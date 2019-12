Biografia • Nel paese delle meraviglie

Fernanda Lessa, modella brasiliana dalle misure statuarie, è diventata rapidamente famosa nel nostro paese grazie ad una fortunata pubblicità che l'ha vista affiancata al campione nerazzurro Bobo Vieri, spot che fra l'altro ha scatenato una serie di pettegolezzi su una sua presunta relazione con l'attaccante interista (allora già fidanzato con l'altrettanto famosa ex velina di Striscia la Notizia Elisabetta Canalis).

Modella da quando aveva 17 anni, Fernanda nasce a Rio de Janeiro il 15 aprile del 1977. Le sue misure farebbero invidia ad una statua greca tanto sono sinonimo di perfezione ed equilibrio fra le parti: alta un metro e 78 centimetri, ha i centimetri ideali per fare la top model: 90-62-90.

La sua carriera, come ovvio, è iniziata in Brasile ma poi il vorticoso mondo della moda l'ha portata a lavorare anche in altri Paesi. Fra i quali vi è appunto l'Italia, patria degli stilisti e della bellezza, in cui si è trasferita solo da qualche anno. Una sbarcata sul suolo italico, così voracemente affamato di volti e personaggi, è stata immortalata in moltissime pubblicità ed ha sfilato per gli stilisti di moda più noti.

Fra le tappe della sua carriera non poteva mancare Milano dove, quando si è trattato di celebrare i tradizionali tre giorni dedicati alla moda, è risultata una delle regine della manifestazione.

L'industria cosmetica, grazie alla sua pelle perfettamente levigata e priva di qualsiasi difetto, l'ha poi prontamente utilizzata come donna immagine (fra le campagne che ha realizzato si possono nominare giganti quali Armani a L'Oréal, Swatch, Campari e Alfa Romeo).

Ad ogni modo, come detto, la vera notorietà è derivata a Fernanda grazie allo spot in cui compare con Christian Vieri e, molto più a questo che a quello, alle dicerie che successivamente si sono scatenate sul suo conto, in cui l'immaginario collettivo la vedeva in competizione con l'altra bellissima dello schermo, Elisabetta Canalis. Entrambi i protagonisti hanno sempre però smentito vigorosamente ogni coinvolgimento.

Fra l'altro, una smentita è avvenuta in modo clamoroso proprio di fronte alle telecamere e alla stessa Canalis quando, in occasione del programma "Moda Mare", Fernanda affermò testualmente che: "Con una ragazza bella come Elisabetta, Vieri non ha di certo bisogno di cercarsene un'altra".

Nel 2003 si era parlato di lei per un'apparizione al DopoFestival di Sanremo, in qualità di invitata speciale, ma i continui pettegolezzi sul suo conto l'hanno fatta desistere dall'apparire in video.

Sul piano caratteriale Fernanda Lessa è una ragazza solare e aperta, portata per il divertimento e l'aria aperta. Il suo sogno, pur essendo molto legata alla sua terra (e come non potrebbe, trattandosi del meraviglioso Brasile), è quello di vivere a Firenze in compagnia del suo Yorkshire, Zuzus.

Dopo una relazione con Vittorio Mango, produttore fotografico con casa a Milano, dal 2006 è compagna del tastierista dei Subsonica, Davide Dileo (in arte Boosta): con il musicista ha avuto due figlie, la primogenita Lua Clara, nata il giorno 18 ottobre 2007 e Ira Marie, nata il 14 agosto 2008.

Nel 2007 Fernanda viene coinvolta nell'inchiesta chiamata "Vallettopoli" come persona informata dei fatti: negli interrogatori e in interviste successive avrebbe ammesso il consumo di stupefacenti accusando nel contempo di prostituzione altre soubrette coinvolte nell'indagine.