Biografia

Cecilia Rodriguez è una modella e influencer argentina. E' sorella di Belen Rodriguez e Jeremias Rodriguez. In passato è stata anche una concorrente del Grande Fratello Vip (seconda edizione, nel 2017), dove ha conosciuto il compagno Ignazio Moser, figlio del celebre Francesco Moser.

Cecilia Rodríguez: foto dal profilo Instagram

Cecilia Rodríguez nasce a Buenos Aires, in Argentina, il 18 marzo 1990, da Gustavo Rodríguez e Veronica Cozzani (originaria di La Spezia), ed è la minore dei fratelli Rodríguez, Belèn e Jeremias. Da giovanissima ha iniziato a lavorare come modella in Argentina per poi trasferirsi in Italia, dove ha partecipato a dei reality: L’isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip.

La carriera di Cecilia Rodriguez

Appena diciottenne, Cecilia Rodriguez si trasferisce in Italia. Qui inizia a lavorare come modella, partecipando anche a trasmissioni televisive, come Chiambretti Night e Stiamo tutti bene. E' nel 2015 tuttavia che raggiunge la sua notorietà partecipando al reality show L'Isola dei famosi.

Al reality si classifica terza, dopo le Donatella (Giulia e Silvia Provvedi) e Brice Martinet. Due anni dopo, nel 2017, partecipa invece al Grande Fratello Vip in coppia con il fratello più grande Jeremias. E' nella casa più spiata d'Italia che conosce il suo compagno di vita, Ignazio Moser, anche lui concorrente vip dell'edizione numero due del reality di Canale 5.

Cecilia con Jeremias e Belen

E ancora, insieme alla sorella Belen, Cecilia Rodriguez produce la linea di costumi “Me Fui”. Nel campo della moda partecipa alle sfilate e agli eventi.

Cecilia Rodriguez con la sorella Belen

La storia d'amore tra Cecilia e Ignazio

Quando è iniziato l'innamoramento tra i due concorrenti della casa di Cinecittà, Cecilia era all'epoca fidanzata da quattro anni con Francesco Monte, ex tronista di Uomini e donne, il programma condotto da Maria De Filippi. E dopo un periodo di indecisione, la modella decide di lasciare in diretta tv Francesco Monte per fidanzarsi con Moser junior, figlio del ciclista Francesco.

Da allora è iniziata la love story tra i due gieffini, che hanno continuato a stare insieme sino all'estate scorsa 2020, quando si sono presi un periodo di pausa, trascorrendo le vacanze separati, per poi rimettersi insieme.

Cecilia con Ignazio Moser

Segni particolari

Cecilia ha sul braccio destro un tatuaggio. Si tratta di una scritta dedicata a Natalia detta Naranjita, un'amica scomparsa a causa di un incidente. Tra gli altri tatuaggi, ha anche sul fianco sinistro tatuata una croce, una mezza luna sulla caviglia destra, e ancora: un rosario con croce sul piede destro e un'altra scritta sul polso destro.