e te " al pomeriggio. Ci manca la tua trasmissione. Un caro abbraccio.
Una belle historie. Immaginarti. Cantata per Venezia. Youtube... Ninni Gibboni. Gentilissimo Pierluigi, lei che è così sensibile se le fa piacere, penso valga la pena " emozionarsi".
Gent. Dott. DIACO, LE SCRIVO PERCHÉ vorrei che potesse dare una possibilità a mio figlio musicista. SI CHIAMA Simone Liotta. È laureato al conservatorio Vincenzo Bellini di Catania e a detta di tanti e' molto bravo. Lui però mi dice che entrare in RAI è questione di conoscenze e delle case discografiche. Io ancora credo che può succedere un miracolo ed incontrare una brava persona come te. Grazie se vorrai contattarmi e soprattutto per dare a lui una chance. Grazie comunque per aver letto il mio messaggio. Daniela
Ringraziamento: ti commuovi e commuovi perché sei vero
Buingiorno pierluigi
Jntanto tutta la mia stima per la grande professionalità educazione intelligenza.
Difficile nel mondo dei vip.
Tutto quello che proponi con lo stile che ti contraddistingue è di ottima fattura.
Ti commuovi e commuovi perché sei vero.
Ma soprattutto grazie perché mi hai fatto riscoprire Pierangelo Bertoli e la sua e tua ora anche mia Chiamo PIANO.
Con affetto ti seguo.
Bianca
Progetto scolastico di inclusione OAIA
Sono un docente plurilaureato (1995 prima Laurea in Lettere) di 48 anni. Il mio progetto inclusivo OAIA è oggi in molte scuole. Unesco è partner come La Sapienza di Roma. Inclusione OAIA nasce nelle aule scolastiche e lì deve ripartire.
Basi filosofiche e religiose di inclusione tra adolescenti Spirito religioso e relazione interreligiosa.
Psicologia dell'inter-azione (vedi Filo-alimentazione Milano Expo 2015)
Costo zero.
Posso spiegare meglio a voce.
Spero abbia la libertà morale di una scelta aperta e non costretta da dogmi o pressioni (MIUR o Chiesa cattolica).
Tutte le info su
oaiaubam. blogspot. com.
Mi chiamo Umberto Bielli
-------
348 ------- anche whatsapp
Grazie
Donne ultracinquantenni
Buongiorno, vorrei porre L attenzione di una persona sensibile e delicata come lei sulle condizioni delle donne di oltre 50anni che divorziate, si immettono nel mondo del lavoro solo dopo aver accudito la famiglia per 20-25 anni, per ottenere una temporanea indipendenza economica Ma che poi al momento della pensione, nel momento più delicato, si trovano con una pensione sociale senza alcun aiuto dal proprio ex partner.. I 20-25 anni di lavoro al servizio della famiglia non contano nulla? Sono anni persi? Questa è la considerazione che oggi si ha del lavoro della donna nella famiglia? Grazie
Prossimo nuovo governo
Scommetto che il nuovo presidente del consiglio dei ministri sarà BELLANOVA di italia viva !
Ti sento ogni mattina su RTL 102, 5 - saluti a tutti, anche a giacalone che predica bene ma inutilmente!
Un saluto da una ammiratrice
Buonasera Pierluigi ci tengo a dirle che ho una grande stima di lei, mi piace il suo modo di condurre, trovo interessantissimi gli argomenti da lei trattati ed il suo modo di esprimersi e sono convinta che nella VITA sia come appare in tv e cioè, una persona colta, intelligente ma soprattutto SENSIBILE. E poi un amante dei cani non può che essere così!!! Continui ad essere se stesso, c'è bisogno di persone come lei. Le auguro tutto il bene possibile
Salve e buon anno Pierluigi mi chiamo Davide Reel sono un cantautore rock melodico italiano nato a Roma il 25 Maggio, scrivo canzoni da circa 25 anni coltivo questa passione che vorrei diventasse il mio futuro lavoro ma come sai è sempre più difficile farsi strada in questo settore per tanti motivi. Certo io non sono nessuno ma sono anni che faccio tentativi con case discografiche etichette ecc ma la porta è sempre chiusa anche se dicono che ho talento. Mi piacerebbe fare conoscere la mia musica e le mie canzoni al pubblico attraverso i vostri canali televisivi e radiofonici magari anche solo per tentare delle collaborazioni artistiche con artisti già affermati. Ho seguito spesso la trasmissione “IO E TE” da te condotta con semplicità ed onestà intellettuale e visto che sei un buon intenditore di musica mi sono detto perché non scrivere per farmi conoscere! ? Se ritieni che sia degno della tua attenzione ne sarei davvero felice e grato! Sono iscritto alla SIAE puoi visualizzare ed ascoltare le mie canzoni sul sito www. davidereel. it mi piacerebbe avere una tua risposta, sapere cosa ne pensi e nel caso avere qualche tuo consiglio.
