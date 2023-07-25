Marco Travaglio
Biografia • L'arte di far discutere
Marco Travaglio nasce a Torino il giorno 13 ottobre 1964. Consegue la maturità classica al Liceo Salesiano Valsalice di Torino, è la laurea in Lettere Moderne e in Storia contemporanea presso l'Università degli studi di Torino. Inizia a lavorare come giornalista free lance in piccole testate di area cattolica, come ad esempio "Il nostro tempo". Allora assieme a lui c'era un altro noto giornalista italiano, Mario Giordano.
Travaglio fa la conoscenza di Giovanni Arpino il quale, nell'ottobre del 1987, lo presenta a Indro Montanelli. Quest'ultimo lo chiamerà per collaborare al Giornale. Indro Montanelli diceva di lui "Travaglio non uccide nessuno. Col coltello. Usa un'arma molto più raffinata e non perseguibile penalmente: l'archivio". Di questo periodo lo stesso Travaglio ricorda: "Ho fatto l'abusivo al Giornale come vice-corrispondente da Torino dal 1987 al 1992. Il corrispondente era Beppe Fossati, bravo e simpatico, ma con poca voglia di lavorare. A volte scrivevo pure i suoi articoli e lui mi dava cinquantamila lire al pezzo".
Nel 1994 Montanelli lascia il quotidiano che vent'anni prima aveva fondato; Travaglio lo segue, assieme ad altri cinquanta redattori, dando vita alla breve esperienza de "La Voce". La principale area di interesse di Travaglio è la cronaca giudiziaria, dalle questioni legate all'antimafia, ai fenomeni di corruzione, a partire dall'inchiesta "Mani pulite", sviluppata sotto forma di indagini e raccolte storico-giornalistiche. Più di una volta gli articoli di questo giornalista hanno avuto modo di suscitare le ire dei politici, senza distinzione di schieramenti.
Prima del 2001, il giorno seguente l'arresto di Adriano Sofri per l'accusa dell'Omicidio Calabresi, pubblica sul settimanale "Il Borghese", le intercettazioni telefoniche (in versione integrale e a puntate) fatte dalla Polizia di Stato al movimento Lotta Continua (sono inclusi personaggi noti quali Gad Lerner, Giuliano Ferrara, Andrea Marcenaro e Luigi Manconi).
Il 14 marzo 2001, due mesi prima delle elezioni politiche, durante un'intervista nella trasmissione "Satyricon", ideata e condotta da Daniele Luttazzi, presenta il suo libro "L'odore dei soldi", in cui attraverso i vari atti processuali si affronta il problema delle origini delle fortune di Silvio Berlusconi; Daniele Luttazzi viene in seguito allontanato dalle reti televisive Rai.
Nell'autunno del 2006 è ospite fisso nella trasmissione di approfondimento giornalistico "Anno Zero", condotta da Michele Santoro, dove Travaglio conduce una rubrica dal titolo "Arrivano i mostri".
Il 10 maggio 2008, nel corso della trasmissione "Che tempo che fa" condotta da Fabio Fazio (Rai Tre), Marco Travaglio parla del neo-eletto Presidente del Senato, Renato Schifani, in riferimento a rapporti societari con persone a vario titolo collegate con attività mafiose. Da questo intervento nascerà un caso mediatico che farà molto discutere.
Travaglio è a tutti gli effetti capace di innescare delle vere e proprie bombe mediatiche, caratteristiche che fanno di lui un giornalista sì di spicco, ma anche molto discusso dal punto di vista politico. Molti si sono interrogati sul suo personale schieramento politico, ma Travaglio si è sempre definito un liberale, o meglio, un "liberal-montanelliano". Ad alcuni appare un reazionario; di fatto non ha mai nascosto nel tempo per chi ha votato e perchè.
Di lui hanno detto:
"Non nominatemelo. A sentire il suo nome mi viene l'orticaria." (Fausto Bertinotti)
"Ora vi voglio presentare quello che io vorrei come ministro della Giustizia: Marco Travaglio!" (Beppe Grillo)
"Se Berlusconi dovesse morire Travaglio resterebbe disoccupato" (Pier Ferdinando Casini)
"Travaglio è uno sporco fascista di destra." (Francesco Cossiga)
Tra le numerose collaborazioni ricordiamo quelle con quotidiani e periodici, fra cui Sette, Cuore, Linus, Il Messaggero, Il Giorno, L'Unità, L'Indipendente, l'Espresso e La Repubblica.
Ha scritto numerosi libri e molti sono stati successivamente pubblicati sotto forma di libri-inchiesta: fra i più noti c'è il già citato "L'odore dei soldi" (scritto con Elio Veltri e pubblicato nel 2001). Su Biografieonline è possibile leggere una intervista a Marco Travaglio.
Frasi di Marco Travaglio
Ho lavorato otto anni con Montanelli e credevo di essere di destra nel senso che la destra era Montanelli. Quando ho visto la destra all'opera ho deciso che non potevo essere di destra. Di sinistra non lo ero prima e non posso esserlo adesso visto che la sinistra ha spianato la strada a Berlusconi. Non sono più niente. In un paese normale voterei per i conservatori. Ma la destra di Montanelli era già minoritaria prima. Senza di lui è praticamente in estinzione.
La Costituzione è molto più avanzata dell'Italia e di noi italiani: è uno smoking indossato da un maiale.
Le vittime della censura non sono soltanto i personaggi imbavagliati per evitare che parlino. Sono anche, e soprattutto, milioni di cittadini che non possono più sentire la loro voce per evitare che sappiano.
In Italia abbiamo inventato questo genere letterario dell'intervista senza domanda, specie quando il politico è l'ospite.
Ho fatto l'abusivo al Giornale come vice-corrispondente da Torino dal 1987 al 1992. Il corrispondente era Beppe Fossati, bravo e simpatico, ma con poca voglia di lavorare. A volte scrivevo pure i suoi articoli e lui mi dava cinquantamila lire al pezzo.
Come lo spieghi ad un extracomunitario che per avere l'onore di votare per un pregiudicato deve essere incensurato?
Grillo non fa altro che aizzare la piazza su temi che fanno o facevano parte del programma dell'Unione.
Quando il presidente del Consiglio dona a un giornalista un orologio Cartier il giornalista lo accetta, il giornalista medesimo tende poi spontaneamente alla bontà.
È molto istruttivo quando vengono elette le alte cariche dello stato perché i giornali pubblicano tutti i nomi dei personaggi che hanno ricoperto quella carica nella storia repubblicana, e uno si rende conto – perché ci passa di mente quando vediamo certe facce – che una volta avevamo De Gasperi, Einaudi, De Nicola, Merzagora, Parri, Pertini, Nenni... Possiamo fare una lunga lista. [...] Uno vede tutta la trafila, poi arriva e vede Schifani. C'è un elemento di originalità: la seconda carica dello stato, Schifani. Mi domando chi sarà quello dopo. In questa parabola a precipizio dopo c'è solo la muffa probabilmente, il lombrico come forma di vita credibile. [...] Dalla muffa si ricava la penicillina, quindi era un esempio sbagliato.
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Foto e immagini di Marco Travaglio
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Marco Travaglio. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Marco Travaglio.
