Biografia

Alex Di Giorgio nasce a Roma il 28 luglio 1990. È un affermato nuotatore italiano dalla lunga carriera, nel corso della quale si è aggiudicato diverse medaglie a livello italiano e internazionale. Grazie alla sua bella presenza, è molto corteggiato dal mondo dello spettacolo, al quale si avvicina nel 2022 tramite la partecipazione al programma di Rai Uno, Ballando con le stelle, giunto alla sua 17esima edizione.

Scopriamo di seguito, in questa breve biografia, quali sono i momenti più importanti della vita privata e professionale di Alex Di Giorgio.

Alex Di Giorgio

Alex Di Giorgio: esordi e carriera nel mondo del nuoto

Sin da piccolo si distingue per la passione sportiva, che trova uno sbocco concreto nel nuoto agonistico.

Si allena con grande costanza fino ad arrivare al primo importante traguardo con la conquista di una medaglia d'argento internazionale ad appena 17 anni.

Una volta conseguito tale riconoscimento agli europei di Anversa 2007 nella staffetta 4x200 metri, Alex conferma delle ottime prestazioni anche ai mondiali giovanili dell'anno successivo, arrivando a vincere un altro argento nei 400 metri.

Nello stesso anno si tengono gli europei giovanili: qui Alex Di Giorgio sale due volte sul podio grazie alla propria abilità nello stile libero.

Continua ad allenarsi con il Circolo Canottieri Aniene, con cui vince un titolo italiano sempre nella staffetta 4x200 metri.

Gli anni 2010

Nel 2012 agli Europei tenutisi in Ungheria si qualifica al settimo posto nella finale dei 200 metri di stile libero. Tuttavia rimane molto forte nella staffetta 4x200 metri, dove l'Italia vince nuovamente l'argento dietro alla Russia.

Entra poi a far parte del team italiano alle Olimpiadi di Londra 2012: qui però Alex non registra buone prestazioni.

Brilla invece ai Giochi del Mediterraneo dell'anno successivo, vincendo tre medaglie d'oro sempre nelle staffette.

Ai mondiali di Barcellona del 2013 delude con solo un diciottesimo posto nei 200 metri e con l'eliminazione nella batteria 4x200 metri.

Ai giochi olimpici di Rio del 2016 non riesce per un soffio a entrare in finale nella staffetta.

Una squalifica controversa

Nel corso di un ritiro assieme alla nazionale nella città di Livigno, durante un test ordinario Alex Di Giorgio risulta positivo all'ostarina, ovvero una sostanza vietata che produce effetti molto simili agli steroidi tradizionali.

Ciò provoca la sospensione cautelare da parte dell'autorità preposta, il Tribunale Antidoping, che solo in seguito accerta che il nuotatore non aveva intenzione di doparsi per alterare le proprie prestazioni; inoltre la concentrazione della sostanza era irrisoria.

Nonostante ciò, la squalifica viene confermata a otto mesi: in seguito è ridotta a soli tre mesi, a causa di quello che viene ritenuto un comportamento poco attento riguardo all'assunzione degli integratori.

Da quel momento Alex Di Giorgio si allontana momentaneamente dal mondo del nuoto, potendo comunque vantare un buon numero di medaglie vinte nel corso della carriera.

Il debutto in televisione

Per quanto riguarda i legami con il mondo dello spettacolo, si avvicina dapprima grazie alla campagna promozionale Geox del 2019, a cui prende parte assieme a un'altra nuotatrice e a un lottatore professionista.

Dopo aver attirato le attenzioni della stampa a seguito del caso di presunto doping, Alex Di Giorgio viene invitato da Alfonso Signorini ad approfittare della squalifica e a prendere parte al reality Grande Fratello VIP.

Alex Di Giorgio rifiuta la proposta, accettando di andare in televisione solo nel programma Ballando con le stelle per l'edizione 2022; qui Alex si distingue in coppia con Moreno Porcu.

Vita privata e curiosità su Alex Di Giorgio

Pur essendo oggi molto aperto riguardo al proprio orientamento sessuale, Alex Di Giorgio non ha sempre vissuto in maniera positiva la sua omosessualità, specialmente in relazione all'ambiente professionale in cui opera.

Quest'aspetto è emerso in particolare a seguito della rottura della breve relazione con Ivano Marino, una figura popolare di programmi televisivi quali Uomini e Donne e Jump! Stasera mi tuffo.

Tra i due la rottura è tutt'altro che consensuale, tanto da portare a vie legali: Ivano Marino viene condannato infatti a due mesi di carcere nel 2013, poiché dopo la fine della relazione si era reso responsabile di molestie andate avanti per mesi, nonché di aver minacciato di svelare l'orientamento sessuale del nuotatore all'ambiente sportivo di riferimento.

Dopo quest'episodio, Alex Di Giorgio afferma di essere stato a lungo vittima di discriminazioni di stampo omofobo, che hanno complicato il percorso di coming out.