Biografia • Per mari, per il mare

Tessa Gelisio nasce ad Alghero il 6 luglio 1977, da genitori di origini sarde, toscane (da parte di madre) e venete (da parte di padre). Conduttrice televisiva, autrice e giornalista, Tessa è anche Presidente dell'Associazione ambientalista forPlanet Onlus.

Cresciuta a Rosignano Marittimo (Livorno), inizia giovanissima la carriera di modella.

Esperta di ecologia e comunicazione ambientale, inizia la attività di ecologista fin da giovanissima, militando in diverse associazioni ambientaliste quali il WWF, gli Amici della Terra, Legambiente; si lega anche a centri per la tutela di specie selvatiche.

Presta la sua immagine impegnandosi come testimonial per campagne sociali su stampa e televisione per Legambiente ("Lo smog uccide la tua storia" nel 1998, "Salvalarte" nel 2000, "I dieci comandamenti del mare" nel 2004).

La carriera di conduttrice televisiva inizia nel 2001; durante la sua esperienza conduce programmi i cui contenuti affrontano temi di ambiente, arte, cultura e scienze.

Come giornalista scrive di ecologia e tematiche sociali legate all'ambiente.

Legata da molti anni (dal 2003) al programma di Rete 4 "Pianeta Mare", trasmissione settimanale sul mare e il mondo dei pescatori di cui Tessa è anche autrice, altre trasmissioni tv condotte da Tessa Gelisio sono "Blu & Blu" (2001) per TMC; "Oasi" (2001-2002), programma quotidiano in studio con documentari sulla natura, ecologia e animali, per La7; "Serenovariabile" (2003), programma settimanale di Rai 2; "Italiachevai...", programma settimanale di arte, cultura, tradizioni di Rai 1; "Solaris - Il mondo a 360°" (dal 2003 al 2006, 4 edizioni), trasmissione quotidiana, con ultima edizione da studio, con documentari che parlano di animali, tecnologia, scienze, natura, ecologia, avvenimenti storici, per Rete 4. Nel 2010 tra luglio e agosto conduce 4 puntate di "Life - Lo spettacolo della vita", un programma che propone documentari (prodotti dalla BBC) dedicati al mondo della natura.

Tra le altre esperienze ricordiamo la conduzione di un programma radiofonico dedicato ai viaggi nel 2008 ("105 Travell" con Tony e Ross); il Concerto di Natale, trasmesso il 24 dicembre 2007 su Rete 4, dal duomo di Reggio Calabria; "Tributo a Luciano Pavarotti", concerto in onore e ricordo del tenore italiano, trasmesso il 12 ottobre 2008, da Petra, in Giordania (manifestazione a cui partecipano tantissimi artisti, come Jovanotti, Sting e Zucchero).

Tessa Genisio ha curato anche diversi libri tra cui alcuni di ricette ittiche, ispirati dalle esperienze di "Pianeta Mare".

Dal mese di ottobre 2011 conduce la fortunatissima rubrica dedicata alla cucina "Cotto e mangiato", in onda all'interno dell'edizione delle ore 12.25 di Studio Aperto (Italia 1), sostituendo Benedetta Parodi.