Diktat, ricatto, estorsione, pressing, mobbing, stalking…
Quando al Senato é stata posta la fiducia a scatola chiusa sul dl Aiuti, il presidente Draghi già sapeva che il M5S sarebbe stato costretto a votargli contro perché il ministro Cingolani (M5S) aveva già espresso nel CdM posizione contraria al finanziamento per la realizzazione, in deroga al piano regionale, dell’inceneritore a Roma (il termine termovalorizzatore non esiste in Europa, é un greenwashing). Il veto non era rivolto alla concessione dei poteri straordinari al sindaco della capitale, ma alla tecnologia prevista (penultima della lista delle Best Available Technology BAT) per liberare la città dall’immondizia in vista del Giubileo. Il ministero per la Transizione ecologica (MiTE) ha prodotto la Strategia nazionale per lo smaltimento dei rifiuti; spetta alle Regioni produrre la propria Strategia dove ipotizzare l’impiego di un impianto di incenerimento purché compatibile con il piano nazionale, cioé che rispetti le BAT e la differenziazione della raccolta secondo le regole europee (giustamente la Regione Lazio non l’ha previsto, dopo la chiusura di quello inquinante di Colleferro presentata dal presidente Zingaretti (2018) con la motivazione encomiabile che "favorirà la costruzione di impianti altamente tecnologici, supererà in breve tempo il sistema della termovalorizzazione dei rifiuti, con l'obiettivo di centrare la 'end of waste (il rifiuto torna ad essere un prodotto) ”. Poi il ministero ne verificherà la compatibilità con la Strategia nazionale. Come si poteva pensare perciò di ricevere la fiducia politica in presenza di un ostacolo insormontabile come la tutela della salute pubblica e la tutela ambientale, tanto meno pretenderla fin quasi ad estorcerla ad una parte politica alleata di governo, ecologista, presente nel CdM col MiTE su posizione contraria, che, per di più, ha aggiornato il proprio logo inserendo -2050- la data del raggiungimento della neutralità climatica come prescrive la legge ecologica europea, con l’accordo del 21. 04. 2021, che fissa al 55% la riduzione delle emissioni del gas serra entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990; che sostiene la mobilitazione green delle nuove generazioni - ben consapevoli della gravità del problema ambientale, ma derisi come gretini - che non possono essere tradite dalle ambiguità e dai voltafaccia della politica di corte? Questa non é una crisi politica: questo é un artificio, una opportunità per anticipare le elezioni, una speculazione politica di bassa lega, uno strumento di aggressione, una sorta di mobbing orgiastica a cui partecipa gran parte della casta rappresentante di una politica neo-liberista e la canea di giornali, giornalisti e strilloni a sostegno per allontanare dal governo del paese quella parte politica, col suo capo Giuseppe Conte, che é dalla parte del popolo e della sua salute, dell’ambiente e della sua protezione.
Luciano Rossetti
18. 07. 2022
Pessimismo e realismo
Egr. Direttore anche l'invio di truppe militari americane in Europa, Italia compresa, rientrano sempre nel programma degli aiuti da offrire agli ucraini per la difesa della loro libertà e democrazia? Cosa ne pensi? Per avere informazioni più precise e più rassicuranti dobbiamo per forza aspettare di vedere il loro concreto impiego sul territorio europeo? Voglio solo ricordare e possibilmente riflettere insieme ai più informati che oggigiorno le strumentazioni tecnologiche sono così raffinate e sofisticate che possono procurare danni incalcolabili ed irreparabili. Ciascuno ha il dovere di chiedere ai parlamentari informazioni e spiegazioni in merito prima che sia troppo tardi. Per intanto accanto ai diari di guerra trasmessi ripetutamente per televisione bisogna insistere insistere ed insistere per alimentare e diffondere le speranze di pace per evitare l'eccidio ingiustificabile ed imperdonabile di militari, giovani ed anziani, di civili inermi, uomini, donne, anziani e bambini. di enormi lutti e distruzioni strazianti. Ritroviamo la volontà e la forza di far sentire ai potenti della terra che le genti, a partire dai belligeranti, vogliono vivere in pace. I giornalisti hanno la facoltà e la possibilità di spiegare ai disinformati che quando si percorre una strada ghiacciata si può facilmente scivolare. Saverio
Grande Marco Travaglio come te sono rimasti in pochi
Franco Scarsi
Il Fatto! Ovvero dove volano le aquile
Compro il Fatto la mattina presto, per avere il tempo giusto per leggerlo tutto. Ogni giorno c’é tanto da leggere. Cerco gli interventi di Travaglio, Padellaro, Colombo, Lerner, Cannavò, Scanzi, Truzzi, Lillo, Zagrebelski, Spinelli, Fini, Gomez, giornalisti e giornaliste (bravissime), ex militari, magistrati, vignettisti e tanti altri. Sono alcuni dei nomi di chi scrive sul Fatto. Tutti straordinari; insomma il gotha del giornalismo che produce cultura con l’informazione, la giusta ginnastica per le sinapsi del lettore. Da poco ho trovato anche Orsini, quasi un cùculo in un nido di aquile. Leggo tutto. Poi ho il tempo di trarre valutazioni, considerazioni, osservazioni, in accordo o in disaccordo (ma é questo il bello!). Domani andrò all’edicola, molto presto, comprerò il Fatto alla ricerca degli interventi di Travaglio, Padellaro, Colombo, Lerner, Gomez e di tanti altri a sorpresa. Leggo tutto. Perciò, grazie a lorsignori e signore, il Fatto resta un punto di riferimento fondamentale per chi voglia esprimere la propria opinione sulla realtà dei fatti. Con arricchimento dei lettori e a beneficio delle loro facoltà intellettive.
Risponda si o no, presidente!
Ma la 7 rivaleggia con Guantanamo? 8 e 1/2 é forse una sua camera delle torture per estorcere verità inesistenti o risposte di comodo a Giuseppe Conte, malcapitato ospite della puntata del 20. 04? E’ stato allucinante assistere a un interrogatorio di tale violenza verbale condotto da tre giornalisti contro un ospite, presidente del partito di maggioranza di questo Governo e già presidente del Consiglio, il più stimato dei politici italiani. Un degrado etico e professionale che non può essere giustificato dalla libertà di parola né dal dovere dell’informazione che induce allo zapping definitivo chi rifiuta di condividere la prepotenza del maintream.
Luciano Rossetti
21. 04. 22
Articolo di fondo di oggi 1 Marzo
Buonasera Direttore.
Sono abbonato al vostro quotidiano da tempo.
Ma l'articolo di fondo che ha scritto oggi e' di una lucidità (con visione strategica) ECCEZIONALE !!!
Veramente complimenti
La seguo anche sempre a 81/2.
Spero che un giorno Lei si candidi ed avere il piacere di votarLa !!!
Distinti saluti.
Aurelio.
PS: Le parrà strano, ma chi scrive (il sottoscritto) ha avuto problemi di carattere penale
(amministrativi) ormai definiti.
A maggior ragione bisogna cerco di " guardare oltre " e seguire chi oggi come Lei segue queste tematiche in maniera così seria.
Sarebbe facile, solo perché ci sono stati problemi personali, attaccarla.
Invece no, bisogna guardare all'interesse collettivo.
NON MOLLI, MI RACCOMANDO: sono stato già deluso dai 5 Stelle.
Lei e' una speranza e come tale va coltivata
Senatus ? Que
Si vuole far passare il voto del Senato pro Renzi come una richiesta bonaria, collaborativa e costruttiva rivolta alla Consulta. Non é così.
Martedì 22 febbraio, é stato approvato il Doc. XVI, n. 9 sulla proposta della Giunta delle elezioni di attivare un conflitto di attribuzione per gli atti relativi a un procedimento penale nei confronti del sen. Renzi con la motivazione che “ la Procura di Firenze avrebbe dovuto rivolgere preventivamente una richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza”.
La proposta in discussione riportava questo titolo: “Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse avanzata dall'ex senatore Andrea Augello, in relazione ad un atto di citazione pendente presso il Tribunale Ordinario di Roma. ”
Alla conclusione dell’esame la Giunta ha diramato il seguente comunicato:
IMMUNITA' PARLAMENTARI
“La Giunta ha proseguito l'esame di una richiesta di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse dall'ex senatore Andrea Augello, in relazione ad un atto di citazione pendente presso il Tribunale Ordinario di Roma. Dopo gli interventi dei senatori Gallicchio, Paroli, Grasso, Cucca, Balboni e Pellegrini, la Giunta, a maggioranza (hanno votato contro De Falco e Grasso, ndr), ha approvato la proposta avanzata dal senatore Urraro volta al riconoscimento della sussistenza dell'insindacabilità e l'ha incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea. ”
Non si é trattato quindi di una richiesta di parere, ma di un preciso attacco alla magistratura, anzi al potere giudiziario imputando ad esso la violazione dell’art. 48 cost. lesiva del buon nome di un senatore di primo piano. E’ evidente la capziosità della motivazione della Giunta delle elezioni e la conseguente malafede di chi l’ha avallata, approvandola poi in nome del popolo italiano. Bisogna essere dei veri gonzi per credere a una affermazione del genere, alla pari di quelli - ma saranno gli stessi ? - che credettero alla nipote di Mubarak! Ora però tutto é molto più chiaro: quando é notte tutti i gatti sono bigi e quando il potere chiama la casta si ricompatta, senza vergogna di offendere Costituzione, Parlamento e Cittadini. Ma, prima o poi, i mercanti verranno cacciati dal tempio.
