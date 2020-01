Biografia • L'amore per il set

Micaela Ramazzotti nasce a Roma il 17 gennaio 1977. Esordisce nei fotoromanzi quando è ancora una ragazzina e per diversi anni lavora in questo settore comparendo nella rivista per adolescenti "Cioè".

All'età di 21 anni recita nel film "La prima volta": la trama sviluppa sei storie di ragazzi e ragazze che scoprono il sesso per la prima volta. Nello stesso anno interpreta una parte molto piccola nel film melanconico di Pupi Avati "Tutta la vita davanti". Un film sull'infanzia del regista che non è sicuramente il più bello della carriera di Avati. Viene quindi notata e scelta per il cinepanettone "Vacanze di Natale 2000". La sua carriera si riempie di nuove esperienze e l'anno successivo interpreta "Zora la vampira", un'artista romana che fa innamorare un Dracula in trasferta. Sempre nello stesso anno interpreta una ragazza innamorata di un cardiologo in "Vento di primavera - Innamorarsi a Monopoli".

Gli anni 2000

Nel 2001 recita al fianco di Alessandro Benvenuti e di Elena Sofia Ricci in "Commedia sexy" di Claudio Bigagli. Sperimenta anche generi diversi oltre al cinema e nel 2004 recita nel videoclip di Max Pezzali: "Il mondo insieme a te" titolo omonimo della canzone del leader degli 883. Arrivano alcuni premi, il più importante dei quali è il premio come attrice rivelazione dell'anno alla 63° mostra del cinema di Venezia per la sua interpretazione di Veronica nel film "Non prendere impegni stasera" del 2006, storie di quarantenni e cinquantenni alle prese con i loro fantasmi e le loro irrisolte questioni di vita quotidiana.

Nei due anni successivi Micaela recita per alcune fiction prodotte da Mediaset come "R.I.S. 3 - Delitti Imperfetti", "Crimini bianchi" e "L'ultimo padrino" recitando a fianco di Michele Placido. Viene nominata ai David di Donatello per "Tutta la vita davanti" in cui recita al fianco di Valerio Mastandrea per la regia di Paolo Virzì, del quale si innamora sul set e che sposa nel 2009.

Micaela Ramazzotti negli anni 2010

Prima di dargli un figlio, nel 2010, riesce a vincere un Ciak d'oro per il film "Questione di cuore" di Francesca Archibugi, in cui interpreta la moglie di un carrozziere e ad interpretare un'infermiera moralista e pedante in "Ce n'è per tutti" di Luciano Melchionna. Inoltre recita per la seconda volta per il marito in "La prima cosa bella", film grazie al quale vince il David di Donatello come miglior attrice protagonista.

Dopo la gravidanza ritorna a recitare in un film di Pupi Avati "Il cuore grande delle ragazze" che esce nel 2011. Nel 2012 recita in "Posti in piedi in paradiso", una commedia diretta da Carlo Verdone, che esce nelle sale cinematografiche a marzo e in cui svolge un ruolo da coprotagonista insieme allo stesso Verdone, Pierfrancesco Favino e Marco Giallini.

La seconda metà degli anni 2010

I film a cui partecipa in questi anni sono numerosi. Ne elenchiamo alcuni degni di nota: "Il nome del figlio" (2015, di Francesca Archibugi); "La pazza gioia" (2016, del marito Paolo Virzì); "Qualcosa di nuovo" (2016, di Cristina Comencini); "La tenerezza" (2017, di Gianni Amelio); "Una famiglia" (2017, di Sebastiano Riso); "Una storia senza nome" (2018, di Roberto Andò). Si separa da Virzì nel novembre 2018, ma pochi mesi dopo, a febbraio 2019 la coppia annuncia il loro ritorno assieme.