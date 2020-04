Biografia • Professione Gossip

Monica Setta nasce a Brindisi il 5 agosto 1964. Conseguita la laurea in filosofia, diventa giornalista professionista nel 1989. Scrive articoli finanziari per "Il Giorno" e per "Milano Finanza".

In seguito Monica Setta viene nominata caposervizio per il giornale romano "La Voce".

Nel 1996 entra in RCS: ricopre la carica di caporedattore dapprima per il magazine "Capital" e, poi, dal 2001 per il magazine abbinato al "Corriere della Sera" del venerdì "Io Donna".

Nel 2004 passa alla casa editrice Rusconi Hachette, dove lavora come caporedattore al periodico "Gente", fino al 2007, prima di passare a "Gente Viaggi".

In TV diventa popolare svelando i retroscena del gossip internazionale. Su La 7 conduce le trasmissioni "Doppio misto", "C'è modo e modo", "Il cuore del potere" e "Donne allo specchio". Per Rai Due "Bye bye baby".

Nel 2003 partecipa al DopoFestival (Festival di Sanremo).

Nell'edizione 2006-2007 di "Domenica In", su Rai Uno, conduce la rubrica politica "Sette per Setta". Viene riconfermata nella stagioni televisive 2007-2008 e 2008-2009 come conduttrice dello spazio "Domenica In Politica".

Dal 2009 conduce il programma "Il fatto del giorno", in onda tutti i giorni feriali dalle ore 14 su Rai Due.

Nel 2010 diviene membro della giuria nel programma di Rai Due "Il più grande (italiano di tutti i tempi)", condotto da Francesco Facchinetti. Da aprile conduce un programma in seconda serata dopo "Annozero" (di Michele Santoro) intitolato "Peccati - i sette vizi capitali".

Monica Setta è anche autrice di diversi libri, tra cui "Berlusconi sul sofà" (1994), "Donne e potere" (2001), "Cuore di manager" (2002), "I poteri forti" (2003), "Flavia e le altre. La moglie di Prodi e le compagne della politica" (2006), "L'ho sposato per amore. Vita da First lady tra ragione e sentimento" (2007).