La costituzione secondo me non viene rispettata
Gentile signore, potrebbe spiegare come è possibile che il CSM contemporaneo sia peggio di quello sotto Mussolini? Questi signori in primis come possono arrogarsi il diritto di decidere cosa o no i cittadini possono chiedere di votare raggiungendo le firme? La costituzione secondo me non viene rispettata, hanno forse paura? Guarda caso hanno proibito il voto sul risarcimento e responsabilità dei giudici. In più tutti quelli permessi sono solo per le loro beghe interne o non e quelli invece pregnanti sulla pelle dei cittadini vengono proibiti. Ma che paese democratico è un paese che costringe i suoi cittadini e la loro vita che, fino a prova contraria è solo loro, a espatriare o peggio? Ma come si permettono. Per non parlare della cannabis che ormai molti paesi veramente più libertari dell'Europa hanno legiferato. Ma non ci si potrebbe appellare alla Corte Europea visto che i diritti dei cittadini vengono azzerati? Ma che siamo, nel33 in Germania? Negli anni ho visto questa gente opporsi in tutti i modi al volere popolare e se anche alcuni passavano disattenderli in toto (vedi acqua etc) Mi sono stancata di questa pseudoaristrocazia decadente e decaduta, anzi sepolcrale! ! È ora che vadano nei musei o nei giardinetti su un bel piedistallo a farsi cagare in testa!!! Scusi il linguaggio ma seppur Senechianamente seguo ciò che Lui descrive nell'Ira sono ancora abbondantemente umana Ringrazio e saluto
Tangentopoli: ha escluso Ilda Boccassini
Buongiorno dr. Travaglio,
la seguo condividendo quasi sempre la sua lettura della nostra realtà sociale e politica. L'altra sera era ospite di Lilli Gruber; dopo vari argomenti è stato affrontato l'argomento Tangentopoli. Lei giustamente ha iniziato a citare i pm che si sono impegnati per avere risultati nei confronti dei politici e degli imprenditori corrotti. Li ha citati quasi tutti... ad esclusione della Ilda Boccassini, impegnata quanto i colleghi maschi. Una dimenticanza non voluta nei confronti di un pm donna? Credo che sia proprio questo il motivo. Sono rimasta male, consapevole che la parità tra uomo e donna nel lavoro è ancora una chimera. La ringrazio per l'attenzione. Cordiali saluti
Maria Rosaria Micale
Siete proprio pochi a dire le verità
Sei un grande giornalista ti ammiro e ti seguo peccato che siete proprio pochi a dire le verità. Tutti gli altri sono forse controllati o non gli importa niente del nostro paese spero. Che bello sarebbe stato se all'inizio de 5 stelle avessimo votato tutti per loro. Avremmo forse potuto cambiare qualcosa... Ma gli italiani sono un popolo così. Spero t verrai ad Asti e verrò a sentirti. Sei un ottimo giornalista. Cordiali saluti. Da mario
Proroga balneari
Volevo sapere per mia estrema ignoranza se la proroga data oggi x la Bolkestain sia soggetta a sanzioni per noi perché in quel caso perché tutti dovrebbero pagare la loro sanzione? Io che il mari non lo vedo da secoli e quand'anche ai tempi andavo non certo in quei carnai. Grazie
Lega Nord contro bonus edilizi
Gentile Dott. Travaglio,
Sono un Suo assiduo lettore in quanto La ritengo intellettualmente e moralmente al di sopra di altri Suoi colleghi di altra carta stampata.
Premesso ciò, resto piuttosto stupito dall'atteggiamento della lega nord(di fatto questa è) nel criticare aspramente gli incentivi verso il settore edile dichiarando che così il mercato viene "drogato", chiedendo invece di concentrare risorse economiche verso il settore automotive.
Forse il Ministro Giorgetti, dimentica gli innumerevoli "AIUTI DI STATO OLTRE TUTTI GLI INCENTIVI" proprio verso lo stesso settore!
Probabilmente, ma è una mia opinione, alla lega sta sulle scatole che detti bonus edilizi, stanno riaccendendo un po l'economia più nel mezzogiorno che nel suo nord.
La ringrazio anticipatamente
Mario Termini
Palermo
Unico giornalista imparziale
Bravo Marco, sei l unico giornalista imparziale, giusto nelle valutazioni, lontano dal plagio. Il presidente Conte è troppo ingombrante perché onesto, competente, elegante, tutto il contrario degli altri politici venduti e corrotti. Mi auguro che continuerai a sostenerlo sempre per il bene degli italiani onesti e desiderosi che la Politica, quella giusta e vera, possa rappresentarli. Buon lavoro
Purtroppo non so se basteranno anni per cambiare qualcosa in Italia d'altronde applaudono tutti al Presidente, ma da dove viene?
da quelli che hanno creato questa Italia e che non hanno interesse a Cambiare.
Fuoco incrociato
In occasione di elezioni, anche lo statuto della più modesta associazione del terzo settore erge a propria tutela del più corretto processo democratico un discrimine temporale nei confronti degli iscritti dell’ultim’ora. Contro il rischio di corrutele a sostegno di qualche troppo ambizioso candidato. Anche il nuovo statuto del M5S prevede questa autotutela nelle forma scritta (art. 10a), approvata dagli associati come regola per il buon funzionamento dell’associazione. Fintanto che alcuni di loro hanno sollecito legittimamente la verifica di coerenza col vecchio statuto con ricorso al foro locale poiché non é prevista alcuna norma scritta ad escludendum anche se seguita per prassi consolidata. Il Tribunale di Napoli lo ha accolto favorevolmente determinando la sospensione degli effetti prodotti dal nuovo statuto con conseguente sospensione dalle funzioni del presidente eletto. L’errore é rimediabile “in una decina di giorni”, come afferma lo stesso legale dei ricorrenti, così che si potrà ripetere la votazione per la nuova elezione-bis del presidente del M5S da parte di tutti gli iscritti aventi diritto. Nel frattempo aumenterà l’insopportabile fracasso mediatico contro la persona di Giuseppe Conte, il politico col più alto gradimento tra gli italiani, per la sua ostinata resistenza a non mollare. Resta l’amara constatazione che ciò che non é scritto in uno statuto non si può fare, nonostante la consuetudine a farlo, ma se si tratta della Costituzione invece si può ed anzi diventa pure prassi.
IMU e catasto
Ritengo che il signor Mario Draghi prima di pensare alla riforma del catasto dovrebbe pensare alla riforma della tassa sulla proprietà degli immobili chiamata IMU. Chi ha degli immobili soggetti ad IMU ed ha un reddito basso come fa a pagare l'IMU ? Deve rinunciare a mangiare, alle medicine ecc. per trasferire il suo basso reddito allo Stato, in questa situazione l'IMU diventa una vera estorsione come il pizzo della mafia. Se si vuole mantenere l'IMU che, tra l'altro, era una tassa sperimentale del signor Monti, che si abbia almeno il buon senso di agganciarla al reddito reale non a quello fittizio come la rendita catastale. Siamo arrivati all'assurdo della doppia tassazione, sul reddito e sulla proprietà anche in assenza di reddito. Le tasse si devono pagare con i soldi provenienti dal reddito reale, se non si ha reddito o si ha un reddito basso come si fa a vivere se si è soggetti a pagare tasse anche su ciò che si possiede senza che questo produca reddito.
Un "ristoro" negato
Quanto mi è successo ieri al centro di OSTIA nel bar/ristorante "INSOLITO" fa veramente riflettere su dove ci ha portati questa insana politica che tutto tutela fuorchè la salute, almeno mentale, di noi cittadini! Mi trovavo in compagnia di mio marito e una coppia di amici muniti di greenpass al contrario di me che un pò birichina alla veneranda età di 63 anni non ho fatto neanche una dose e ne subisco le conseguenze in quanto sospesa dal lavoro di docente.
