Biografia

Il nome completo di Michelle Obama è Michelle LaVaughn Robinson.

Nasce a Chicago il 17 gennaio del 1964. Da subito si impegna molto negli studi, raggiunge infatti la laurea in legge ad Harvard.

Con questo titolo di studio comincia successivamente a lavorare presso il piccolo studio legale di Sidley Austin.

Qui, nel 1988, Michelle diventa assistente di un uomo che poi, nel 1992, diventerà suo marito, stiamo parlando di Barack Obama.

Dopo la morte del padre la donna si trova a riconsiderare tutta la sua vita: lascia così lo studio legale per dedicarsi al lavoro nel settore pubblico.

Nel maggio del 2007, tre mesi dopo la presentazione del marito come candidato alla presidenza degli Stati Uniti, Michelle Obama riduce in modo significativo i proprie impegni professionali per sostenere Barack durante la campagna presidenziale.

Nel maggio 2006, la rivista Essence la colloca tra le "25 donne più ispiratrici del mondo".

Nel settembre 2007, la rivista 02138 la pone al 58º posto nella "The Harvard 100," una lista dei più influenti ex allieve di Harvard; nella stessa classifica Barack Obama appare al 4° posto.