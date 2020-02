Biografia

John Ray Grisham Jr. nasce l'8 febbraio del 1955 in Arkansas, a Jonesboro, secondo di cinque figli di Wanda e John. All'età di quattro anni si trasferisce con il resto della famiglia a Southaven, nel Mississippi, e da bambino nutre il desiderio di diventare un giocatore di baseball.

La gioventù e gli studi

Educato secondo i principi del cristianesimo sin da quando ha otto anni, da adolescente lavora come giardiniere, ma a sedici anni capisce di non avere futuro in quel settore. Attraverso un contatto ottenuto da suo padre, trova lavoro per un'impresa che si occupa di lavori stradali. In questo periodo inizia a pensare al college.

Nel frattempo trova un altro impiego, come commesso nella sezione dell'abbigliamento intimo da uomo di un centro commerciale, ma pensa che si tratti di una mansione umiliante: ben presto decide di allontanarsene, anche se ci ripensa quando gli viene offerto un aumento di stipendio. Frequenta, poi, il Northwest Mississippi Community College di Senatobia, e successivamente si iscrive alla Delta State University di Cleveland.

La professione di avvocato

Laureatosi alla Mississippi State University nel 1977, John Grisham decide di seguire i corsi della University of Mississippi School of Law. Intraprende, quindi, la carriera in ambito legale.

Nel 1983 viene eletto tra le file dei Democratici presso la Mississippi House of Representatives, la Camera dei Rappresentanti, anche se continua a esercitare la professione di avvocato a Southaven.

I primi romanzi

Nel frattempo, quando non lavora John Grisham inizia a lavorare al suo primo romanzo, che racconta la storia del padre di una bambina che è stata stuprata, intenzionato a uccidere gli aguzzini della figlia. Nel 1987 la sua opera prima può dirsi completata: si tratta di "Time to kill" (in italiano, "Il momento di uccidere"), che tuttavia inizialmente viene rifiutato da molti editori, per poi essere pubblicato da Wynwood Press, con una tiratura di appena cinquemila copie.

Conclusa la fatica letteraria d'esordio, Grisham si dedica alla scrittura di un nuovo romanzo, "The firm" (in italiano, "Il socio"). Con il secondo lavoro ottiene un successo strepitoso: da quel momento in avanti verrà pubblicato praticamente un libro all'anno e sovente saranno anche fonte di ispirazione per il cinema. Ad esempio "Il socio" è diventato un film nel 1993 (di Sydney Pollack, con Tom Cruise e Gene Hackman); "Il momento di uccidere" è diventato un film nel 1996 (di Joel Schumacher, con Sandra Bullock, Matthew McConaughey, Samuel L. Jackson e Kevin Spacey).

I romanzi successivi

Nel 1992 è la volta di "The Pelican brief" (in italiano, "Il rapporto Pelican" - da cui un film con Julia Roberts e Denzel Washington), seguito nel 1993 da "The client" (Il cliente - da cui un film con Susan Sarandon), nel 1994 da "The chamber", nel 1995 da "The rainmaker" (L'uomo della pioggia - da cui un film con Matt Damon), nel 1996 da "The runaway jury" (La giuria - da cui un film con John Cusack), nel 1997 da "The partner", nel 1998 da "The street lawyer", nel 1999 da "The testament", nel 2000 da "The brethren", nel 2001 da "A painted house" e da "Skipping Christmas" e nel 2003 da "The king of torts".

John Grisham

Nel 2004 Grisham pubblica "The last juror" (in italiano, "L'ultimo giurato"), che precede "The broker", del 2005, "The innocent man", del 2006, "Playing for pizza", del 2007, e "The appeal", del 2008. Nel 2009 vede la luce "The associate" (in italiano, "Il ricatto"), ma le pubblicazioni dell'autore americano continuano con "Ford County", con "The confession", con "The litigators", con "Calico Joe" e con "The Racketeer".

John Grisham è sposato con Renee Jones dal 1981: la coppia ha due figli, Shea Grisham e Ty Grisham. Il suo sito personale è www.jgrisham.com

John Grisham con la moglie Renee Jones

Le storie di John Grisham dedicate ai ragazzi

Nel frattempo John Grisham si dedica anche ai libri per ragazzi: tra il 2010 e il 2012 si concentra sul personaggio di Theodore Boone, presentato nei racconti "Theodore Boone: kid lawyer", "Theodore Boone: the abduction" e "Theodore: the accused", per poi proseguire il filone con "Theodore Boone: the activist", "Theodore Boone: the fugitive" e "Theodore Boone: the scandal".

Nel 2012 è produttore della serie tv The firm". Tra il 2013 e il 2017 vengono dati alle stampe i romanzi "Sycamore row", "Gray Mountain", "Rogue lawyer", "The whistler" e "Camino Island".