Essendo l'ora di pranzo ci volevamo concedere il classico "cartoccio di pesce fritto" da goderci passeggiando al sole; ci siamo fermati da INSOLITO e tutti sono entrati per comprare i cartocci e alcuni sono andati al bagno. Nonostante sulla vetrina fosse scritto a chiare lettere un SI ACCEDE SOLO CON GREENPASS io ho voluto provare la disponibilità del gestore: entro munita della doverosa mascherina FFp2 e chiedo, con un pizzico di ironia, -"Scusi non ho greenpass ma è possibile barattare l'acquisto dei miei amici con l'uso del bagno? "
Il gestore quasi mi fulmina con lo sguardo e mi urla -"Lo sa che lei non potrebbe neppure stare qua dentro! sono le disposizioni! Vada fuori" (senza neppure chiedermi se avessi un malore)
Io alquanto surriscaldata ho risposto -" Esco, non si preoccupi, ma se vogliamo dirla tutta lei è più fuorilegge di me perché porta una mascherina chirurgica (non regolare per gli interni!) come anche i suoi lavoranti!!! " Della serie "da che pulpito viene la predica"!!!
La morale che ne ho tratto è che si ha sempre la memoria troppo corta perché quella persona mi ha negato un "ristoro" quando lui stesso un pò di tempo fa avrà imprecato perché non riceveva dal governo i doverosi ristori economici!!!
Come ci si gode a diventare "kapò"
Isabella Conti 1958
Quando il gioco si fa pericoloso
Mi chiedo se sia giusto che un governo che predica tutti i giorni che opera per il bene del cittadino e ancor di più che è preoccupato per la sua salute, debba gettare alcuni nella disperazione di cercarsi a tutti i costi il Covid ossia augurarsi la malattia.
Ebbene sì cari signori è così ed io ho visto con i miei occhi scene che hanno dell'incredibile !
Facendo il tampone due volte a settimana (per la cronaca non sono vaccinata) ho assistito alla soddisfazione di molti nello scoprirsi positivi realizzando che in tal modo salvavano lo stipendio, finivano lo stillicidio del tampone, guadagnavano un greenpass che ridava loro la vita sociale o quantomeno rimandavano la terza dose, altri che come me rimanevano sconcertati dell'esito negativo e vedevano avvicinarsi sempre più tempi bui.
Poi sono cominciati discorsi bizzarri tra i miei conoscenti: una vera e propria caccia al virus soprattutto vedendo il molto meno pericoloso Omicron.
Come drogati ci avvicinavamo a qualcuno un pò raffreddato dicendo (almeno nel pensiero) " Ce l'hai un pò di roba buona? mi dai un pò di Omicron che mi serve come il pane? !!! "
Vi assicuro che alla mia età (63 anni), una laurea alle spalle e un lavoro (sospeso) da insegnante questi pensieri li ho avuti anch'io e sono andata a prendere in compagnia anche qualche caffè corretto con Omicron al posto della sambuca!!!
Poi la realizzazione che il gioco si può fare pericoloso me l'ha data una mia collega che tra le lacrime mi ha parlato di una sua amica morta tempo fa per aver volutamente cercato il contagio usando le stoviglie di suo marito contagiato e che cercava la precauzione dell'isolamento casalingo. Mi sono chiesta cosa ha spinto quella donna a quel gesto? La disperazione scaturita da un governo che ti ricatta e che spinge i cittadini a gesti insani:: : di questo è morte non di un virus più o meno naturale!!!
Certo per la guerzoni va bene questo governo, gli il suo l'auto stipendio! !
Mi faccio sospendere. Perché lo faccio
Caro direttore,
tra pochi giorni verrò sospesa dal mio amato lavoro (ho 63 anni e insegno psicologia alle superiori) perché non ritengo opportuno in questo momento vaccinarmi. Noti che non mi sono definita no vax perché ci sono stati momenti in cui ho desiderato tanto farmi il vaccino ed i miei due figli li ho vaccinati ed anche i miei gatti, quando erano cuccioli, ma certi fatti ed il cambio di finalità del vaccinarsi mi ha fatto cambiare rotta.
All'inizio ci si vaccinava per paura della malattia, poi ci si vaccinava per proteggere gli altri per "senso civico" infine oggi ci si vaccina per "poter fare le cose quotidiane che ho sempre fatto"... allora NO non ci sto perché oggi avere il green pass è come prendersi l'ecstasy, una dose di droga che potrebbe darmi anche seri problemi però mi permette l'effimera e fugace felicità. Quale?. .. comprarmi un gelato, andare al cinema, cenare con gli amici... tutte cose belle, ma, potrebbero di nuovo sparire se lo spacciatore (lo Stato!) decide di non darmela più o alzare il prezzo.
Il prezzo poi in questo caso è la libertà, il poter decidere della propria salute e del proprio corpo!
Ecco perché lo faccio: mi faccio sospendere perché non ho mai ceduto alla droga neppure da giovane per curiosità... per essere sempre vigile sul mio corpo mi sono fatta fare anche (laddove possibile) piccoli interventi in sola anestesia locale! E ho la pretesa di dire che la mia rinuncia la faccio non solo per le mie idee ma anche per salvare gli altri, che lo vedranno, dalla cecità (il richiamo al libro di Saramago non è casuale perché quella cecità era una grande e bella metafora!).
Qualsiasi possa essere la sua convinzione politica, la sua esperienza personale, se è una persona che segue una logica di pensiero, ne converrà con me che certe vessazioni, certe restrizioni non hanno avuto ragione d'essere soprattutto negli ultimi mesi se non quella di trasformare un popolo adulto in una massa di esseri incapaci di intendere e di volere, tutto alla luce del "lo faccio per il tuo bene"... frase dietro la quale si sono spesso mascherate le peggio nefandezze dell'umanità... dall'atto del prete pedofilo alle guerre in paesi che poi sono stati colonizzati!
Allora mi sento di fare volentieri questa rinuncia allo stipendio e al lavoro che mi gratificava e lo vedo come uno scambio di doni: il vaccinato mi dà la salute e io una speranza di libertà!
Mi sembra uno scambio almeno alla pari ? o no?
Isabella Conti
Mario Balotelli
Buongiorno, solo poche parole riguardo il trattamento che avete riservato a Super Mario. Ingiusto, perché se ha commesso errori li ha già pagati ; poca attinenza al gioco calcio, Mario Balotelli è un grande e lo ha sempre dimostrato lo dicono gli allenatori con cui ha giocato.
Cordialmente
S. Carniti
Quando si dice "La fortuna"!!!
Oggi, mentre facevo l'ennesimo tampone per andare ad insegnare domani (come docente non vaccinata sono agli sgoccioli perché sarò sospesa), mi trovavo a pensare: "avessi la fortuna di essere positiva! manterrei lo stipendio, non pagherei la multa come cinquantenne non vaccinata, ritornerei a divertirmi o a viaggiare e tante altri godimenti che ora sono sogni proibiti mentre fino a poco tempo fa erano la normalità, talvolta il minimo sindacale per il cittadino medio! ! "
Poi ho realizzato che invece a settembre, quando ho iniziato la triste trafila del tampone, alla vista della risposta NEGATIVO tiravo un sospiro di sollievo ed ero fiera di sentirmi sana. Insieme a me lo stava facendo un signore che ha ricevuto la notizia della positività e nel sentirlo mi è venuto da dirgli (scusandomi in partenza delle mie parole) : "beato lei!!!"... lui mi ha risposto "beato di che? mi becco il Covid dopo ben tre vaccini fatti per lavorare e vivere senza costrizioni! !
"Ahhh - gli ho detto- allora sono più fortunata io che ho un sistema immunitario che mi ha egregiamente protetta fino ad adesso!!! "
Morale: ti tradisce meno la natura che la scienza!!!