Spero che questa mail ti trovi e ti trovi bene... Grazie per l'attenzione.
Un caro saluto!
Davide
Cell. 347-------
Ti definisci cattolico ma non lo sei, lo dimostra la tua vita privata
Carissimo non so come contattarti per inviarti il mio manoscritto, sei stato molto gentile nel programma io e te a far vedere il libro UNA DROGA CHIAMATA AMORE che ti avevo inviato. sai io scrivo per poter rimediare dei fondi per aiutare chi ne ha bisogno. Sarei onorata di farti leggere l'altro FIGLIO che parla di una storia di abbandono di minorenne e poi dato a me in affidamento. Il mio sogno sarebbe quello di farne una fiction di entrambi essendo storie vere e vissute. Rimarra' un sogno ma tentare non costa nulla. Spero che questo messaggio ti arrivi anche se non scritto a mano. Grazie e torna presto in tv. ci manchi.
DANIELA COHA
Caro Pigi,
Scrivo solo per ringraziarti della compagnia garbata del tuo programma.
Sono nauseata infatti, di questa TV oscena e sgarbata e urlatrice che non ha nulla da insegnare se non che più sei capace di urlare ed essere cafone, più hai ascolti.
Fortuna che esistono ancora persone perbene come te.
Hai coraggio ad affrontare temi come la Fede coi tuoi ospiti.
Questo è un mondo che vuol vivere senza Dio. Senza sentirlo nemmeno nominare.
Pensa che io ho perso un'amica proprio per questo motivo! Non voleva che io, ogni tanto, le inviassi qualche messaggio di riflessione.
Ma io non posso rinnegare la mia Fede! Ho accettato la sua amicizia pur sapendo che lei si ritenesse atea! Ma io offro la mia disponibilità a chi ha fede, a chi non ce l'ha e a chi ha un altro credo! Penso che si sia dimostrata più chiusa lei di quanto pensa che sia io! ! Non ho problemi con gli stranieri, non ho problemi con i gay, con le persone più o meno abbienti. Amo i giovani ai quali do' molte più chance che agli adulti. ! ! E, comunque, ho perso un'amica. E mi dispiace.
Spero capirà che sono stata molto disponibile con lei quando aveva bisogno...
Comunque tu non ti crucciare se qualcuno ti attacca! Il mondo è pieno di brave persone ma, purtroppo, esiste anche la cattiveria! !
Io ti stimo molto. Penso che molti la pensino come me. Continua su questa strada. È meravigliosa. Come lo sei tu!
Sono sposata, ho 54 anni e 4 splendidi figli maschi!
Spero che un pochino ti assomiglino!
Con affetto
Maria Antonietta
Lockdown e adozioni in Cina
Buongiorno, spero di rivolgermi alla persona giusta.
Mi chiamo Laura Cumer e scrivo la presente in veste di genitore che da quasi un anno spera di poter dare una famiglia al bambino al quale io e mio marito siamo abbinati (insieme ad altre 36 coppie in tutta Italia) per l’adozione nella Repubblica Popolare Cinese.
Abbiamo ricevuto la notizia dell’abbinamento con nostro figlio a dicembre del 2019.
In situazioni normali saremmo già tornati in Italia attorno ad aprile 2020, ma l’emergenza sanitaria di cui tutti siamo a conoscenza non ci ha permesso di partire.
L’impossibilità di partire è stata sopportata per tutto il periodo del lockdown.
Vivevamo una situazione drammatica, ma eravamo consapevoli della situazione emergenziale, pertanto - pur con il cuore in frantumi - abbiamo pazientato.
