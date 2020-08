Nato a Chicago il giorno 3 agosto 1950, John Landis è l'autore di molti film cult tra cui il mitico "The Blues Brothers " (con John Belushi e Dan Aykroyd ) e "Un lupo mannaro americano a Londra". E' solo un adolescente quando inizia a lavorare come portalettere per la famosa casa di produzione cinematografica 20th - Century Fox. Nelle sue pellicole, ancora oggi considerate pietre miliari del cinema di ogni tempo, si nota la sua sensibilità adolescenziale caratterizzata da una vena trasgressiva e fantastica.