L'obbrobrio
Per la condanna subita nel 2013 in via definitiva, B. é stato interdetto dai pubblici uffici per 5 anni, privato del diritto elettorale passivo e fatto decadere dal mandato di senatore. Il ricorso presso la CEDU "Berlusconi c. Italia" é stato considerato irricevibile nel 2018 benché, come é noto, sia stato cancellato dal ruolo su richiesta dello stesso ricorrente per avere, nel frattempo, ottenuto la riabilita-zione dal Tribunale di sorveglianza di Milano per buona condotta e anche per avere versato all’AGE 10, 5 milioni di risarcimento. E' illuminante però conoscerne la motivazione: "in ultima analisi, tali sanzioni non deriverebbero dalla gravità dei reati contestati e dalla relativa condanna comminata dalla giurisdizione penale, ma dal venir meno in capo al destinatario delle misure della capacità morale che è una condizione essenziale per accedere alle funzioni di rappresentante degli elettori. Di qui la declaratoria di irricevibilità”. Nel 2014 B., anche in questo caso per l'evidente venir meno dei requisiti del codice etico della Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro, aveva rinunciato temporaneamente all’onorificenza di cavaliere della Repubblica fino alla richiesta di riabilitazione che, una volta ottenuta, ha riportato le cose come stavano nel 2013: B. è rientrato nel Senato e ha conservato l’onorificenza. Essendo di nuovo eleggibile, addirittura oggi si auto candida alla presidenza della Repubblica. L'art. 48 cost. però ricorda che il 'candidato' alle cariche istituzionali deve possedere specchiate ed irriflesse qualità morali la cui sorgente si può trovare nel verbale del 22 maggio 1947 quando l'Assemblea Costituente esaminò gli emendamenti agli articoli del Titolo IV della Parte prima del progetto di Costituzione «Rapporti politici», valutando che il divieto di candidarsi alle elezioni era coerente con l’obiettivo di escludere le persone condannate per reati gravi dalle procedure elettorali e proteggere, in tal modo, l’integrità del processo democratico. Si configura così, sul filo delle considerazioni di Stefano Rodotà, la condizione di indegnità a cui si oppone l’esclusione dal voto quando si ritiene che la partecipazione di alcune persone rischi di inquinare quel processo. Indegnità che emerge quando il cittadino cui sono affidate funzioni pubbliche, pur avendo giurato di essere fedele alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi, invece vìola il dovere di adempierle con disciplina e onore. L’esclusione dell’indegno allora é un atto necessario. Mi pare che tale esclusione si attagli propriamente al sen. cav. B., visto il suo ricco pedigree di 31 procedimenti giudiziari, ma i presupposti non possono non coinvolgere ogni singolo sostenitore del suo entourage parlamentare che ha promosso e supporta irresponsabilmente la sua candidatura alla massima rappresentanza della Repubblica essendo consapevole di agire al di sopra dei precetti morali fondanti la Costituzione. Un richiamo veemente al corpo elettorale dei Presidenti delle due Camere al rispetto di questi valori sarebbe opportuno e necessario per impedire una grave lesione istituzionale e costituzionale.
Gruber e Otto e mezzo sono diventati inguardabili
Gent. le dott. Travaglio,
sono una sua assidua lettrice e sostenitrice, la prego non si presti più a teatrini come quello diretto e orchestrato dalla Gruber ieri sera a ottoemezzo, è stato davvero insopportabile vedere come il suo pensiero è stato stravolto nella sostanza e come, dietro la facciata di informazione libera, si sia strumentalizzato il dibattito per sostenere certe tesi (favorevolissime alle politiche Draghi ovviamente) e screditarne altre. La Gruber e il suo ottomezzo sono diventati inguardabili e, in ogni caso, tutto sono tranne che informazione libera e, men che meno, dibattiti di approfondimento.
Con affetto e stima.
Federica Zapparoli
Gen. Figliuolo
Ma Figliuolo ha le idee chiare? Ha risolto i problemi di dicotomia tra generale e specialista? Come tutti i Generali dell''Esercito appartiene al ruolo unico dei Generali e non può non essere così, vista anche l'etimologia della parola "generale" e quindi veste l'uniforme da Generale, però copre la testa con un simbolo da specialista: infatti gli Alpini sono una specialità della Fanteria che a sua volta è una delle cinque Armi dell'Esercito. E' come se un primario ospedaliero si presentasse in corsia con il camice da portantino: contraddizione in termini. Inoltre indossa indistintamente l'uniforme o la tuta, senza tener conto del buon senso o del Regolamento sull'uso dell'uniforme: uniforme ordinaria con il pubblico o in città, e tuta mimetica per operazioni di campagna o esercitazioni, più o meno secondo l'uso tra i civili: la tuta in ambito sportivo, altrimenti abito formale specialmente incontrando Autorità o il pubblico.
Speriamo che nelle operazioni che dirige abbia idee più chiare.
E' d'accordo?
Cordialmente
Paolo Latini
Reclamo per lo stato di conservazione della Villa d'Este in Tivoli
Gentili Marco Travaglio.
Mi pregio di scriverLe per denunciare lo stato di evidente degrado della splendida villa d'Este di Tivoli, bene eletto a patrimonio dell'umanità e protetto dall'Unesco, dove molte opere d'arte, in particolare dei giardini, versano in un preoccupante stato di deterioramento, tanto che tra poco non saranno neanche più restaurabili e le perderemo per sempre.
Dappertutto ci sono strutture, statue, mosaici in rovina, rivestimenti cadenti, intaccati dagli agenti atmosferici e dalla vegetazione.
Numerosi sono gli zampilli mancanti.
Mi hanno colpito le numerosissime lacune delle pavimentazioni a mosaico in frammenti di pietre dei viali del giardino, dove bisogna intervenire immediatamente se non si vuole che la lacune si ingrandiscano sempre più a causa dell'azione meccanica dell'acqua, del gelo dei passanti e delle ruote dei mezzi meccanici.
Ecco un elenco che, data la natura ricreativa della mia visita alla villa, è solo di massima:
- Viale delle cento fontane: aquile in forte stato di degrado sfingi idem.
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- Fontana dei Draghi: i draghi, a causa della vegetazione non si leggono più, inoltre ci sono numerosi zampilli mancanti.
- Fontana della Rometta: l'obelisco ha evidentemente bisogno di restauri urgenti e le finte rovine idem tanto che non le si leggono più, stanno sparendo. Le cascatelle a gradini inclinati, inclusi nel tessuto murario, i non funzionano e hanno bisogno di restauri urgenti.
Immagine incorporata
Immagine incorporata
- Fontana del cigni: non funzionante, transennata, mancante delle sculture che sono sparse li intorno.
- Le splendide cascatelle a gradoni, vero capolavoro di idraulica, poste a lato delle tre scalinate che dalla fontana dei draghi portano alle peschiere non solo non funzionano, ma sono in molti punti cadenti, e ridotte in rovina. inoltre alcuni mascheroni sono mancanti. Si lamentano anche le tazzature per l'installazione dei faretti, che sono veramente fuori contesto, oltre ad indebolire le opere murarie già parzialmente compromesse.
Immagine incorporata
- fontana della Diana di Efeso da ripulire, parti mancanti sul volto.
- Rotonda dei cipressi: getto d'acqua ridotto al minimo o mancante.
- Fontana di Nettuno: una delle grotte delle Sibille è puntellata con i tubi Innocenti.
- Fontana in grotta vicino al Nettuno: è in rovina ha bisogno di restauri urgenti, i mosaici ed i fregi si stanno deteriorando rapidamente e definitivamente.
Immagine incorporata
-Fontana dell'Organo: acqua completamente mancante, inoltre l'orario della suoneria dell'organo (che dovrebbe essere idraulico) non è indicato da nessuna parte ed è difficoltoso assistervi. lo spettacolo meccanico dell'organo è poco curato: l'apertura delle porte di legno rivela un bell'organo meccanico moderno, che suona all'interno di quello che evidentemente è meramente un vano tecnico, illuminato da una quarzina che sembra messa li per sbaglio, con alcuni brutti pannelli a fargli da base. Voglio dire che la performance meccanica risulta poco interessante perché poco curata nei particolari.
- Fontana della civetta: le pitture sui supporti lignei non si vedono più.
Faccio presente inoltre lo strazio che si fatto delle spettacolari gradinate sul viale che dalla fontana dei
draghi portano verso l'uscita, dove è stato versato dell'asfalto sui pavimenti a mosaico in frammenti di pietre, per livellare i gradini. Questo al fine, credo, di far passare il caddy elettrico in dotazione al personale dei custodi. Inoltre i custodi sono tutti nella villa, ma nessuno nel giardino, dove io ho visto i bambini a cavallo delle sfingi, cartacce in terra etc.
Un' altro fatto strabiliante è l'assenza di guide: se da una parte le guide elettroniche non sono disponibili a causa del virus, dall'altro sono rare le visite guidate disponibili e quando sono arrivato alla villa non ce ne era nemmeno una.
Allego le foto che in modo del tutto sommario, danno un'idea dell'odierno stato della villa.
Secondo lo scrivente è necessario creare delle squadre che in permanenza curino un bene così prezioso.
Gradisco avere una risposta scritta a questa segnalazione che tenga conto di quanto sopra segnalato.
Grazie.
Cordiali saluti.
Massimiliano Di Cocco.