In estate la speranza: il drastico calo dei contagi in Italia come nella Repubblica Popolare Cinese ci ha fatto ben sperare per una celere concretizzazione delle adozioni.
La nostra speranza è però entrata in collisione con un’inerzia burocratica alla quale non riusciamo a dare una spiegazione.
Come scritto sopra, inizialmente capivamo che la situazione pandemica ponesse un ostacolo rilevante alle partenze, ma adesso, con la possibilità di utilizzare strumenti per il contenimento della trasmissione del virus (quarantena all’arrivo in Cina e al ritorno in Italia) e la volontà, da parte nostra di sottoporci a tali misure, la motivazione della pandemia inizia a sembrarci debole.
Tra l’altro gli accordi diplomatici con la Cina per permettere agli imprenditori di viaggiare sono già produttivi di effetto da diversi mesi (fonte visa for China), quindi anche una motivazione orientata alle difficoltà diplomatiche che impedirebbero alle coppie adottive di partire (come quelle che riceviamo attraverso i vari comunicati della Commissione Adozioni Internazionali) della quale è Presidente l’On Bonetti, inizia a essere percepita come velleitaria.
Quando la situazione contagi sembrava sotto controllo, i nostri decisori pubblici hanno dato priorità ad altro: la campagna elettorale per le elezioni amministrative di settembre; il turismo (che ci ha portato alla situazione attuale), la riapertura del campionato di calcio e tante altre questioni, tra le quali non era evidentemente presente la situazione delle coppie adottive in attesa di partenza verso i Paesi di origine dei propri figli (circa 500).
La percezione è quella che la tematica delle adozioni internazionali sia relegata ai margini dell’attenzione politica, cosa inaccettabile dal momento che le vere vittime – senza voce – di questa situazione sono i bambini.
Alcuni di loro hanno ricevuto foto e video dei genitori, e il rischio è che si sentano, per l’ennesima volta, abbandonati.
Ogni giorno che un bambino passa in un istituto, senza una famiglia, è un giorno di troppo e qui ad essere passati sono i mesi, non i giorni.
Cosa ancora più grave, questi minori in molti casi sono special needs, minori con bisogni speciali. È pertanto fondamentale che le istituzioni all’uopo preposte inizino a lavorare per sbloccare immediatamente lo stallo che non permette a questi minori di crescere in una famiglia e ricevere l’affetto e le cure (anche sanitarie) di cui hanno diritto, come da Convenzione internazionale ONU sui diritti dell’infanzia, ratificata dall’Italia nel 1991 e dalla Cina nel 1992.
Oggi viviamo l’ennesimo capitolo di questo dramma. Il nuovo rilevante aumento dei contagi in Italia, ci fa temere di dover rinviare ancore il momento della partenza e ci fa pensare che sia stata buttata al vento l’occasione che si era creata in estate.
Speriamo con la presente che Lei possa dare risonanza mediatica nazionale alla nostra problematica, affinché, attraverso una capillare sensibilizzazione dell’opinione pubblica - attraverso l’importante testata giornalistica per la quale scrive - le istituzioni si muovano celermente verso una soluzione che ci permetta di dare finalmente una famiglia a nostro figlio e che permetta a tutte (le numerose) coppie che attendono di poter dare una famiglia ai loro figli di farlo.
Già la giornalista Francesca Barra ci sta dando spazio nei suoi profili social e ha fatto un intervento il 20 ottobre 2020 sulla trasmissione “Ogni Mattina” di Canale 8 sul tema, ma sarebbe importante che ne parlassero più fonti, quindi, vedendo che su “La Stampa” ha già pubblicato un articolo sulle adozioni internazionali mi rivolgo anche a Lei, nella speranza che possa dare risalto alla situazione.
Nel ringraziarla in anticipo e nella speranza di una sua risposta, porgo un cordiale saluto.
Laura Cumer
Caro Pierluigi, oggi ho ricevuto, non senza sorpresa, una lettera da parte del Presidente della Rai Marcello Foa in risposta alle mie osservazioni riguardo al programma " Io e te ". Ecco il testo: " Gent. Sig. Del Vecchio, ho ricevuto e letto con attenzione la Sua lettera e le Sue considerazioni in merito al programma " Io e te ". Nel ringraziarLa per il Suo contributo, colgo l' occasione per porgerLe i miei cordiali saluti. Marcello Foa ".
