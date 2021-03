Biografia

Nadia Urbinati nasce a Rimini il 26 gennaio 1955. E' accademica, politologa e giornalista italiana naturalizzata statunitense.

Gli studi e le prime esperienze professionali

Dopo aver compito studi liceali e conseguito la maturità presso l'istituto magistrale della sua città natale, Nadia Urbinati frequenta l'Università di Bologna. Qui consegue una laurea in filosofia.

La sua carriera si sviluppa poi in ambito accademico all'estero, negli Stati Uniti, dove ottiene la cittadinanza. Il suo ruolo più importante è quello di titolare della cattedra di scienze politiche presso la Columbia University di New York.

In passato è stata visiting professor presso altre istituzioni; in Italia lo è stata presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e presso l’Università Bocconi di Milano. Come ricercatrice Nadia Urbinati si occupa del pensiero democratico e liberale contemporaneo e delle teorie della sovranità e della rappresentanza politica. E' membro nel Comitato Scientifico di RESeT, associazione di ricerca su economia, società e territorio che mira a superare i paradigmi interpretativi convenzionali.

Gli anni 2000

Nel 2004 le viene assegnato il David and Elaine Spitz Prize della Conference for the Study of Political Thought. Riceve questo premio per il suo volume Mill on Democracy: From the Athenian Polis to Representative Government, come migliore monografia sul liberismo democratico pubblicato nel 2002.

Nel 2009 riceve il premio The Lenfest Distinguished Columbia Faculty Award.

Gli anni 2010

Dal 2016 al 2017 è stata presidente di Libertà e Giustizia - una associazione italiana di cultura politica attiva su tutto il territorio italiano dal 2002. E' stata poi vice-presidente sotto la successiva presidenza di Tomaso Montanari (storico dell'arte, accademico e saggista).

Dal 2019 collabora con il Corriere della Sera e con il settimanale Left. Negli Stati Uniti è stata condirettrice della rivista Constellations.

Come giornalista collabora con i quotidiani L'Unità, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano e con Il Sole 24 Ore.

Saggi e opere di Nadia Urbinati

Nadia Urbinati ha pubblicato saggi sul liberalismo, su John Stuart Mill, sull'individualismo, sui fondamenti della democrazia rappresentativa, su Carlo Rosselli.

Nel 1991 ha curato il saggio di Norberto Bobbio, L'essenziale di ‘Destra e sinistra’.

Di seguito alcune delle sue più importanti pubblicazioni: