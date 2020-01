Biografia

Anna Pettinelli nasce a Livorno il 28 gennaio 1957, il suo segno zodiacale è l'Acquario. La sua è una delle voci radiofoniche italiane più amate. Inizia la sua carriera giovanissima, a soli sedici anni. Muove i suoi primi passi nel mondo della radio presso delle produzioni locali ma conta anche numerose apparizioni televisive, sebbene più sporadiche.

La carriera di Anna Pettinelli

La conduttrice radiofonica vanta nel proprio curriculum apparizioni televisive di spicco: conduce infatti sei edizioni del programma Discoring e ben due del Festival di Sanremo, la competizione canora italiana più famosa al mondo: nel 1983 e 1986.

In precedenza conduce Un disco per l'estate, per ben due anni. Le apparizioni televisive di Anna Pettinelli non finiscono qui: nel 2009 appare infatti a sorpresa come opinionista del reality Mediaset La Fattoria. Sono molto apprezzate le sue apparizioni a Pomeriggio Cinque, il programma talk condotto da Barbara d'Urso.

Anna Pettinelli

Pettinelli si conferma femminista convinta partecipando a Parlino le donne, l'unico talk show dove sono presenti sono ospiti del gentil sesso. La carriera radiofonica di Anna appare intrecciata con una delle radio più diffuse del paese, RDS (Radio Dimensione Suono), dove tiene la sua rubrica personale partecipando anche come coach del talent show della radio RDS Academy, in onda su Sky Uno (insieme a Giovanni Vernia e Matteo Maffucci).

Nel 2019 partecipa in tv come concorrente in prima persona alla seconda edizione di Temptation Island VIP, il reality condotto da Alessia Marcuzzi in prima serata su Canale 5; insieme ad Anna, il compagno Stefano Macchi.

Anna Pettinelli: amori e vita privata

Nonostante sia stata ospite in tv di numerosi talk show Anna Pettinelli non ama parlare della sua vita privata, proprio per questo motivo le informazioni sul suo conto sono veramente poche. Quello che si sa di lei è che ha avuto una figlia nel 1993 da un amore precedente: Carolina Russi. La ragazza partecipa al talent show The Voice nel maggio del 2014.

Molti anni dopo la nascita della prima figlia, Anna conosce Stefano Macchi, doppiatore televisivo di quasi 18 anni più giovane di lei. La coppia non pare sentire il peso della differenza di età tanto che dopo essersi frequentati per parecchi anni, nel 2019 decidono di sposarsi. La cerimonia si svolge su un'isola deserta alle Maldive, il matrimonio è estremamente romantico ma non valido in Italia, deve essere ratificato al comune. Anna e Stefano compiono questo adempimento burocratico confermando che la differenza d'età per loro non è un problema.

Curiosità su Anna Pettinelli

La conduttrice radiofonica è molto attiva sui social, dove condivide con i propri fan numerosi scatti e video che la ritraggono nella sua vita quotidiana. Le condivisioni di Anna Pettinelli riguardano sia il suo lavoro in radio ed in tv ma anche la sua vita privata: sui social infatti rende i fan partecipi del suo grande amore con il marito Stefano.

Anna Pettinelli con Stefano Macchi: dal profilo instagram

Grazie al suo profilo è possibile ottenere qualche informazione in più sulla donna: si vede spesso in calzoncini o gonnellina mentre gioca a tennis oppure in tenuta sportiva per rilassarsi con il pilates, disciplina che ama praticare per tenersi in forma.

Anna Pettinelli è autrice di un libro umoristico di grande successo intitolato Teorie e Tecniche dell'infamia amorosa, pubblicato nel 2010. Ne libro racconta la sua visione delle relazioni di coppia e dei problemi amorosi, in modo leggero e divertente.

Pochi sanno inoltre che Anna ha recitato anche al cinema nel film "Sapore di Mare 2 - Un anno dopo".

Molto divertente anche l'episodio che sta dietro l'inizio della sua carriera alla radio. Anna infatti era stata invitata a partecipare al programma come ospite; quel giorno però, una delle conduttrici era assente, avvisando la redazione all'ultimo minuto, così Anna ha potuto dimostrare il suo talento rimanendo in diretta coi colleghi; di fatto questo è stato l'inizio di uno dei suoi più grandi amori.