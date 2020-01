Biografia • Precorrere i tempi e cavalcare l'onda

Jeffrey Preston Bezos, conosciuto come Jeff, nasce il 12 gennaio 1964 ad Albuquerque (New Mexico) negli Stati Uniti. E' il fondatore e presidente di Amazon.com. Bezos è un "Tau Beta Pi" laureato alla Princeton University e prima di fondare e dirigere l'azienda-colosso di Internet nel 1994, ha lavorato come analista finanziario per DE Shaw & Co.

Gli antenati materni di Jeff Bezos erano coloni che vivevano in Texas; con il passare del tempo e delle generazioni avevano acquistato un ranch di 25.000 acri (101 km quadrati) nella città texana di Cotulla. Il nonno materno di Bezos è stato un direttore regionale della US Atomic Energy Commission di Albuquerque. Si ritirò presto al ranch, dove trascorse la maggior parte del tempo con il nipote; Jeff ha lavorato con il nonno che glia affidava compiti estremamente vari all'interno del ranch. In questi anni di gioventù dimostra una notevole attitudine alla manualità e alla meccanica (da bambino ha cercato anche di smontare la propria culla con un cacciavite).

Jeff Bezos nasce da madre adolescente, Jackie: il matrimonio con il padre è durato poco più di un anno. Quando Jeff aveva cinque anni, la madre si risposa, questa volta con Miguel Bezos, cubano emigrato negli Stati Uniti da solo all'età di quindici anni. Dopo il matrimonio la famiglia si trasferisce a Houston, in Texas, dove Miguel, laureato, lavora come ingegnere presso Exxon.

Jeff Bezos durante il suo percorso scolastico primario mostra interessi scientifici intensi e vari: ad esempio in questi anni, costruisce una sveglia elettrica per mantenere i suoi fratelli più giovani fuori dalla sua stanza e tutelare quindi la sua privacy; converte il garage dei genitori in un laboratorio per i suoi progetti scientifici. La famiglia si trasferisce poi a Miami, in Florida, dove Jeff frequenta le scuole superiori. Successivamente fequenta il corso "Student Training Program Science" presso l'Università della Florida. In questo ambito riceve un premio "Silver Knight" nel 1982.

Entra poi all'Università di Princeton con l'intenzione di studiare Fisica, ma ben presto ritorna al suo amore, l'informatica e i computer: consegue così una laurea summa cum laude; perfeziona poi il percorso di studi con un dottorato di ricerca (Bachelor of Science) in informatica e ingegneria elettrica. Bezos riceverà anche un dottorato honoris causa in Scienze e Tecnologie presso la Carnegie Mellon University nel 2008.

Dopo la laurea a Princeton, Jeff Bezos inizia a lavorare a Wall Street nel settore informatico. Lavora poi alla costruzione di una rete di scambi internazionali per una società conosciuta come Fitel. In seguito lavora in ambito bancario per Bankers Trust, diventando vice presidente. Successivamente lavora ancora in campo informatico per DE Shaw & Co.

Bezos fonda Amazon.com nel 1994, dopo aver fatto un viaggio attraverso il paese da New York a Seattle, preparando il business plan sulla strada e creando di fatto la società nel garage di casa. Il successo di Amazon lo porta a diventare uno degli imprenditori più in vista delle dot-com e naturalmente lo fa diventare miliardario.

Nel 2004 fonda una società di voli spaziali per provati, chiamata Blue Origin.

"Artificial Artificial Intelligence" (AAI) è un termine coniato da Jeff Bezos con riferimento all'Intelligenza Artificiale (AI). La AAI include alcune attività di elaborazione di dati, quali l'identificazione del sesso di una persona basato sull'analisi fotografica.