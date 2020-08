Biografia

Marta Fascina nasce a Melito di Porto Salvo (RC) il 9 gennaio 1990. Giovane politica, nonostante abbia tenuto un profilo molto basso nel corso della sua attività parlamentare sin dall'elezione, la politica forzista Marta Fascina è comunque salita agli onori della cronaca nel 2020, in virtù dell'ufficializzazione del legame sentimentale con il Cavaliere, l'ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. La scelta della giovane ragazza, appena trentenne, di mantenere il riserbo il più possibile a dispetto del ruolo pubblico, si deve sia alla giovane età sia al precedente legame di Silvio Berlusconi con Francesca Pascale, ben noto a livello mediatico. Scopriamo di più sulle vicessitudini a livello privato e professionale della giovane politica italiana Marta Fascina.

Marta Fascina: i primi anni di vita

Marta Antonia Fascina, questo il nome completo della giovane donna, nasce il 9 gennaio 1990 nella località di Melito di Porto Salvo, cittadina in provincia di Reggio Calabria. La terra calabrese, tuttavia, è solo quella natale ed è seconda nella formazione e nei legami territoriali della Fascina all'attaccamento alla Campania. Marta Fascina vive infatti a Portici, in provincia di Napoli.

Sin da giovane la ragazza avverte un'inclinazione per gli studi umanistici e concretizza la sua passione nel momento in cui decide di iscriversi all'università La Sapienza di Roma. Qui consegue una laurea in Lettere e Filosofia.

La bella presenza e le naturali attitudini alla gestione della pubblica comunicazione la portano a ricercare degli impieghi nel contesto di alcuni uffici stampa. A dispetto di quel che potrebbe comportare un impiego di questo tipo, Marta conduce da sempre una vita molto discreta, avendo cura di tenersi ben alla larga dai riflettori. Ciò è dimostrato dalla sua esperienza lavorativa in qualità di addetta alle pubbliche relazioni presso l'ufficio comunicazione del Milan, sulla quale si hanno poche notizie o interventi di pubblico dominio.

L'avventura politica di Marta Fascina

Marta Antonia Fascina viene eletta a soli ventotto anni nella circoscrizione della Campania 1 tra le file del partito del Cavaliere, Forza Italia. Sulla sua candidatura e successiva elezione aleggia tuttora un'aria di mistero, poiché la ragazza si è tenuta lontana dalla politica.

In virtù di alcune polemiche, nel 2018 i giornalisti dedicano particolare attenzione al collegio proporzionale Campania 1, da sempre legato a un'ottima posizione. Quando arriva il momento della candidatura all'interno delle liste, infatti, la giovane Marta Fascina viene blindata in ben due collegi, uno dei motivi destinati a suscitare scalpore. A Napoli nord, il suo nome appare dietro a due pezzi grossi come Mara Carfagna e Antonio Pentangelo; mentre a Napoli Sud compare subito dopo quello di Paolo Russo, altro esponente in vista.

Tale circostanza spinge soprattutto alcune figure del centrodestra a iniziare una protesta, che giunge fino ai vertici di Forza Italia. A prescindere dalle reazioni sconcertate degli altri potenziali candidati alle elezioni politiche del 2018, Marta Fascina viene eletta e giura formalmente nel marzo dello stesso anno.

Durante i due anni e mezzo di servizio in Parlamento, Fascina registra un buon numero di presenze, apparendo sempre molto composta e professionale, ma limitando al minimo i discorsi e le dichiarazioni: di fatto la giovane politica sceglie di mantenere lo stesso riserbo già caratteristico ai tempi dei suoi esordi lavorativi.

Vita privata e affetti di Marta Fascina

Come appare chiaro, non si può parlare di Marta Fascina senza approfondire la nascita della relazione con Silvio Berlusconi. Fascina, da sempre stregata dall'uomo di potere e particolarmente affabile, che la figura pubblica dell'ex Presidente del Consiglio incarna alla perfezione, si avvicina al Cavaliere all'incirca nel 2018.

Marta è anche molto legata a Licia Ronzulli, storica assistente di Silvio Berlusconi che vive e lavora ad Arcore, come consuetudine per i collaboratori dell'imprenditore, politico e magnate televisivo.