Massimiliano Di Cocco
Via ------- 84
51031 Agliana PT
Portatile 348-------
A proposito dell'editoriale "A babbo morto"
Proprio “a babbo morto”, caro Travaglio! O anche "la caduta dal pero".
Fuor di metafora, cominci a capire qualcosina quando ormai è troppo tardi, dopo che per due anni hai militato allegramente nel coro di chi accusava di complottismo e altre nefandezze chi queste cose le ha viste da subito e ha cercato di denunciarle, facendo gratuitamente il lavoro che dovreste fare voi giornalisti.
E va bene, ben venga, molti altri stanno ancora nel comodo e remunerativo alveo degli embedded.
Però… se vuoi fare il lavoro fino in fondo, devi farti anche una profonda autocritica e non solo attaccare il potere. Non siete innocenti, non credetevi assolti.
Quando lo Stato ti abbandona nel momento del
Ieri ho vissuto un'odissea che mi ha fatto vergognare per tanti aspetti di vivere in Italia.. L'odissea inizia all'ora di pranzo a Terracina quando insieme a mio marito e due amici ci presentiamo ad un take away del pesce e troviamo alla porta un ragazzo che, chiedendoci il green pass, constata che solo uno è fornito di vaccino e senza neanche appurare se volessimo solo comprare o consumare naturalmente ai tavoli all'aperto ci allontana applicando quindi anticipatamente la normativa in vigore dal 10 gennaio!!! Ci tengo a descrivere l'eterogeneità del nostro gruppetto: mio marito vaccinato e NON TAMPONATO da più di un mese, io tampone negativo da poche ore (non sono vaccinata) e i nostri amici guariti da covid ma green pass ancora non pervenuto. Ebbene con aria mesta e avendo riletto le disposizioni di legge che evidenziavano l'eccessivo e inopportuno zelo del ragazzo ci siamo recati in un altro take away e siamo riusciti a mangiare naturalmente all'aperto.
Dopo ci siamo recati a Gaeta dove abbiamo dovuto questionare in un bar-pasticceria dove abbiamo chiesto 4 bombe e ci siamo sentiti chiedere di esibire il green pass, al chè io ho tuonato: "ma non ci chiede dove vogliamo mangiarle? !!! " … il barista con tanto di mascherina sotto il naso mi risponde seccato e ci incarta le bombe.
Qui inizia la vera odissea del"bisogno": ci rendiamo conto che l'unico che può chiedere di andare al bagno in quel bar è mio marito vaccinato mentre a noialtri con tanto di mascherina FFP2 ci viene vietato: ma casomai ho il covid non la salmonella!!!. Nonostante che siamo tutti ultrasessantenni ce ne facciamo una ragione e continuiamo la visita della bella cittadina addobbata dalle stupende luminarie e vediamo un mercatino dove troviamo dei bagni allestiti per l'occasione ma. … peccato… chiusi perché rotti! Al limite della pazienza comincio a chiedere dove sia un commissariato o la centrale dei vigili urbani … vagando ho la fortuna di incontrare due poliziotti che sentendo il nostro problema e quasi ridicolizzandolo ci dicono candidamente che non è di loro competenza e ci indicano la sede dei vigili urbani dove arriviamo con la vescica e altri attributi pieni fini ad esplodere (anche noi donne che non li possediamo!!!) qui un soggetto mezzo addormentato trasecola e giura che in un altro luogo, che ci descrive, avremmo sicuramente trovato i bagni pubblici. Speranzosi usciamo, ci rechiamo sul posto ma troviamo solo un anfratto buio e con vegetazione: : lì si è conclusa la nostra odissea perché in barba ad ogni senso del pudore abbiamo PISCIATO (Il termine un po' trash e d'uopo!!!) Francamente se avessi potuto resistere sarei rientrata a Roma e avrei pisciato davanti al Parlamento: forse si sarebbe capito quanto sia sdegnata non solo delle discriminazioni messe in atto dal governo con la scusa del covid ma anche dalle carenze strutturali di un paese che già arrancava prima della pandemia (specie al sud) ma ora è alla frutta… mi vergogno di essere italiana !!!
Come impedire a Berlusconi di divenire il presidente della Repubblica
Salve,
mi perdonino la semplicita' del mio messaggio e della mia domanda: esiste un metodo legale per impedire che Silvio Berlusconi diventi presidente della repubblica Italiana?
Vivo all'estero da molti anni, ma sono italiana per nascita e per "cuore", ed appunto questo mio cuore piange al solo pensiero di un tale personaggio come Presidente della repubblica Italiana.
Grazie della vostra attenzione, e del vostro lavoro.
Sentitamente
Francesca Gumina
Allontanata da scuola come un'appestata
Oggi ho capito quanto la scuola affettuosa come dice il ministro Bianchi (cognome banale come le sue dichiarazioni!!!) sia molto lontana dall'essere tale: mi sono presentata stamattina a prendere servizio, pronta a far lezione ai miei studenti (a cui tengo molto) munita del mio solito green pass da tampone come faccio da settembre ma mi sono vista respingere da una "pesante" X rossa e mi è stato detto che non avevo il green pass rafforzato!!! Bella scoperta visto che faccio i tamponi perché da persona libera non mi voglio vaccinare!!!
Mi si dirà "c'è l'obbligo! "... lo so e sono consapevole che verrò sospesa e nel rispetto delle leggi lo accetto, ma perché anticipare il tutto se c'è una scadenza che poi mi dà 20 gg per ripensarci? Atto legale o abuso per ignoranza?
Isabella Conti
Libertà e progresso
Caro Marco, avendo qualche spiritio critico, come tu spesso hai avuto nei confrontoi della classe politica, mostratasi spesso conflittualmente interessata a se stessa e non agli elettori, mi chiedo perché uno come te, non dia ascolto almeno per puro confronto a tutti quei dottori e scienziati diventati stupidi complottisti, contrastati dal regime politico delle multinazionali dal quale siamo sottomessi, quindi da essere umano, ancora pensante, pongo domande sulla verità. trovo che accettare la verità unisona sia come ignorare il resto e chi ignora il resto, ignora tutto, farsi domande è lecito, è da esseri pensanti, intelligenti, soprattutto per tutto il terrorismo delle notizie date poi rinnegate dagli stessi, anni di giornali e tg di parte, venduti alle big multinazionali, falsità su falsità: qualche giorno fa leggevo su Rai news e dati iss che i morti non vaccinati sono il 45%quindi 55% morti vaccinati, poi rimescolano la notizia e muoiono solo i non vaccinati... semplicemente penso... ora c'è omicron, sali tg, immagini di ospedalizzazioni in sud africa, quando da li dicono che non ci sono ospedalizzazioni, è leggera e si guarisce dai 2 ai 5 giorni, quasi asintomatica, rainews.. quanto passerà per richiudere tutto puntando il dito su chi ha avuto dubbi sul siero, chi lo maneggia e chi lo impone... indaga su questo. pensare è lecito liberare l'uomo è evoluzionie. un saluto, spero in risposta
Onoreficenze
Buon sera Direttore, volevo una sua opinione su come possa il Capo dello Stato omaggiare atleti come Berrettini (nulla da togliere come tennista), che ha pensato bene di spostare la residenza a Montecarlo, onori e glorie "italiane" benefici e tasse al Principato, non mi pare poi tanto un buon esempio. Grazie
Pandemia e Dittatura
Sett. Travaglio.
Qui ormai I dubbi sono svaniti, questa pandemia ormai viene usata per manipolare il paese.
La nostra costituzione ormai viene interpretata e scavalcato da chiunque, il Sig. Mattarella è ormai un presidente inutile come lo è sempre stato.
Questa dittatutura va fermata e chi l'ha messa in atto va indagata per capire da chi è stato manovrato.
UN SALUTO.
ROSARIO
Cerutti Gino
Caro marco il presidente Draghi potrebbe convincere anche te
ha poteri magici ti ricordo la canzone che parlava di Cerutti Gino
Dove lo chiamavano, "drago "ma gli amici del bar del Giambellino dicevano che era un "mago"
Cerca di non cadere nella trappola anche tu come tutti quelli che si sono fatti convincere
Esempio Gratteri Landini e altri mille Noi stiamo seguendo la rua strada non deluderci
Ciao
Dante
Puntata otto e mezzo del 12/11/2021
Grazie Marco! Sei un grande ad avere detto (come sempre in altri casi) a Renzi di essere il mandante dell'omicidio Kashoggi... bravo! ! Che la verita' trionfi e tu veramente con sapienza e classe rappresenti la gente comune come me che spera che Luce sia! !
