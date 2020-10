Biografia

Ivan Zaytsev nasce il 2 ottobre del 1988 a Spoleto, in Umbria, figlio della nuotatrice Irina Pozdnjakova e del pallavolista russo Vjaceslav Zaycev. Ha una sorella, Anna Zaitseva. Come il padre (olimpionico alle Olimpiadi di Mosca del 1980) anche Ivan si avvicina al volley e inizia a giocare come palleggiatore nel 2001, militando nelle giovanili di Perugia. Entra in prima squadra già nella stagione 2004/05, in Serie A1.

Dopo avere indossato la maglia degli umbri per due anni, nella stagione 2006/07 si trasferisce alla M. Roma Volley: rimane nella Capitale, però, solo un anno, perché la stagione seguente si sposta alla Top Volley Latina.

Ivan Zaytsev con la nazionale italiana di pallavolo

Dopo avere ottenuto la cittadinanza italiana, nel 2008 Ivan Zaytsev viene convocato nella Nazionale azzurra per la prima volta, conquistando il titolo ai Giochi del Mediterraneo. Nella stagione 2008/09 abbandona il ruolo di palleggiatore per cimentarsi in quello di schiacciatore.

Scende di categoria e va a giocare in Serie A2, di nuovo nelle file di Roma. Nella stagione 2009/10 si aggiudica la Coppa Italia di Serie A2 e viene premiato in qualità di MVP (most valuable player, miglior giocatore), ottenendo anche la promozione in A1.

Europei e prime Olimpiadi

Dopo aver conquistato la medaglia d'argento ai Campionati Europei del 2011, l'anno successivo prende parte alla sua prima Olimpiade: ai Giochi di Londra 2012 l'Italia sale sul terzo gradino del podio. Nella stagione 2012/13 Ivan Zaytsev lascia Roma e viene ingaggiato dalla Lube Macerata. Cambia di nuovo ruolo e da schiacciatore si trasforma in opposto.

Rimane nelle Marche per due stagioni, durante le quali conquista la Supercoppa Italiana (nel corso della manifestazione viene nominato miglior giocatore) e lo scudetto. Nel frattempo continua a mietere piazzamenti importanti anche con la maglia della Nazionale, vincendo il bronzo in World League nel 2013 e nel 2014, ma salendo sul podio anche in Grand Champions Cup e agli Europei.

Nuovi successi

Nella stagione 2014/15 lascia l'Italia per andare a giocare in Russia, con la Dinamo Mosca: nella nuova squadra vince la Coppa Cev. Sempre nel 2015, in Nazionale, ottiene l'argento in Coppa del Mondo. Resta in Russia fino alla primavera del 2016, quando si sposta in Qatar per prendere parte con l'Al-Arabi Sports Club alla Coppa dell'Emiro. Si aggiudica la manifestazione e viene premiato come miglior giocatore.

Il 31 ottobre 2014 diventa papà di Sasha; sua compagna e moglie è Ashling Sirocchi Altezza. Una curiosità: lui è alto 202 cm, lei 182 cm.

Per le sue origini e per l'assonanza del cognome Ivan Zaytsev viene soprannominato "Lo Zar".

Le Olimpiadi di Rio

Nella stagione 2016/17 Ivan Zaytsev decide di fare ritorno in Italia, e più precisamente a Perugia: calca i campi di Serie A1 con la maglia della Sir Safety Umbria Volley. Prima però nel mese di agosto 2016 è uno dei protagonisti delle Olimpiadi di Rio de Janeiro, contribuendo a trascinare l'Italia in zona medaglia dopo i successi ottenuti contro le principali favorite della rassegna a cinque cerchi (Francia, Stati Uniti e Brasile).

In semifinale, contro gli USA, Zaytsev trascina l'Italia in finale. La partita è difficilissima e alla fine ha tutte le caratteristiche di un match epico. Ivan, durante le fasi finali, è determinante mettendo a segno un ace da antologia che - secondo i calcoli elettronici - raggiunge la velocità record di 127 km orari. Purtroppo la finale contro il Brasile viene persa 3-0.

Nel 2017 esce un libro biografico in cui racconta la sua storia: "Mia. Come sono diventato lo zar fra pallavolo e beach volley, amore e guerre".