Speriamo bene, Pierluigi. Se son rose fioriranno. Erano rose... ! Ti saluto. Salvatore
Ho comprato una stilo ma non so dove indirizzare la lettera!!!
Ciao Pigi, avrei preferito scriverti con carta e penna ma ho trovato solo questo modo per mandarti un saluto. Mi è’ dispiaciuto tantissimo non aver potuto vedere le ultime puntate di “io e te”: mio marito ed io, dovendo tornare a Roma, siamo partiti sotto una pioggia torrenziale pur di arrivare in tempo per la tua trasmissione e invece... Che delusione! Ci hai tenuto compagnia tutta l’estate in modo garbato e rispettoso, ci hai offerto tanti spunti di riflessione attraverso le varie rubriche di Katia e di Santino e ci hai inondato di musiche e immagini meravigliose!, Grazie infinite anche a Lucangelo e agli amici di Ugo.. Complimenti soprattutto a te per la passione e la generosità’ che sono un valore aggiunto (e molto raro) alla indubitabile professionalità’ con cui hai condotto tutte le puntate. Spero di rivederti presto in TV perché’ il tuo modo di fare televisione e’ una carezza sul cuore e libera i migliori sentimenti. Ti auguro tutto il successo che meriti e ti abbraccio con affetto. Alessandra
Ho scritto poco fa, caro Pierluigi, un messaggio al Presidente della Rai Marcello FOA. Un saluto cordiale e musicale !
AL PRESIDENTE MARCELLO FOA.
Ci siamo incontrati casualmente e per un attimo nel corso di un dibattito a San Salvatore in Lauro qui a Roma. Eri fra i relatori insieme ad Alberto Bagnai. Mi rivolgo a te nella speranza che il programma “ Io e te”, una vera perla culturale, venga proseguito quanto prima sotto la guida sagace e delicata del giornalista Pierluigi DIACO.
Dico culturale, non nel senso accademico, esibizionista, presuntuoso ed arrogante. E’, questo, un metodo, un approccio, un’ indagine, uno scavo, nell’ interiorità e nella problematicità dell’essere umano. Un metodo alla Blaise Pascal dunque, che passa attraverso le “ ragioni “ del cuore: ”Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point “ ! Pensiero che, tradotto sul piano musicale, può essere perfettamente collegato alle celebri parole di Beethoven: “Von Herzen - möge es wieder - zu Herzen gehen! ».
Tutto questo io ho ritrovato nel suddetto programma, nel conduttore Diaco, e nella fondamentale collaborazione del soprano Katia Ricciarelli. Un intrattenimento, certo ; ma intelligente colto elevante, soprattutto se si tien conto del crescente degrado mentale e comportamentale della nostra società.
Vogliamo allora, caro Marcello, riappropriarci di un Giacomo Leopardi (contro il pensiero dominante del “ secol superbo e sciocco “) ; di un Giuseppe Verdi, di un Rossini, di un Bellini ?
E’ tempo di tornare alle ragioni del cuore, non disgiunte dal BEL CANTO e dal BEN DELL’ INTELLETTO!
Un saluto cordiale.
Salvatore Del Vecchio -
Al PRESIDENTE MARCELLO FOA
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S. P. A. - Via Teulada 66 - 00195 Roma (RM)
Voglio complimentarVi per la trasmissione e mi dispiace che abbiate dovuto interrompere a causa di un contagio.
Devo però fare una precisazione per il soprano KATIA RICCIARELLI.
Sono un'appasionata di Lirica e nulla mi sfugge quando ascolto le belle registrazione che la Ricciarelli ci propone.
Ma questa volta c'è stato un errore gravoso durante l'ascolto del GUGLIELMO TELL di G. Rossini (trasmissione del 28 agosto).
La Ricciarelli propone l'ascolto del finale CAPOLAVORO del Guglielmo Tell citando i nomi di Muti - Merritt e Zancanaro.
