Biografia • A pugni con la vita

Richard Eklund - noto come Dicky - nasce il giorno 9 Maggio 1957 a Lowell, nello stato del Massachusetts (USA). Pugile, conosciuto anche come "The Pride of Lowell" (l'orgoglio di Lowell), Dicky Eklund è anche fratellastro di Micky Ward, ex pugile Campione del Mondo della categoria WBU.

La carriera di pugile di Dicky Eklund dura dieci anni, dal 1975 al 1985, durante la quale accumula 19 vittorie, di cui 4 per Knock Out, e dieci sconfitte. Il suo combattimento pugilistico più importante avviene il 18 luglio 1978, quando incrocia i guantoni con Sugar Ray Leonard al Memorial Hynes Auditorium di Boston: perde ai punti per una decisione unanime della giuria.

Finita la carriera agonistica diventa allenatore a tempo pieno di Micky Ward. La biografia di Ward, scritta da Bob Halloran, dal titolo "Irish Thunder: The Hard Life and Times of Micky Ward" per molta parte parla della vita e della carriera di Dicky Eklund.

La carriera di Eklund viene fermata anche a causa della sua dipendenza dalla droga. La vicenda della droga porta Eklund a scontare una pena di reclusione di quindici anni per aver commesso molti crimini.

Un documentario dell'emittente americana HBO (della serie "American Undercover") racconta la vita di Eklund: per girare questo documento filmato, intitolato "High on Crack Street: Lost Lives in Lowell", Eklund è stato seguito per un periodo di diciotto mesi.

La storia ha portato anche alla produzione di un film hollywoodiano, dal titolo "The Fighter" (2010, diretto da David O. Russell) in cui i protagonisti sono interpretati da Christian Bale (nel ruolo di Dicky Eklund) e Mark Wahlberg (nel ruolo di Micky Ward).

Come allenatore Dicky è noto per la sua intuizione formidabile nello sport della boxe, per la sua capacità di motivare gli atleti e il suo regime di allenamento impegnativo. Con queste caratteristiche ha contribuito a spingere il fratello Mickey verso la vittoria del suo titolo mondiale.