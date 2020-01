Biografia

Giovanna Civitillo è una showgirl e ballerina italiana. E' nota inoltre per essere la moglie del conduttore televisivo Amedeo Sebastiani, in arte Amadeus. Scopriamo insieme in questa breve biografia chi è veramente Giovanna, le curiosità sulla sua vita - anche privata - e qual è stata la sua carriera professionale.

Giovanna Civitillo, la biografia

Nasce a Vico Equense, in provincia ci Napoli, il 9 settembre del 1977. Giovanna Civitillo all'età di nove anni decide di entrare nel mondo della danza classica e moderna, intraprendendo gli studi presso l'Accademia di Arte e Spettacolo, vicino la sua città d'origine.

In questo contesto partecipa a diversi concorsi nazionali ed internazionali che le permettono di ottenere numerosi premi e riconoscimenti; tali risultati spronano Giovanna a continuare per crescere nel suo percorso.

Giovanna Civitillo

Nel 1996 si affaccia al mondo della televisione: partecipa come ballerina a diversi programmi, sia sui canali Rai che sulle reti Mediaset.

Giovanna Civitillo appare in programmi come "Carramba! Che sorpresa" (condotto da Raffaella Carrà), "Domenica In" e in diverse coreografie di "Ciao Darwin" (condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti) nonché del Bagaglino.

Giovanna Civitillo negli anni 2000

Dal 2002 al 2006 affianca Amadeus, partecipando come valletta al programma "L'Eredità". E' in questo periodo che i due iniziano la loro relazione sentimentale, più precisamente dal 2003.

Amadeus e Giovanna Civitillo

In questo periodo però Giovanna Civitillo precipita anche al centro di alcune polemiche: è accusata di tenere atteggiamenti eccessivi in alcuni suoi "stacchetti" all'interno della trasmissione. A puntare il dito è soprattutto la giornalista Lucia Annunziata. Per difendersi e spiegare con la sua voce le verità a riguardo, interviene come ospite ad alcuni programmi, tra cui "I raccomandati", condotto da Carlo Conti, e "La grande notte del lunedì sera", guidato da Simona Ventura.

Probabilmente anche per lasciarsi alle spalle tali polemiche, nel 2006 decide di seguire il compagno Amadeus sulla rete Mediaset nel programma "1 contro 100", programma della fascia pre serale di Canale 5 all'interno del quale svolge lo stesso ruolo che aveva nell'Eredità.

La maternità e il matrimonio

Il 18 gennaio 2009 Giovanna diventa mamma di Josè Alberto. Per Amadeus è la seconda volta: il conduttore aveva già una figlia, Alice, nata da una precedente relazione. Pochi mesi più tardi, il 12 luglio 2009, Giovanna Civitillo e Amadeus si uniscono in matrimonio con rito civile.

Giovanna decide poi di mettere da parte la sua carriera per dedicarsi totalmente al figlio.

Il ritorno in TV

Torna in televisione solo nel periodo 2015-2016, apparendo come personaggio del "Minimondo" ad "Avanti un Altro", programma condotto da Paolo Bonolis su Canale 5.

Nel 2018 Giovanna Civitillo partecipa alla trasmissione "Detto Fatto" su Rai; nel 2018, è ospite allo Zecchino d'Oro.

L'anno seguente, al decimo anniversario di matrimonio, Amadeus e Giovanna si sposano nuovamente, questa volta in chiesa.

Giovanna Civitillo e Amadeus il giorno del matrimonio

Il 2020 è l'anno d'oro per Amadeus che arriva a condurre per la prima volta in carriera il Festival di Sanremo e anche Giovanna Civitillo è coinvolta nella kermesse: affianca il marito conduttore ricoprendo il ruolo di inviata speciale per alcuni servizi.

Le polemiche prima di Sanremo

A pochi giorni dall'inizio di Sanremo 2020, come peraltro accade ogni anno, arrivano le prime polemiche a infiammare i media. A fine gennaio 2020 la vittima delle polemiche è proprio Amadeus, accusato di aver utilizzato frasi sessiste nei confronti di Francesca Sofia Novello - modella, fidanzata di Valentino Rossi, invitata a condurre il Festival al fianco di Amadeus. Il conduttore ha descritto una virtù di Francesca con queste parole: "... accanto ad un grande uomo come lui, riesce a stare sempre un passo indietro".

Giovanna Civitillo ha poi cercato di spegnere la polemica spiegando come il marito sia stato frainteso:

A volte un passo avanti. A volte un passo indietro. Spesso Accanto ma soprattutto la cosa più importante sempre, sempre felice. Purtroppo o per fortuna mio marito è poco social, e a me diverte avere un profilo di coppia, fatto proprio così e che gestisco io!

Il riferimento è al profilo Instagram @giovanna_e_amadeus.

La stessa Francesca Novello ha poi dato dimostrazione di aver compreso ciò che volevano dire le parole del conduttore e direttore artistico del Festival.