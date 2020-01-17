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Francesca Sofia Novello

Francesca Sofia Novello

Francesca Sofia Novello

Biografia

Il mondo dello spettacolo e tutto ciò che lo circonda regala a volte personaggi inaspettati; siano queste figure di un certo rilievo che personalità emergenti. Tra le figure interessanti venute alla ribalta durante la fine degli anni 2010 spicca Francesca Sofia Novello. Nelle prossime righe vi racconteremo chi è e di cosa si occupa.

Francesca Sofia Novello: un po' di storia

Nata il 14 ottobre 1994, Francesca Sofia Novello ha le sue origini in provincia di Milano, precisamente nella cittadina di Arese. Una volta diplomatasi al Liceo Scientifico della sua città natale, decide di iscriversi all'università presso la Facoltà di Giurisprudenza.

Contemporaneamente agli studi si dedica al mondo della moda ambito nel quale le sue qualità fisiche ed estetiche, fin dalla giovane età, le hanno dato l'opportunità di lavorare. Le sue misure sono 90-62-90; è alta 178 centimetri; Francesca non intraprende tuttavia la carriera di indossatrice, bensì si afferma nel campo specifico della lingerie.

Caratterialmente si presenta come una ragazza solare e semplice: per queste caratteristiche è molto amata dai suoi fan che la seguono sui canali social.

Francesca Sofia Novello

Francesca Sofia Novello: una foto dal suo account Instagram

Francesca Sofia Novello e la notorietà

La sua prima apparizione televisiva avviene nel 2014, dove grazie al programma Chiambretti Supermarket, dove Francesca partecipa come ospite. A ricordarsi di lei sono anche gli appassionati di motociclismo: infatti Francesca Sofia Novello fino al 2016 svolge il lavoro di valletta nel motomondiale, precisamente nella categoria Moto 3.

Nel campo del digital marketing e della comunicazione social Francesca Sofia Novello si distingue principalmente per essere una influencer di successo e soprattutto per la capacità di attirare brand internazionali nel mondo dell'abbigliamento.

Francesca Novello e Valentino Rossi

Tra gli avvenimenti significativi che hanno portato Francesca all'attenzione dei media e del grande pubblico è la relazione sentimentale intrapresa con il campione di motociclismo Valentino Rossi.

Francesca Sofia Novello con Valentino Rossi

Francesca Sofia Novello con Valentino Rossi

È nel 2016 che, appartenendo entrambi al mondo delle corse, i due hanno modo di conoscersi: galeotto è l'evento del GP di Monza. La modella lombarda in questa occasione viene ingaggiata come ombrellina, cioè nel ruolo di colei che protegge i piloti dal sole durante la sosta su pista, prima di cominciare la gara.

La storia d'amore tra Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello desta inizialmente un certo clamore a causa della differenza di età tra i due: ben quindici anni. I due però si legano in modo molto profondo e guardano al futuro con ottimismo.

Come è facile intuire, anche grazie al fidanzamento con il pilota di MotoGP, la modella conosce una crescita esponenziale sui social media; molti brand internazionali si avvicinano così alla sua figura per pubblicizzare i propri prodotti e marchi. I principali clienti rimangono principalmente quelli del mondo della lingerie, ma spaziano anche nei campi dell'abbigliamento e degli accessori per la moda.

Le vetrine di Venezia e Sanremo

Francesca Sofia Novello grazie alla sua straripante bellezza partecipato nell'autunno del 2019 al Festival del Cinema di Venezia, luogo di cultura e moda: qui incantato la folla con il proprio abito ed attira a sé sempre più case di moda.

All'inizio del 2020 Francesca Sofia Novello viene chiamata a far parte del progetto Festival di Sanremo 2020, affiancando il conduttore Amadeus. Questa occasione fa arrivare l'immagine della modella e influencer ad un pubblico ancora più ampio, oltre che aprirle le porte alla possibilità di lavorare in televisione in un prossimo futuro.

La dieta

Tra le tante particolarità che distinguono Francesca Novello vi è quella di essere particolarmente attenta alla dieta ed alla cucina. La modella infatti, in dichiarazioni ufficiali, ha ammesso di aver eliminato i carboidrati dalla propria alimentazione. Per essere in forma bisogna purtroppo fare dei sacrifici, e la top model ha scelto di fare a meno dei carboidrati, ma non di tutti gli altri cibi.

I tatuaggi

È ormai di uso comune tatuarsi per simboleggiare un evento o qualcosa che è particolarmente importante. Anche Francesca Sofia Novello ha deciso di effettuare dei tatuaggi. Tra quelli molto noti vi è un cuoricino all'interno del polso sul suo braccio destro; salendo sull'avambraccio vi è la presenza di una scritta che cita "in aeternum". Un terzo tatuaggio è collocato vicino al seno, sul fianco sinistro: è sempre una scritta che cita testualmente "honions"; anche nelle interviste ufficiali la modella non ha mai voluto svelare il significato di questi tatuaggi, non sappiamo se per timidezza o per un legame privato e particolare con questi simboli.

Francesca Sofia Novello

Francesca Sofia Novello

Instagram e Facebook

Francesca Sofia Novello ha numeri importanti sui social media - oltre a Instagram anche la pagina Facebook ufficiale, che variano e crescono giorno dopo giorno; interessante però notare come la crescita della carriera e le opportunità della top model vadano di pari passo con la crescita numerica su queste piattaforme. Appare evidente il suo ruolo di influencer, tra le italiane più importanti in questo contesto.

Attraverso il proprio bacino di utenza - fan e followers - Francesca ha una notevole capacità di indirizzare acquisti ed idee. È una figura importante che, come dicevamo, basa la comunicazione sulla sua personalità, fatta di umiltà e semplicità.

Sofia Novello mamma

Dall'unione con Valentino rossi nasce Giulietta il 4 marzo 2022. Diventa di nuovo mamma il 4 gennaio 2025 dando alla luce Gabriella.

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