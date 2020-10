Biografia • Costruire vittorie

André Villas Boas nasce a Oporto (Portogallo), il 17 ottobre 1977, da padre portoghese (di famiglia di origine nobile - il bisnonno paterno era barone di Paço Vieira) e madre inglese. Fin da piccolo è un grande appassionato degli aspetti tattici del gioco del calcio, cosa che gli dà l'occasione di mettersi in luce agli occhi di Bobby Robson quando, nel 1994, l'inglese viene scelto come guida tecnica del FC Porto e va ad abitare vicino al giovane André.

Dopo una partita di Champions League della compagine biancazzurra, infatti, Villas Boas recapita a Robson una lettera nella quale muove al tecnico inglese alcune critiche riguardo l'impiego dell'attaccante Domingos Paciência e, più in generale, riguardo le soluzioni tattiche scelte per la squadra portoghese.

A quella lettera seguono, in occasione dei non rari casuali incontri tra i due, altri scambi di opinione su squadre e giocatori. Robson rimane molto impressionato dagli appunti di Villas Boas (così come dalla sua conoscenza della lingua inglese - ovviamente merito della madre), tanto da inserirlo, ancora minorenne, all'interno del suo staff (dove lavora già José Mourinho) in qualità di osservatore e assistente e, successivamente, da fargli frequentare la scuola della Scottish Football Association (la Federcalcio scozzese).

Ormai la carriera del tecnico lusitano è avviata: lavora, nella stagione 1994-1995, all'Ipswich Town FC come assistente dell'allenatore George Burley, al Porto (stagione 1995-1996, ancora nello staff di Robson) e al Barcellona (stagioni 1996-2000, nello staff di Robson prima e di Van Gaal poi).

Dopo le parentesi di una stagione come commissario tecnico delle Isole Vergini Britanniche (2000-2001) e come allenatore della squadra under 19 del Porto (2001-2002), torna ad occuparsi, come assistente del primo allenatore José Mourinho, della prima squadra di Porto (2002-2004), Chelsea (2004-2007) e Internazionale (2008).

Nel 2009 gli viene offerta, a stagione in corso, la guida tecnica dell'Académica, squadra di bassa classifica del campionato portoghese, che conduce ad una tranquilla salvezza (11º posto) ed alla semifinale della coppa nazionale.

Nel 2010 è al Porto, grazie alla guida del quale ottiene, a soli 33 anni, fama internazionale, vincendo campionato portoghese (con 23 vittorie, 3 pareggi e nessuna sconfitta), coppa del Portogallo ed Europa League (battendo in finale l'SC Braga, guidata, caso del destino, proprio da quel Domingos Paciência che "aiutò" Villas Boas a farsi conoscere da Bobby Robson).

Dopo la vittoria in Europa League, il 18 maggio 2010, è l'allenatore più giovane ad aver vinto una coppa europea, avendo battuto il record precedentemente detenuto da Gianluca Vialli.

Dopo i brillanti risultati ottenuti, il Porto lo "blinda" rinnovandogli il contratto, nel quale viene inserita una clausola di rescissione di 15 milioni di euro, cosa che tuttavia non frena i grandi club europei a provare ad assicurarsene i servigi per la stagione 2011-2012: il nome di Villas Boas viene accostato nel corso del mese di giugno del 2011 al Chelsea di Roman Abramovich e all'Inter di Massimo Moratti.

Pratica un calcio molto offensivo, come si può chiaramente intendere dalle parole da lui stesso pronunciate dopo la vittoria in Europa League: «La filosofia del Barcellona incarna il mio modo di intendere il calcio. Possesso palla, reparti vicini nella lunghezza del campo ma che sanno sfruttarne tutta la larghezza, voglia di attaccare. [...]», fatto di grande pressione degli avversari in fase di non possesso palla e successive rapide ripartenze.

Lo schieramento che preferisce utilizzare è il 4-3-3, perfettamente in linea con il suo modo di intendere il calcio. Ha grande attenzione per i dettagli e chiede, ai suoi giocatori, grande disciplina tattica.

Ha, in più di un'occasione, dichiarato che il suo modello di riferimento è Pep Guardiola, ma non ha mai mancato di ricordare l'influenza che hanno avuto, nella sua formazione di tecnico, Bobby Robson e Josè Mourinho.

Dal giugno 2004 André Villas Boas è sposato con Joana Maria Noronha de Ornelas Teixeira, unione benedetta nell'agosto 2009 e nell'ottobre 2010 dalla nascita delle figlie Benedita e Carolina.