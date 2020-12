Biografia

Antonino Frassica, celebre attore e comico conosciuto semplicemente come Nino Frassica nasce l'11 dicembre del 1950 a Messina.

Trasferitosi a Milano per studiare al Piccolo, è protagonista di diverse esperienze teatrali fino a quando ha l'opportunità di lavorare con Renzo Arbore (rimasto colpito da un messaggio che Frassica gli aveva lasciato nella segreteria telefonica): nel 1983, l'attore siciliano debutta al cinema nel film "'FF.SS.' - Cioè: '... che mi hai portato a fare sopra a Posillipo se non mi vuoi più bene?'", dove veste i panni del tecnico di Tele Ottaviano.

Quelli della notte e i primi successi

Due anni dopo, approda in televisione prendendo parte al varietà "Quelli della notte", interpretando il frate Antonino da Scasazza, che si fa apprezzare dal pubblico per i suoi tormentoni e le sue frasi sconclusionate, oltre che per l'improbabile concorso a premi che organizza: da quell'esperienza verrà tratto "Il libro di Sani Gesualdi", edito da Longanesi, cui seguirà "Terzesimo libro di Sani Gesualdi".

Dopo avere recitato per Maurizio Nichetti nel film "Il Bi e il Ba", nel 1987 Nino Frassica è ancora al fianco di Arbore in "Indietro tutta!", dove crea il personaggio del "bravo presentatore", parodia di un tipico conduttore tv: anche in questo caso, l'esperienza approderà in libreria con "Il manovale del bravo presentatore", pubblicato sempre da Longanesi.

Gli anni '90

All'inizio degli anni Novanta Nino Frassica è protagonista di numerose commedie cinematografiche: nel 1991 è in "Vacanze di Natale '91", di Enrico Oldoini, mentre l'anno successivo è uno degli attori di "Sognando la California", diretto da Carlo Vanzina, dove ritrova Maurizio Ferrini, già suo collega ai tempi di Arbore.

Sempre con Enrico Oldoini recita in "Anni '90" e nel sequel "Anni '90 - Parte II", oltre che in "Miracolo italiano". In questo periodo, torna in libreria con "Come diventare maghi in 15 minuti", scritto con Michele Foresta (il Mago Forest).

Nel 1998 Frassica è uno degli attori del telefilm "S.P.Q.R.", al fianco di Antonello Fassari; a partire dall'anno successivo, affianca Terence Hill nella fiction di Raiuno "Don Matteo", dove impersona il maresciallo Cecchini: il telefilm si rivela un successo di ascolti clamoroso.

Sempre nel 1999 torna al cinema venendo diretto da Cristiano Bortone in "Sono positivo", mentre l'anno seguente è nel cast di "Le sciamane", di Anne Riitta Ciccone, e de "La crociera".

Gli anni 2000

Dopo avere recitato in "Il destino ha 4 zampe", nel 2003 appare in "Prendimi e portami via", di Tonino Zangardi, in "Apri gli occhi e... sogna", di Rosario Errico, e in "Bell'epoker", di Nico Cirasola. Nel 2005 torna a recitare per Anne Riitta Ciccone in "L'amore di Maria", mentre l'anno seguente ritrova Carlo Vanzina dietro la macchina da presa in "Eccezzziunale veramente - Capitolo secondo... me", dove si presta a spassosi duetti comici con Diego Abatantuono.

Dal 2006, è tra gli attori di "Butta la luna", fiction trasmessa da Raiuno con protagonista Fiona May. Dopo avere lavorato in "Tre giorni d'anarchia" di Vito Zagarrio, Nino Frassica è nuovamente accanto ad Abatantuono ne "L'Abbuffata", di Mimmo Calopresti.

Sempre nel 2007, lavora in "Viaggio in Italia - Una favola vera", di Paolo Genovese e Luca Miniero. L'anno successivo, in televisione compare in "Ho sposato uno sbirro", telefilm di Raiuno con protagonista Flavio Insinna, ed è sul grande schermo con numerose produzioni: "15 Seconds" di Gianluca Petrazzi, "Pene d'amore" di Alfredo Fiorillo, "Volevo gli occhi blu" di Francesco Lama, "Un attimo sospesi" di Peter Marcias, "Se chiudi gli occhi" di Lisa Romano e, soprattutto, la commedia "La fidanzata di papà", in cui recitano anche Simona Ventura e Massimo Boldi e che è diretta ancora una volta da Enrico Oldoini.

Nel 2009 Nino Frassica appare ne "L'ispettore Coliandro", serie di Raidue con Giampaolo Morelli, mentre al cinema si fa notare nel kolossal di Giuseppe Tornatore "Baarìa", accanto a Margareth Madè e Beppe Fiorello.

Gli anni 2010

Nel 2010 è nel cast di due produzioni internazionali: "The Tourist", di Florian Jenckel von Donnersmarck, e "Somewhere", di Sofia Coppola; la regista lo sceglie dopo avere scoperto su Youtube alcuni video risalenti a "Indietro tutta!". In "The tourist", Frassica veste i panni di un carabiniere che insegue tra i canali di Venezia il personaggio interpretato da Johnny Depp; in "Somewhere", invece, impersona il presentatore del Telegatto.

Sempre nel 2010, l'attore siciliano è al fianco di Maurizio Casagrande nel film di Rocco Mortelliti "La scomparsa di Patò". Dopo avere affiancato Giulio Scarpati nella fiction di Raiuno "Cugino & cugino", nel 2012 è accanto a Sabina Guzzanti nel programma comico "Un due tre stella", in onda su La7, dove propone i personaggi di Anno Ghiotti, critico televisivo, e del Mago Acirfass.

In seguito, è guest star della quinta stagione de "I Cesaroni" e inizia a collaborare con "Le Iene", come inviato al fianco di Pietro Pulcini con il personaggio di Tommi Paradais, il cui compito è quello di disturbare le riprese di film e programmi tv. Al cinema, invece, affianca Alessandro Bianchi e Michelangelo Pulci nella commedia di Lorenzo Vignolo "Workers - Pronti a tutto".

Nel 2013 è protagonista, insieme con Renato Pozzetto, di "Casa e bottega", miniserie trasmessa da Raiuno; inoltre, è guest star di alcuni episodi della serie tv "Mario", scritta, diretta e interpretata da Marcello Macchia (Maccio Capatonda), trasmessa su Mtv: nella sitcom, veste i panni del pompiere Pompiero.

Dopo avere preso parte ad "Altrimenti ci arrabbiamo", talent show presentato su Raiuno da Milly Carlucci, nel 2013 è tra gli attori di "Cha cha cha", di Marco Risi. Nel 2014, Frassica è uno dei protagonisti della commedia "Andiamo a quel paese", diretta e interpretata da Salvo Ficarra e Valentino Picone. Sempre nello stesso anno dà alle stampe la sua autobiografia dal titolo "La mia autobiografia (70% vera 80% falsa)".