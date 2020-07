Biografia

Jaime Murray nasce a Londra il giorno 21 luglio 1977. E' nota per aver interpretato i ruoli di Stacie Monroe, nel telefilm "Hustle - I signori della truffa" (dal 2004 al 2007) e Lila, nel telefilm Dexter. Un'altra serie tv di successo che la vedrà nel cast sarà "NCIS".

Al cinema ha recitato nel film horror "Le morti di Ian Stone" (2007). Altri film in cui è presente sono "Botched (Paura e delirio a Mosca)", per la regia di Kit Ryan (2008) e "Fright Night 2: New Blood", regia di Eduardo Rodríguez (2013).

Jaime Murray è figlia dell'attore inglese Billy Murray e ha un fratello e due sorelle minori. Prima di intraprendere la carriera di attrice e seguire le orme professionali del padre, ha studiato filosofia e psicologia alla London School of Economics and Political Science, decidendo in seguito di abbandonare gli studi per frequentare il Drama Centre di Londra, dove si è diplomata nel 2000.

Oltre ai già citati telefilm ha recitato anche in altre serie, come "Spartacus - Gli dei dell'arena" (miniserie TV, 4 puntate, 2011), "Ringer" (serie TV, 9 episodi, 2011), "Defiance".