Ti seguo da sempre... sono un funzionario publico che cerca da sempre la correttezza...
Dalle stelle alle stalle
Ora é tutto molto chiaro, grazie al Fatto quotidiano! Emerge una verità così prepotente sui promotori, gli attori, le comparse e i sostenitori della character assassination contro il M5S, Giuseppe Conte e i suoi esponenti di primo piano, contro il Fatto quotidiano e il suo direttore Marco Travaglio con Andrea Scanzi (e tutta la redazione), rappresentanti più significativi del giornalismo libero e indipendente, che non ci si può che attendere le dimissioni da parlamentare del senatore confeRENZIere, da parte di chi ha abusato del suo ruolo di rappresentante del popolo e delle istituzioni. Matteo Renzi vattene!
Egr. dott. M. Travaglio, sono un pensionato di 78 anni, ex insegnante di Economia Aziendale, la seguo spesso nelle sue pubblicazioni e seguo con interesse le sue dichiarazioni in alcune interviste televisive. Ritengo lei uno dei giornalisti più credibile e sincero, per cui le scrivo alcuni pensieri sul prof. Corrado Malanga, del quale ho letto alcuni libri: vedi "IL MONDO FELICE": Un viaggio verso luoghi della Coscienza.
Lo scrittore, scienziato, prof. insegnante alla Università di Pisa, per me, una mente eccelsa, spiega come creare una società ideale.
Sperando che lei lo conosca o possa leggerlo, la invito caldamente a scrivere sulle sue teorie, e parlarne al pubblico, che forse non conosce il personaggio, per me straordinario.
La ringrazio.
sig. Alberto Govetto
Vaccino e discriminazione vaccinale
C'è un modo semplice ed efficace per contrastare il vaccino e la discriminazione vaccinale
Grazie per l'attenzione
Danilo Rossi. 340 -------
Per il sig. Marco Travaglio
Terza dose?
Spett. Travaglio. Io ho fatto le due dosi e tutti i virologi ci hanno detto che ci saremmo salvati addirittura dalla Morte, adesso a 4 mesi ci dicono che va fatta la terza dose? Quindi vuol dire che le prime 2 dosi erano acqua fresca e quindi perché ne dovremmo fare una terza?
Qui ormai si va a casaccio e io non ci sto a fare il gioco di questi imbecilli.
Qui siamo in mano ad incompetenti come speranza che voleva risolvere le polmonite bilaterali con la tachipirina e vigile attesa fino a quando le persone morivano e ha rifiutato 10. 000 dosi monoclonal che avrebbero salvato 10. 000 persone. Come si fa a seguire questo imbecille che dovrebbe essere arrestato per omicidio plurimo e colposo.
POI non accettano manifestazioni e danno il Daspo a chi si siede ad un tavolino a Roma. Questa è Dittatura e dicono fascisti agli altri. Un Saluto.
ROSARIO GALLO
Rettifica su Ethiopia
Buongiorno dott. Travaglio, lei nel passato mi ha conosciuto nell'hotel in cui ho lavorato. le vorrei parlare dell'Ethiopia che conosco bene per averci vissuto... vorrei metterla al corrente di alcune reali notizie su quel martoriato paese, ma prima vorrei domandarle ma perche' gli stati uniti l'europa e quel che e' peggio i media ivi compresa la rai stanno tutti dalla parte dei tigrini che dopo avere dominato in assoluto il paese per un trentennio non vogliono permettere un ricambio democratico e giusto visto che il 95% del popolo non tigrino attendono? ieri mattina i tg hanno trasmesso immagini e dati errati (eufemismo) che li ritrovavo su new. rai e altri... a) allenza con il movimento degli OROMO b hanno occupato DEssie e Combolgia c) sono alle porte della citta'... allora ieri mattina preoccupato per un amico che vive la' da sempre lo chiamo e cosa mi dice: l'alleanza e' stata fatta con un piccollissima frangia di oromo dello zoccolo duro considerati da tempo terroristi, 2 le citta' di Dessie e Combolgia' sono state subito riprese dalle forze governative in ultima analisi egli ieri mattina ha girato per la citta' senza colpo-ferire come si dice. Per altri aggiornamenti su quello straordinario paese sono a disposizione... grazie per il suo tempo e la pregherei di tenere riservato il mio nome ed account relativo! grazie mille Leo
Indro il 900
Ciao Marco,
Sono un estimatore di Montanelli e prima di me mio padre. Ho letto quasi tutto di lui e quando ho saputo del tuo nuovo libro " Indro il 900 " l'ho subito comprato. Debbo però dirti che la scelta, non so se tua o dell'editore " del formato mi ha molto deluso... e' troppo voluminoso e ingombrante e si fa fatica a tenerlo in mano per leggerlo e mi chiedo se non era il caso di farne più volumi. Detto questo mi piacerebbe sapere perchè non trovo mai una tua risposta ai messaggi dei lettori che come ben sai il tuo maestro Indro invece considerava i suoi veri padroni e ai quali soleva rispondere... Grazie per l'attenzione, Guglielmo
Grazie Mario!
Egregio Direttore, conoscendo il suo interesse per il cinema, manifestato in numerosi editoriali in cui, paragonando fatti e protagonisti della politica nostrana, cita attori famosi della nostra storia cinematografica, mi meraviglio che ancora non abbia utilizzato quella esilarante scena del film 'Non ci resta che piangere', dove Parisina, la madre del proprietario della macelleria Vitellozzo, aveva preso in simpatia Mario, impersonato da Troisi, e mentre Saverio (Benigni) si prodigava per trovare una soluzione per far uscire di prigione Vitellozzo, e mandare avanti la macelleria, lei ringrazia sempre e solo Mario. Un pò quello che succede con Mario Draghi, cui si ascrivono tutti i successi, anche quelli sportivi, culturali, di scienza ed altro, di cui si sono resi protagonisti negli ultimi mesi gli italiani. Con stima
Nicola Garagozzo
Elezione capo dello stato
Buona sera Direttore, io sono dell'idea che in alto hanno già deciso, Draghi uomo delle banche Presidente della Repubblica, elezioni anticipate, vittoria delle destre Berlusconi premier simbolico con ; Salvini ministro degli interni e Meloni o Renzi ministro degli esteri e tutti vissero felici e contenti in barba a tutti quelli che credono ancora a questa classe politica, grazie
Manifestazione pomeridiana 16 ottobre piazza fontana
Manifestazione pomeridiana 16 ottobre piazza fontana contro l amministrazione di sostegno... una vera interdizione di fatto molto costosa anche per chi è capace di intendere di volere
Vorrei informarvi della manifestazione contro l amministrazione di sostegno del 16 ottobre con partenza dia piazza fontana. Io stessa invalida a trento ne sono vittima da 7 anni con 10000 euro di spesa, uni l iazio8ni e altri guai come tso ordinati da una ads avvocatessa paranoica. L ultima sua scriteriat4a mossa tre anni fa è stata chiedere la chiusura della cassetta di sicurezza di banca intesa e prelevare i gioielli. Mentre ero al mare senza scrivere a chi li consegnava. Ho scritto alla banca per avere lo storico ma la direttrice dice che è troppo vecchia e mi ha dato solo le firme di chi ha firmato la chiusura... trovo tutto questo criminale considerato che ho pure pagato la chiusura. Le tre ads seguenti se ne fregano. Mi consulterò coi corpi di polizia e guardia di xfin a nza. Questo è solo un esemoio. Mezza italia soffre di questi avvocatucoli che mangiano sulle sofferenze delle persone fragili e ne abusano. Io sono antonella fiorito nata a trento hotel 69 anni sono amica del sociologo aldo ricci sul cui blog ho scritto a lungo. Ho incontrato il dott travaglio al teatro santa chiara e limo seguo in. TV. Meriterebbe di essere presidente del consiglio... poi ci sarebbe il discorso dei tso che la stessa ads ha richiesto anche a distanza in base a sue valutazioni inopportune... unitamente a un familiare persecutore. Mi hanno fatto perfino una denuncia di scomparsa e bloccato i conti... sono arrivata a torino senza successo e poi in svizzera ecc ecc grazie e saluti all adorato travaglio. Ho seguito un corso di giornalismo sull hancap di 800 ore con la comunita europea. Mio cell 347------- su facebook elettra antonella caracci fiorito. Avete un corrispondente a trento? Contatti sicuri? Per me sarebbe importante. grazie
Breve risposta alla lettera aperta dei 100 filosofi
Quando ho fatto leggere a un collega ingegnere la lettera aperta contra-Agamben (in una seconda versione convertito in non-solo Agamben) firmato da cento Accademici, tutti filosofi, ha sorriso imbarazzato. E non perché non condividesse la tesi di fondo del documento, al contrario. È solo che i punti enunciati sono talmente aderenti al senso comune e lo stile argomentativo così di basso profilo che francamente non si capisce proprio perché cento filosofi si siano presi la briga di sottoscrivere un documento simile. Dalla Filosofia, provo a tradurre il sorriso del mio collega, ci si sarebbe aspettati qualcosa di meglio.