Errore! !
l'edizione che la Ricciarelli ci ha fatto ascoltare è quella diretta da Riccardo Chailly con le voci del baritono americano SHERRILL MILNES e LUCIANO PAVAROTTI
e la FRENI.
Mi domando come la Ricciarelli non abbia riconosciuto la voce inconfondibile di Pavarotti che è completamente diversa da quella del grande tenore rossiniano Chris Merritt e poi come si può confondere la voce del grande baritono americano Sherrill Milnes con quella di Giorgio Zancanaro? !
Lo faccia presente alla Ricciarelli.
Ringrazio e porgo cordiali saluti a Lei e alla grande Katia Ricciarelli
Claudia
Ciao Pigi, volevo farti i complimenti per il tuo programma diverso da tutti i programmi visti. Le interviste spontanee improvvisate dei personaggi famosi mi sono piaciute molto. Le canzoni ascoltate per intero con i video che scorrevano molto emozionanti. Il delicato Santino troppo dolce ed educato. Katia una bella persona che qui e’ venuta fuori tutto di lei. Tu che osservi attentamente le persone e le studi e ti fai raccontare tutto di loro e ascolti con interesse e attenzione. Belle anche le storie delle persone comuni. Bello anche l’angolo degli animali. Insomma di questo programma mi e’ piaciuto proprio tutto tutto!!! e mi e’ dispiaciuto che abbiate dovuto interromperlo: -(spero davvero che lo riproponiate perche’ un programma cosi bello non puo’ finire qui! Grazie Pigi ti mando un abbraccio ! Vivi: -)
Salve Pierluigi, mi è piaciuta molto l'dea che hai lanciato di scriverti lettere, in un momento nel quale carta e penna sono in estinzione.
Io ho 59 anni e la passione della scrittura fin da bambina, ma è da pochi anni che sono una scrittrice " esordiente". Strano alla mia età, no.. ?
Avevo bisogno dell'impulso giusto per pubblicare e questo è arrivato con la morte del mio adorato cane, una splendida femmina di labrador.
Noor, così si chiamava, è morta a 10 anni a causa di un carcinoma maligno al naso.
Ho cominciato a scrivere di lei subito dopo, forse per esorcizzare un dolore grande o forse perchè dopo che non era più accanto a me per casa e fuori, ho iniziato a riflettere su quanto di bello lei mi avesse regalato nei suoi dieci anni di vita. Le gioie per le sue esternazioni d'amore sorprendenti, lo stupore per quel linguaggio che ho scoperto di parlare anch'io, l'allegria dei suoi giochi... poi la scoperta della malattia, il mio prodigarmi per tenerla accanto a me ancora, la consapevolezza di perderla ogni giorno un pò, fino alla sua morte. Mi piacerebbe che tu lo leggessi e mi dessi un parere competente. Se vuoi ti spedisco il libro, come una lettera.
Con ammirazione e stima, Roberta.
Carissimo Pierluigi grazie di cuore per la tua elegante e discreta presenza che ci ha accompagnato per tutta questa strana estate. Un grazie particolare anche a Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo. Bravissimi entrambi. Un augurio speciale perché in un futuro prossimo tu possa avere l’occasione di condurre di nuovo un programma così interessante e ben fatto.
Anna
Caro pigi, con io e te il tuo programma mi hai aiutata ad andare avanti, e'' un periodo difficilissimo, avrei piacere di scriverti delle lettere, cosa che condivido con poche altre persone, saresti un amico di penna prezioso, e quella mano tesa anche se epistolare salvifica per me, ti ringrazio di esistere, ti abbraccio ed attendo un tuo riscontro. grazie. carla
Caro Pierluigi, avevo già spedito una mia lettera indirizzata alla signora Katia Ricciarelli. Poi è successo di tutto. Auguri, comunque. Ora ti invio di nuovo il mio messaggio:
Cara Katia, anzi Lindissima Katia, come l’ indimenticabile Amapola ! Ho seguito da qualche tempo e gustato il tuo BEL CANTO, sono ora in grado di comprendere il segreto della incredibile dolcezza della tua voce appassionata: tu canti con il cuore!
Mi fai venire in mente le celebri parole di Beethoven: “Von Herzen – möge es wieder zu Herzen gehen „.
