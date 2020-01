Biografia

Costanza Caracciolo nasce il 17 gennaio del 1990 a Lentini, in provincia di Siracusa. Sin da bambina frequenta una scuola di danza e, all'età di diciassette anni, prende parte a "Fotomodella dell'anno", concorso di bellezza in cui si classifica al secondo posto.

Nell'estate del 2008, dopo essersi diplomata al liceo classico, prende parte a "Veline", programma in onda su Canale 5, dove si aggiudica, insieme con Federica Nargi, la finale che le permette di entrare a far parte del cast di "Striscia la notizia", il telegiornale satirico della rete ammiraglia Mediaset. Costanza Caracciolo rimane nel programma di Antonio Ricci fino al giugno del 2012, per un totale di quasi 900 puntate.

Costanza Caracciolo nella prima metà degli anni 2010

Nel frattempo, nel 2010 sempre con Federica Nargi presenta su La5 il programma "Le nuove mostre", spin-off della rubrica di "Striscia" "I nuovi mostri". Nel 2011, invece, esordisce al cinema apparendo nel film di Massimo Morini "Capitan Basilico 2 - I Fantastici 4+4".

Costanza Caracciolo (a destra) con Federica Nargi

Conclusa l'esperienza di "Striscia la notizia", in coppia con la Nargi partecipa alla prima edizione dell'adventure show di Raidue "Pechino Express", presentato da Emanuele Filiberto di Savoia.

Siamo rimaste molto amiche, siamo davvero unite, in fondo abbiamo passato insieme gli anni della crescita più belli e importanti. Quattro anni a Veline, poi l'esperienza a Pechino Express. Oggi posso dire che siamo state davvero fortunate a trovarci, ci compensiamo molto.

Pochi mesi più tardi Costanza è su La7d, tra le concorrenti del talent show di cucina "Cuochi e fiamme Celebrities".

Nel marzo del 2013 partecipa a "Red or Black? Tutto o niente", su Raiuno, per poi essere scelta come testimonial e modella dal marchio Yamamay. Costanza Caracciolo torna in televisione a ottobre con "Giù in 60 secondi", trasmissione sportiva di Deejay Tv in occasione della quale si lancia da un'altezza di 4mila metri.

Dopo essere stata testimonial degli abiti da sposa di Claudio Di Mari e dei pigiami del brand Venere, a partire dal gennaio del 2014 entra nel cast di "Tiki Taka - Il calcio è il nostro gioco", talk show di approfondimento sportivo condotto il lunedì in seconda serata da Pierluigi Pardo.

Costanza Caracciolo è su Instagram con l'account @costy_caracciolo

Nell'estate successiva torna su Canale 5 in qualità di inviata di "Hit the road man", rotocalco in cui intervista personaggi celebri a bordo delle navi da crociera Msc. Diventa inoltre madrina di Kontatto, brand di abbigliamento femminile. Dopo essere stata testimonial della collezione di bikini NikiB, a novembre posa per la rivista "Maxim" e, insieme con Belén Rodriguez e Giulia Elettra Gorietti, viene scelta come testimonial per Cotril, un brand di acconciature.

La seconda metà degli anni 2010

Divenuta stilista delle capsule collection di Manly Malt t-shirt, Costanza Caracciolo rappresenta "Tatù Niente Paura", progetto contro la violenza sulle donne, alla fine del 2014. Nella primavera del 2015 è in onda su Raiuno come concorrente della seconda edizione di "Si può fare!", talent show presentato da Carlo Conti. In seguito torna a collaborare con NikiB dando vita a capsule collection ispirate a pietre preziose. Su Raidue è una delle attrici di "Fatti unici", show comico in cui recita al fianco di Paolo Caiazzo e di Maria Bolignano.

Nel 2017 il suo compagno è l'attore Primo Reggiani. Successivamente Costanza conosce l'ex calciatore di Inter, Milan e Juventus Christian Vieri, con il quale intraprende una relazione sentimentale. I due diventano genitori di Stella, la loro prima figlia, nata il 18 novembre del 2018.