Dal punto di vista conoscitivo affermare, ad esempio, la necessità di accettare i risultati scientifici appare sacrosanto, se non fosse che fra i sottoscrittori della lettera aperta vi sono epistemologi e teorici della complessità che da sempre ci insegnano a concepire le teorie scientifiche, la nozione di dato e quella di risultato scientifico in modo sicuramente meno ovvio e banale. Paragonare il green pass alla patente di guida può balzare agli occhi ancora una volta come evidente. Ma il filosofo dovrebbe sapere, e aiutare gli altri a capire, che il primo strumento ha una profondità incomparabilmente diversa, poiché coinvolge una stratificazione di piani che non sono minimante assimilabili alla lineare proceduralità e automatismo del secondo. E gli esempi potrebbero continuare.
Poi c’è l’aspetto etico. Da sempre ci viene insegnato che è buona norma attaccare le idee e non le persone. In questo caso ciò a cui abbiamo assistito sbigottiti è un attacco ad personam da parte di cento, dico cento, colleghi. Contra-Agamben, appunto. Questo davvero dai filosofi non ce lo saremmo aspettati e molti si augurano che ciò a cui abbiamo assistito rimanga un fenomeno isolato.
Firmo queste poche righe da sola. So che avrei potuto, chissà, rastrellare un buon numero di colleghi che la pensano come me. Ma ho pensato fosse meglio espormi in prima persona.
Con la speranza che il branco non mi attacchi.
Roberta Lanfredini
Professore Ordinario di Filosofia teoretica, Università di Firenze
Salve Dr. Travaglio
Sono un cancelliere del Tribunale di Roma
La seguo spesso e, ultimamente, ancor di più apprezzo i suoi interventi, soprattutto sul tema bollente del GREEN PASS.
Premetto che non sono una NO-VAX, anzi ho sempre creduto nella medicina tanto da aver fatto, da piccola e a mia volta ho fatto fare tutti i vaccini a mio figlio, oggi sedicenne.
Il mio non è un appunto alla medicina, non ne avrei neanche le competenze, ma una considerazione sull'ormai asfissiante questione del GREEN PASS.
Penso che la politica abbia perso di vista il popolo, le persone e le loro legittime richieste e il grido di aiuto.
Io mi sono appena vaccinata. Sì è vero solo ora, dirà lei. Ma i mezzi di comunicazione purtroppo non hanno spiegato nulla o se fatto, lo hanno fatto male e additando e trattando come deficienti chi forse nutriva dei dubbi. Il messaggio che è passato è stato quello di "vaccino -vaccino" a tutti costi senza SE e senza MA! ! Questo, secondo il mio modesto parere, non ha fatto altro che alimentare dubbi e a volte credere in un complotto, portando al fenomeno NO VAX, inserendo al suo interno anche tantissime persone che in effetti non lo sono. Comunque il discorso è diverso per quanto riguarda il GREEN PASS, scelta politica che non condivido! ! Sembra retorica ma è un ricatto per il lavoratore a cui, ancora "libero" fino a prova contraria, viene calpestato il diritto al lavoro, offendendo la dignità di cittadino, di padre, di figlio ecc... Ma la mia rabbia che ultimamente mi ritrovo, ahime, a nutrire e anche nei confronti di un Governo che nega il tampone gratis per andare a lavorare. Ho sentito fior fiori di politici e giornalisti che, secondo loro, offrire un tampone gratis equivale a sacrificare i cittadini aumentando loro le tasse! !
Detto ciò, però, mi meraviglio molto che Questi, salendo in cattedra, per la prima volta " UDITE, UDITE"! ! si interessano delle tasche degli italiani che pagano le tasse... mi viene da sorridere. Purtroppo c'è solo da piangere ! ! Ma quanti soldi sono costretti a pagare gli italiani per i tanti errori dello stesso Governo.
Ci dimentichiamo dei banchi a rotelle ! ! ??? e dei milioni di mascherine "fallate" acquistate e lasciate a marcire in depositi e dei respiratori, perchè non utilizzabili! ! questi esempi (divenuti popolari negli ultimi mesi) sono solo per dire " NON SONO ANCHE QUESTI SOLDI DEI CONTRIBUENTI ??? " Invece sui tamponi si grida allo scandalo...
mi chiedo, da quando i politici sono diventati così attenti? ? Oltretutto questi tamponi sarebbero per un limitato numero di persone e per un limitato periodo di tempo.
Caro dr. Travaglio non mi riconosco più in questo STATO, purtroppo! ! mi creda sono veramente amareggiata, arrabbiata, delusa e indignata perché lesa nella dignità.
Grazie per il suo tempo e continui a dare voce alle persone oneste e NON MALATE.
GRAZIE
Cookie e Pubblicità
Caro Marco,
So bene che altri sono i problemi del nostro paese e quindi ciò di cui parlo potrebbe non interessarti. Mi riferisco all’impossibilità di fare una ricerca su internet senza dover accettare i Cookie (a fronte di una maggiore velocità di navigazione lo scopo primario è quello di spiare le nostre ricerche per poi bombardarci di messaggi pubblicitari), mi riferisco ancora all’ossessiva, irritante, continua e onnipotente interruzione pubblicitaria in TV. Mi viene da ridere quando leggo “ Il rispetto della tua privacy è la nostra priorità “ che tradotto significa l’assenso ad essere spiati. Un bombardamento mediatico tale da creare un vero e proprio malessere oltre che psichico anche fisico. Ho lanciato una petizione su Charge, ho scritto al garante ma ovviamente senza alcun risultato. Io non dico che bisogna eliminare i Cookie, basterebbe avere 2 semplici opzioni “ accetto “ e “ non accetto “ e per quanto riguarda la pubblicità (io cambio sempre canale o metto mute) semplicemente regolamentarla. Ma l’autorità garante non ravvisa nulla di irregolare ? E vengo al punto: Io come semplice cittadino non sono nessuno ma voi giornali avete un potere mediatico enorme ed allora perché nessuno di voi non ne fa una sacrosanta crociata ?
Grazie per l’attenzione
Guglielmo Le Rose
Amaro Lucano
Caro Marco ti seguo e ti stimo perché sei il migliore giornalista.
Sono una Calabrese che ha frequentato Riace e le sue lotte.
Ho voluto riflettere molto sul tuo articolo perché so quanto leggi prima di scrivere.
Ti volevo dire però, visto le conseguenze del tuo articolo, che questa volta dovevi anche vedere e venire di personaa Riace.
Questa volta dovevi usare anche gli occhi e possibilmente anche il cuore.
Un abbraccio da una povera illusa che vuole credere che una parte infinitesimale degli esseri umani, può ancora volere il bene e per farlo devi disubbidire.
Gentile Dr Marco Travaglio
Non ho una richiesta precisa penso che a volte si cerchi semplicemente di fare del. Nostri meglio per qualcuno che si conosce che ci porta improvvisamente a provare un sorta di empatia e non importa se poi non è proprio cosa si pensava fosse magari non è il massimo che uno si asperrebbe dalla vita non è. Che salvi uno che sta per annegare o comli un gesto sublime magari quello a cui dai una mano e uno qualunque che non è nemmrbo virtuoso o perfetto ma semplicemente vuole fare il suo lavoro sis perché ci campa sia perché. Ci crede co ha investito tutto i suoi tempo e le sue risorse Magari è solo tardi e non dormo e perché ho un ascesso a un dente e scrivo così per ingannare il dolore si procede così un po' a tentoni la musuca cambia e le note ci guidano
Buona notte. Scusu il disturbo
Cecilia
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