Ecco la prova che mi ha particolarmente convinto e impressionato:
“Che farò lontan da te pena dell'anima
Senza vederti, senza averti, nè guardarti
Anche lontano non vorrò dimenticarti
Anche se è ormai impossibil il nostro amor
Come levare via il profumo al fiore?
Come togliere al vento l'armonia?
Come negar che ti amo vita mia?
Come togliermi in petto questa passion?. .. ”
Stiamo al sublime. Grazie ! Salvatore Del Vecchio – Roma
Gentile Pierluigi mi è molto dispiaciuto apprendere della fine anticipata del suo programma che ho seguito con entusiasmo, mi ha arricchita interiormente. Unico nel suo genere, fonte di enorme introspezione e riflessione. Molto molto emozionante la parola sotto forma di musica ed immagini. Grazie. Giovanna Arcese
Ciao pier cosi mi piaceva chiamarti, anche se non c, ., e confidenza credimi mi si è gelato il sangue. come si suol dite. non ho parole ed ne sono rimasta senza. mi hai fatto ed con te katia lucangelo ed. santino compagnia., rinunciando anche a delle. compagnie piacevoli. Spero di. vederti da mara. Grazie grazie. grazie
Carissimissimo PIGI
me lo sentivo a pelle che oggi non ci sarebbe stata laTUA FAVOLOSA trasmissone!
scusa se ti scrivo di nuovo ma sono veramente triste:, tu ci manchi!!! andrà tutto bene alla giornalista come pure a te, che se non ti affidano un programma tutto tuo sono matti.
vorrei mandarti imiei libri, ora escogiterò un sistema, purtroppo sono in ebook ma se trovo qualcuno che va alla psta x me ti mndo ilcartaceo che ho fatto stampare dal digitale, se mi fai sapere indirizzo dove mandare il pacchetto
ti saluto con TANTO affetto
MARISa
Diaco sei stato bravissimo nella conduzione di Io e te, ti ho seguito sempre per la tua sensibilità sia verso gli ospiti che verso gli altri tuoi colleghi.
Sei molto bravo e spero ti facciano fare la conduzione serale.
Complimenti Andreina
P. S. Mi piacciono tantissimo anche Katia e Santino
Oggi mi siete mancati!!!
Buongiorno, non avevo mai capito di fatto come scrivere "a mano" le lettere. Forse perchè quando guardavo il programma avevo sempre qualcosa da fare, ma non smettevo mai di attenderla, questa estate. Oggi sono a dir poco annientata, tanto da avere addirittura le lacrime agli occhi. Cosa dire: auguri a tutti e grazie per quelle pillole di belle cose che avete offerto con il vostro servizio. Tutto mi è piaciuto, ma non nego che da buona melomane seguivo rapita la signora Katia Ricciarelli e la sua rubrica di lirica. Fateci sapere sulla vostra salute e ancora, tanti, tanti auguri... Maestra Stefania
Carissimo PIERLUIGI
la tua trasmissione mi è piaciuta da morire, mi ha tenuto compagnia in questa infima estate e la tua presenza mi mancherà tantissimo
sono una scrittrice di piccolo calibro i miei libri sono su internet sotto il mio nome
ho apprzzato molto la tua cultura serietà senso dell'umorismo competenza ecco non finirei mai, l'elenco, mi mancan le parole e pensare che di parole è fatto il mio mestiere
inoltre
la intervista con MOGOL MI HA FATTO MOLTO BENE dal punto di vista spirituale
GRAZIE
La zia che ti segue sempre ha comprato una cartolina da spedirti. Puoi darmi l'indirizzo di dove inviarla?
Grazie mille fin da ora.
Elisa Minardi Ravenna
Tesoro, sei proprio un signore!!! È lei l Alberti una "indemoniata" e terribile..., nonostante il bellissimo film di Ozpetek! ! Mi piacerebbe conoscerti
per chiacchierare un po'!!! Bacio
Buongiorno Pierluigi, la sua trasmissione L ho sempre seguita, lavoro permettendo. La trovo originale ed interessante e sinceramente condotta con uno spessore che è molto difficile incontrare. Io non so’ se L ho persa ma io desidero sentire dalla signora ricciarelli la illustrazione dell’opera Turandot di Puccini. La ringrazio tanto è buona fortuna per una persona talentuosa e colta come lei.
