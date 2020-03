Biografia

Michael Manley - indicato sovente come Mike - nasce il 6 marzo del 1964 in Gran Bretagna, e più precisamente nel Kent, in una cittadina del distretto di Sevenoaks di nome Edenbridge.

Dopo aver concluso la scuola dell'obbligo si iscrive alla South Bank University di Londra dove si laurea in Ingegneria, per poi perfezionare gli studi con un MBA ottenuto presso l'Ashridge Business School.

Gli anni 2000

Nel 2000 viene scelto come direttore per lo sviluppo della rete di Daimler Chrysler per il ramo britannico del marchio. Nel dicembre del 2008 diventa vice-presidente esecutivo per le operazioni globali di pianificazione del prodotto e per le vendite internazionali della stessa società.

Con tale incarico Mike Manley è responsabile della pianificazione e delle attività di vendita che non riguardano l'America settentrionale. Nel giugno del 2009 viene nominato amministratore delegato e presidente di una controllata del gruppo Chrysler, il marchio Jeep.

La caratteristica più importante della storia del marchio Jeep è che non riguarda solamente i suoi veicoli. Certo le caratteristiche dei veicoli attualmente in produzione affondano le loro radici in quelle dei veicoli che si sono succeduti sin dal 1941, ma il marchio Jeep va molto oltre i suoi prodotti. I nostri clienti hanno definito il marchio Jeep mediante lo slogan "Go Anywhere, Do Anything".

Mike Manley negli anni 2010

In seguito entra a far parte del Group Executive Council di FCA (Fiat Chrysler Automobiles), un organismo decisionale che ha il compito di affiancare a livello operativo l'amministratore delegato Sergio Marchionne.

Dopo essere diventato capo del marchio Ram, il 21 luglio del 2018 viene nominato amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles. La nomina al vertice arriva in seguito al peggioramento delle condizioni di salute di Marchionne, nel contesto di una riunione d'urgenza del consiglio di amministrazione. Mike Manley al contempo diventa CEO - chief operating officer -dell'area Nafta (North American Free Trade Agreement).