Biografia

Jelena Dokić nasce a Osijek (Jugoslavia) il giorno 12 aprile 1983. Naturalizzata australiana, è tennista professionista dal 1998.

Giunge in Australia nel 1994 con la famiglia a causa della guerra civile iugoslava. Nel 2001, in polemica con l'organizzazione degli Australian Open, torna a Belgrado dove decide di prendere la nazionalità serbo-montenegrina, pur restando cittadina australiana. Nel 2005 ritorna in Australia e decide di tornare a giocare sotto quella bandiera.

In seguito nel 2009 dichiarerà di non andare più d'accordo con suo padre e di non avere più intenzione di continuare a vivere con lui: rivelerà infine che la fuga dal padre è da imputarsi ad abusi che questi avrebbe perpetrato a suo danno.