Carissimo, Pigi
Scusa la confidenza... è un una trasmissione bellissima, varia e ci dà occasione di conoscere col cuore tante novità e personaggi di spessore... mi sarebbe piaciuto chiedere la partecipazione come coppia ad "Io e te"siamo una coppia molto unità, ma non abbastanza originale.. mi piacerebbe che continuate oltre il 4 settembre... non capisco perché certi spettacoli vanno avanti, anche se insulsi, altri... vabbè grazie a tutti lo staff e a due perle insieme a te: Katia e Santino.. 👍🙋
Buongiorno seguo tutti i giorni la trasmissione, vorrei parlarle di un libro scritto da un amico... che ha xso l'intera famiglia causa Covid.
Secondo mio modesto parere merita attenzione...
Scritto da Matteo Landini... POTREI SCRIVERE UN LIBRO...
Grazie.
Ciao Pierluigi, complimenti per la bellissima trasmissione Io e Te che conduci magistralmente... una considerazione molto semplice, ho visto tante tue puntate, e ho visto tanti artisti che hai ospitato in trasmissione, ti posso fare una richiesta... c'è un artista che spesso non viene mai citato e ospitato, mi farebbe un immenso piacere se potresti invitare il cantante Sergio Caputo un grandissimo Artista e cantante del genere Swuing... ringrazio anticipatamente, nella speranza che si possa realizzare... invio i più sentiti e carissimi saluti... ancora complimenti per la trasmissione e la professionalita che hai Pigi... da chi vede tutte le puntate di Io e Te... Ciro Cecere Capua (Ce).
La sua trasmissione ha il sapore delle cose buone
Gentile Dott. Diaco,
caro Pierluigi, è molto che pensavo di scriverle. Sono un'insegnante di scuola primaria. Ci stiamo accingendo alla riapertura con tanta preoccupazione ma anche con la consapevolezza della grande responsabilità che abbiamo sul futuro delle nuove generazioni. La seguo quasi sempre all'ora di pranzo e diversamente dalla maggior parte delle trasmissioni, impossibili da " digerire" la sua ha il sapore delle cose buone, genuine, sane e fatte a mano con cura, il tempo necessario, sapienza e saggezza. Le faccio i miei complimenti perché sa trattare tutte le cose dalle più serie alle più leggere sempre con intelligenza, profondità e rispetto, non rendendo mai nulla banale, né gravoso, ma comprensibile nel senso più ampio del termine di chi spiega e com-prende, capisce insieme agli altri, lasciando spazio alla riflessione degli ospiti e di chi la segue da casa. Oltre ad esprimerlo con il suo linguaggio gradevole e le sue parole ben dosate e piene di suggerimenti anche impliciti, lo fa anche con il suo sguardo profondo e con i suoi occhi espressivi che parlano ancora prima e quasi più esplicitamente dei suoi commenti. Io la ringrazio della sua presenza della scelta della signora Ricciarelli e di Santino, originali compagni di viaggio a dimostrazione anche della sua ampiezza di vedute che spaziano senza pregiudizi e nei vari campi dell'arte e dell'informazione. Lei sa tirare fuori il meglio dalle persone, questo è un grande dono. Continui così, ci sono tante persone che amano il suo stile, ma fanno fatica in questo mondo omologato anche dei programmi televisivi di intrattenimento ma anche di cultura a trovare una bell'esempio come il suo! Lei è sempre un ospite graditissimo nelle nostre semplici case, a qualunque ora, è un uomo che porta con sé il dono della gentilezza e della conoscenza sempre unita alla sensibilità. Spero che le diano ancora spazio e che lei possa continuare ad essere sempre un esempio originale di autenticità, educazione e spessore umano per chi come me accende la tv in cerca non solo di notizie, distrazione, emozioni o denuncia, ma anche di un po' di speranza e gentilezza, qualcosa che lei trasmette in modo naturale e spontaneo. Grazie e complimenti a lei e al suo staff., Emilia
Egregio Dott. Diaco, Sono la Signora Elisabetta Volturno da Casamassima ( BA) innanzitutto complimenti per la trasmissione e per gli argomenti da lei trattati in modo impeccabile che li rende ancor di più impeccabili grazie alla sua sensibilità. Lei è proprio una brava persona e abbiamo bisogno di persone come lei. Essendo appassionata di musica lirica vorrei che nello spazio dedicato, venga proposta la parte finale del film il Rigoletto Interpretata dal grande Tito Gobbi. Un saluto speciale per una persona altrettanto speciale. Grazie!!.
