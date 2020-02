Biografia

Simone Cristicchi nasce il 5 febbraio 1977 a Roma, secondo di tre figli. Appassionato di fumetti, rifiuta a sedici anni un contratto della Comic Art come disegnatore di "Tiramolla", intenzionato a proseguire gli studi al liceo classico. Iscrittosi all'Università di Roma Tre a Storia dell'Arte, presta servizio in qualità di obiettore di coscienza, prima di fare volontariato in un centro di igiene mentale. Il suo esordio nel mondo della musica risale a quegli anni: dopo essersi esibito nei locali "The place" e "Il locale", vince nel 1998 il Concorso Nazionale Cantautori, grazie a "L'uomo dei bottoni" che gli vale il Premio Siae per la miglior canzone.

Grazie al manager Francesco Migliacci ha l'opportunità di aprire i concerti di Niccolò Fabi e Max Gazzè e di firmare un contratto con "Carosello Records", etichetta discografica con cui pubblica "Elettroshock", il suo primo singolo. Per la stessa etichetta pubblica nel 2002 "Maria che cammina sull'autostrada", mentre con il brano "Leggere attentamente le istruzioni" partecipa alla trasmissione "Destinazione Sanremo", venendo però eliminato. Prova a ripresentarsi sul palco dell'Ariston l'anno successivo con la canzone "Studentessa universitaria", che però viene scartata dal direttore artistico Tony Renis.

Vincitore del "Cilindro d'argento" al Festival "Una casa per Rino" di Crotone, dedicato a Rino Gaetano, arriva al successo di pubblico nel 2005 con "Vorrei cantare come Biagio", brano tormentone in cui Simone dichiara di voler assomigliare a Biagio Antonacci (denunciando le difficoltà di un artista nel mantenere la propria individualità nella ricerca del successo). Il singolo anticipa l'album "Fabbricante di canzoni", il sui secondo singolo sarà proprio "Studentessa universitaria", che si aggiudicherà il Musicultura Festival e la Targa della Critica.

Cristicchi approda a Sanremo nel 2006 con "Che bella gente", che gli permette di ottenere la seconda posizione nella sezione "Giovani". Il singolo "Ombrelloni", uscito in estate, viene boicottato invece dalle radio a causa del suo linguaggio ritenuto troppo volgare. Il riscatto per il cantautore romano non tarda ad arrivare: nel 2007 vince il Festival di Sanremo con "Ti regalerò una rosa", il cui testo è ispirato ai mesi passati come volontario tra i malati di mente. Il brano vince, tra l'altro, il Premio della Sala Stampa Radio-Tv e il premio della critica intitolato a Mia Martini.

Dopo aver preso parte alla quinta edizione di "O' Scià", la rassegna organizzata da Claudio Baglioni a Lampedusa, pubblica nel 2008 il libro "Centro di igiene mentale - Un cantastorie tra i matti" e l'album "Dall'altra parte del cancello". Sempre in quell'anno, diventa padre di Tommaso, avuto da Sara, archeologa romana che sposerà nel 2010 e che nel 2011 darà alla luce un'altra figlia, Stella. Il 2009 vede Cristicchi in tour con "Canti di miniera, d'amore, vino e anarchia", insieme con il coro dei Minatori di Santa Fiora, che viene immortalato in un dvd documentario. Nel 2010 egli prende parte a Sanremo con "Meno male", brano scritto con Frankie Hi-Nrg, che raggiunge la finale grazie al maggior numero di voti raccolti tra i musicisti dell'orchestra.

La pubblicazione dell'album "Grand Hotel Cristicchi" anticipa la sua partecipazione al Concerto del Primo Maggio, in cui tra l'altro interpreta "Nostra Patria è il mondo intero", canto anarchico. Dopo aver collaborato a "Q.P.G.A.", disco di Claudio Baglioni in cui interpreta "Nuvole e sogni", Simone vince il Premio Mogol grazie al testo del brano "L'ultimo valzer", e propone a teatro "Li Romani in Russia", diretto da Alessandro Benvenuti.

Mentre la canzone "Genova brucia" si aggiudica il Premio Amnesty Italia del 2011, il cantautore conduce "Meno male che c'è Radio 2", varietà radiofonico presentato insieme con Nino Frassica. Nell'autunno di quell'anno, realizza la colonna sonora di "Cose dell'altro mondo", film di Francesco Patierno, e interpreta la sigla dell'edizione italiana di "Il piccolo principe", cartone animato trasmesso da Raidue.

Nel 2019 torna a Sanremo con il brano "Abbi cura di me".