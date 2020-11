Nata a Pechino il 29 novembre 1835, l' imperatrice Cixi della dinastia Qing, resta ancora oggi una figura controversa ed affascinante della storia cinese. Se da un lato viene ricordata solo come una regnante, priva di scrupoli e insaziabilmente lussuriosa, paragonata ad una Messalina all'orientale i cui capricci per i suoi amanti cambiavano di continuo, dall'altra parte invece viene ricordata come una donna combattente, capace di affrontare i problemi che coinvolgevano la Cina nella seconda metà del 1800.