Come posso contattare direttamente pierluigi diaco?
ho scritto varie mail, ma non ricevo un minimo segnale
per favore
diaco dovrebbe ricordarsi di noi
se non sara' possibile, ditegli comunque, che lo ricordiamo e lo apprezziamo per quello che fa
grazie
piero cotto e beatrice dali
347-------
-------
Buongiorno Pierluigi ascoltando oggi la trasmissione ho sentito che domani avrà ospite la Signora Barbara Alberti, io l ho conosciuta tanti anni fa al Palazzo delle Fonti di Fiuggi, ricordo come fosse ora il suo amore per gli animali, (già allora avevo deciso di diventare medico veterinario), aveva un cagnolino raccolto in autostrada all autogrill Pavesi e che quindi si chiamava Pavesino.
Un caro saluto Signor Pierluig
Un grande grazie ad una persona che ha finalmente riportato sulla Rai una trasmissione garbata e non urlata
Francesca Zurlini
Quello che ha appena detto Memo Remigi lo penso anche io
Pigi fa interviste che altri non fanno, ha un modo di intervistare diverso, ha una finezza nel chiedere non comune. Ci racconta cose dei personaggi che intervista che forse nessun altro riuscirebbe a raccontarci. Anche i personaggi che sceglie sono, fuori dal comune da gli schemi.
In realtà non so esprimere bene ciò che sento quando ascolto e guardo il suo programma, la mia mancanza di istruzione fa si che mi manchino le parole per descrivere al meglio, quindi concludo con un "bravo" diverso dalla massa, speciale.
Cinzia Fantechi
A Pierluigi Diaco
P arlare con il cuore e l'attenzione
I ntessendo le frasi con affetto
E guardando all'Essenza senza effetto,
R ichiede il governare l'emozione.
L a tua presenza qui in Televisione
U nisce Umanità, data di getto,
I ntrisa poi comunque di un progetto:
G arantisci così concreta azione.
I l tuo modo di essere assicura
D egna cornice di un vero programma:
"I o e te" avrà una Vita, sì, futura.
A desso, nella vasta e varia gamma
C he descrive l'Italia, la tua cura
O ffre al nostro Paese nuova fiamma.
Roma, 27 agosto 2020, ore 15. 02
Giovanni Giacomo Pani
Buongiorno. Ho appena letto che la RAI non ha inserito la trasmissione nel prossimo palinsesto e me ne rammarico. Finalmente una trasmissione garbata, intelligente e molto seguita. Spero comunque di ritrovare anche il prossimo anno il conduttore e tutto il suo ottimo staff. Continuerò a seguirvi con affetto. Mariella
Ciao Luigi, sono una tua grande ammiratrice non più giovanissima (ho un figlio un anno più grande di te) e ti scrivo per complimentarmi con te per la tua grande personalità, la tua schiettezza e la tua sensibilità. Non sono assolutamente una cantante (canticchio ogni tanto a casa con il karaoke) ma mi piacerebbe tanto venire da te e dedicarti "I giardini di Marzo" ovviamente accompagnata dalla tua chitarra che, a mio modesto parere, suoni benissimo. Mi dispiace che il programma volge al termine ma... tornerai perché il pubblico ti ama e ti vuole! Un abbraccio!
Commenti Facebook
Argomenti e biografie correlate
Ambra Angiolini Niccolò Fabi Ivano Fossati Giuliano Ferrara Emilio Carelli Piero Fassino Max Pezzali Mara Maionchi Francesco Facchinetti Donatella Rettore Franco Califano Giorgia Meloni Berlusconi Corriere Della Sera Maurizio Costanzo Lorella Cuccarini Alessia Marcuzzi Ballando con le stelle 2020 Conduttori TV TV
Caricamento in corso...
Persone famose nate nel 1977
Caricamento in corso...
Le stelle a comizio