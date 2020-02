Biografia

Samanta Togni nasce il 21 aprile del 1981 a Terni, figlia di Loredana e Sandro, entrambi ballerini. Avviata alla danza sin da piccola (debutta a soli tre anni), a tredici anni entra in finale al Blackpool Dance Festival, la rassegna di ballo più antica al mondo.

Finalista al Campionato Italiano Classe Internazionale, ottiene vittorie all'Imperial Championship a Londra, all'Emassey Ball a Los Angeles, all'Estoril in Portogallo e al Roma Open. Ancora minorenne, si sposta in America, dove costituisce con Maksim Chmercovskiy, ballerino ucraino, una delle coppie più famose e apprezzate del continente.

A vent'anni Samanta diventa mamma di Edoardo: la relazione con il marito però non è delle più felici e la coppia arriva al divorzio.

Dopo essere diventata campionessa al Miami Open Under 21, torna in Italia per partecipare alla prima edizione di "Ballando con le stelle", varietà di Raiuno condotto da Milly Carlucci, in coppia con il presentatore tv Fabrizio Frizzi.

La tv e "Ballando con le Stelle"

L'anno successivo è nuovamente protagonista dello show, venendo scelta come partner dell'attore campano Biagio Izzo: i due vengono eliminati nel corso dell'ottava puntata. Nello stesso periodo, entra nel cast del musical "La febbre del sabato sera", per la regia di Massimo Romeo Piparo, nel quale veste i panni di Maria Huerta.

L'esperienza sul palcoscenico dura fino al 2007; due anni più tardi, Samanta Togni torna a "Ballando con le stelle", diventando l'insegnante di danza dell'ex calciatore Stefano Bettarini: i due si classificano quarti nella graduatoria finale del programma, e inoltre intraprendono una breve relazione amorosa, destinata - però - a concludersi nel giro di qualche mese.

Nel 2011 Samanta Togni è ancora nel cast di "Ballando", classificandosi sesta insieme con Gedeon Burkhard; più sfortunata è l'edizione dell'anno successivo, quando - insieme con l'attore Alex Belli - non riesce ad andare oltre la sesta puntata.

In seguito la ballerina umbra viene chiamata a partecipare anche a "Ballando con te", spin off di "Ballando con le stelle", in cui danza al fianco di Luca Tarquinio: la coppia termina la gara al secondo posto, sconfitta da Raimondo Todaro ed Ester Condorelli.

Nel 2013, a "Ballando con le stelle" Samanta viene abbinata all'attore Roberto Farnesi: i due riescono ad arrivare quarti in classifica. Nel frattempo, le sue esperienze televisive si moltiplicano: già presentatrice di "Sua Eccellenza Italia - Il gran gala del Made in Italy" insieme con Claudio Lippi su Raiuno, Samanta conduce anche il "Premio Biagio Agnes per il giornalismo", sempre sulla prima rete Rai, insieme con il collega di "Ballando" Raimondo Todaro.

A partire dal mese di ottobre del 2014, Samanta Togni è ancora una volta una delle insegnanti della trasmissione di Milly Carlucci, ormai giunta alla decima edizione: al suo fianco c'è, ancora una volta, un attore molto apprezzato dal pubblico femminile, Giulio Berruti, noto per la sua partecipazione alla fiction "I segreti di Borgo Larici".

Nel 2016 Samanta Togni vince l'edizione N.11 di Ballando con le stelle in coppia con l'attore Iago García. Il 26 e 27 agosto dello stesso anno fa il suo debutto come conduttrice televisiva presentando, assieme a Flavio Montrucchio, le fasi finali della 59ª edizione del Festival di Castrocaro. Dopo una relazione avuta con il personal trainer Daniele Mai, nell'estate 2016 il suo nuovo compagno è l'ex calciatore della nazionale Christian Panucci. Poi anche questa relazione termina.

Alla fine di ottobre 2016 esce il video ufficiale di "Rinascendo", brano del cantante Valerio Scanu che vede Samanta ballerina protagonista del video, insieme al cantante, in un passo a due.

Il 15 febbraio 2020 Samanta Togni sposa Mario Russo, di professione chirurgo plastico.